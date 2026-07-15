Morena usa polémica de Pedrito Sola y examen para votar para arremeter contra la ultraderecha

Morena publica video donde aparece polemica del conductor de Ventaneando, Pedro Sola. ( X - @PartidoMorenaMx)

Morena difundió un video, a través de su cuenta de X, recopilando diversos clips que se han hecho virales en los últimos días, generando polémica entre los usuarios de redes sociales debido a sus discursos, que de acuerdo con el partido político, pueden calificarse como “ultraderechistas”.

Con la descripción “¡Fuera máscaras! La derecha muestra su verdadera cara: clasismo, intolerancia y un profundo desprecio al pueblo de México", la bancada guinda aseguró que estas frases no son casos aislados, sino que reflejan la visión que muchos tienen de México y de su población, al afirmar que representan el proyecto de los conservadores.

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Entre las grabaciones destaca las declaraciones del conductor de Ventaneando, Pedro Sola, quien el pasado 6 de julio expresó su inconformidad a los lugares pet-friendly: “No tolero a los perros en la tienda. Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo en vivo durante el programa de televisión.

Ante estos comentarios, múltiples organizaciones contra el maltrato animal y la población mexicana en general, solicitaron una disculpa por parte del presentador, y algunos otros hasta su despido del show.

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Otro material audiovisual que resalta y con el que comienza el video, son los comentarios de Natalia Torres, abogada, profesora de Teoría Constitucional y analista política, en un episodio del pódcast de Leo y Nacho, donde afirmó que no todos deberían tener el derecho a votar. “Yo creo que no. Y lo volveré a decir setenta y cinco veces”.

Ola de cancelaciones golpea a Ventaneando por dichos de Pedro Sola sobre animales

Tras la polémica causada por el conductor de televisión de Ventaneando, seis marcas (Panditas, Clorets, Halls, Trident, Hellmann’s y Crema Lala) suspendieron su publicidad en el programa de TV Azteca.

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La reacción se dio luego de que el conductor expresara en pantalla su deseo de lanzar “carne envenenada” a perros en lugares públicos, lo que generó rechazo social y denuncias penales ante autoridades de la Ciudad de México.

Pedro Sola es señalado tras polémica. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las primeras empresas en responder fueron Panditas, Clorets, Halls y Trident, que emitieron un comunicado conjunto deslindándose de los comentarios y retirando su pauta de inmediato. Hellmann’s y Crema Lala también se sumaron, publicando mensajes en redes sociales donde condenaron las declaraciones y marcaron distancia con Sola.

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El caso derivó en una denuncia formal presentada por la organización Va por sus derechos y una condena pública de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), además de presión legislativa para que se evalúen responsabilidades legales.

A pesar de que el comunicador ofreció una disculpa pública, la televisora no ha anunciado sanciones internas, por lo que continúa en pantalla mientras la denuncia sigue su curso legal.

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TV Azteca decide no renovar contrato con presentador de televisión

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, existe una alta posibilidad de que TV Azteca no renueve contrato con Pedro Sola. La medida surge tras la salida de varios patrocinadores y la presión de colectivos animalistas, que iniciaron una petición en Change.org y presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Fuentes internas informaron que directivos y familiares de Ricardo Salinas Pliego participaron en la decisión, buscando detener el daño reputacional. El contrato del presentador finaliza en diciembre de 2026, pero podría concluirse antes si la polémica crece. Mientras tanto, el conductor ha tenido apariciones mínimas y afónicas en Ventaneando. Pati Chapoy, aunque es mencionada en la denuncia, mantiene una situación laboral diferente por ser socia de la empresa.

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La periodista Ana María Alvarado criticó la estrategia de crisis, sugiriendo que una suspensión temporal hubiese sido más efectiva para contener el escándalo, que sigue en aumento tanto en medios como en redes sociales.