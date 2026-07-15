Identifican al empresario inmobiliario señalado por presunta agresión a recepcionista en Santa Fe

Empresario inmobiliario de Sinaloa queda bajo investigación tras denuncia por presunta agresión en hotel de Santa Fe. (Especial)

Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario con actividad en el sector inmobiliario en Sinaloa, fue identificado como el hombre que presuntamente agredió física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

La identificación se realizó después de que se difundieran videos de seguridad del establecimiento donde se observa el altercado ocurrido el pasado 29 de junio.

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Tras los hechos, la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, institución que inició la investigación correspondiente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que brinda acompañamiento a la trabajadora y colabora con las autoridades ministeriales.

¿Quién es Jorge Octavio Cortés Jiménez?

De acuerdo con información pública, Jorge Octavio Cortés Jiménez ha desarrollado su trayectoria profesional en los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán, Sinaloa.

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Figura como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V., empresa vinculada con proyectos inmobiliarios como Torre Triana y Coto Munich, además de la firma Kapitalizer.

Jorge Octavio Cortés Jiménez, señalado por una presunta agresión contra una recepcionista, cuenta con trayectoria en el sector inmobiliario de Mazatlán.

En el ámbito empresarial también se desempeñó como presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán (ADIM) y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio en representación del sector inmobiliario.

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Según un perfil profesional público, estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, posteriormente cursó la Licenciatura en Derecho en el Centro Cultural Itaca y realizó un Programa de Alta Dirección en el IPADE Business School.

Señalamientos e investigaciones relacionadas con su actividad empresarial

En los últimos años, el nombre de Octavio Cortés Jiménez ha sido mencionado en denuncias relacionadas con desarrollos inmobiliarios en Mazatlán. De acuerdo con los denunciantes, diversos proyectos no fueron concluidos en los términos ofrecidos, situación que derivó en procedimientos legales.

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Jorge Octavio Cortés Jiménez desarrolló parte de su trayectoria empresarial en Mazatlán, donde participó en proyectos inmobiliarios y organismos del sector.

Entre los señalamientos que se han dado a conocer públicamente se encuentran:

Denuncias por presunto fraude inmobiliario relacionadas con desarrollos habitacionales en Mazatlán .

Acusaciones por incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa .

Procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas .

La denuncia presentada en la Ciudad de México por la presunta agresión contra una recepcionista del hotel Park Life Paradox .

Reportes sobre un arresto registrado en Sacramento, California, en 2025 , por un presunto caso de violencia familiar , sin que ello implique una resolución condenatoria.

Menciones en publicaciones y narcovolantes difundidos en Sinaloa, las cuales no constituyen una determinación oficial de las autoridades.

¿Qué ocurrió en el hotel Park Life Paradox?

Las cámaras de seguridad del hotel captaron el momento en que un hombre, posteriormente identificado como Octavio Cortés Jiménez, sostiene una discusión con una recepcionista.

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Momentos antes de ocurrir los ataques físicos hacia la señorita de un hotel de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las imágenes se observa que golpea el mostrador, arroja los teléfonos que se encontraban en la recepción e intenta retirar el celular con el que la trabajadora grababa lo ocurrido. Posteriormente se registra una agresión física mientras el hombre profiere insultos contra la empleada.

Un segundo video difundido posteriormente permitió apreciar con mayor claridad el rostro del presunto agresor.

Fiscalía de la CDMX mantiene abierta la investigación

Luego de la denuncia presentada por la víctima, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que personal de la dependencia acudió al hotel para brindar atención y asesoría a la recepcionista, además de colaborar con las investigaciones. También señaló que revisará la actuación de la empresa de seguridad privada del establecimiento durante el incidente.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades legales correspondientes y Jorge Octavio Cortés Jiménez no ha emitido una postura pública sobre los hechos.

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