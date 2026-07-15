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Detención de Víctor Rodríguez demuestra que el gobierno cumple con la ley, dice Sheinbaum ante liberación de exdirector de Pemex

La presidenta defiende ley contra feminicidios un día después de liberar al exdirector de Pemex

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La mandataria rechaza que exista trato preferencial por su cercanía con el gobierno y señala que la Fiscalía de Morelos y el juez definen el proceso y las medidas cautelares en el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó este miércoles, durante su conferencia matutina, el caso del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, quien recientemente obtuvo la revocación de su prisión preventiva en el proceso que enfrenta por violencia familiar. La misma jornada, su gobierno presentó formalmente la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

El mensaje de la presidenta sobre el caso Rodríguez Padilla

Cuestionada sobre si el trato hacia el exfuncionario implica privilegios por su cercanía con el gobierno, Sheinbaum fue tajante: “Independientemente de la amistad o de los cargos, tiene que cumplirse con la ley”. La mandataria explicó que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez determinar el procedimiento a seguir, y recordó que en casos de violencia contra las mujeres pueden aplicarse distintas medidas cautelares, como la reparación del daño o la prohibición de acercamiento a la víctima.

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La presidenta subrayó que la propia detención de Rodríguez Padilla —ocurrida el 7 de julio— “muestra que nunca vamos a proteger a nadie” que viole la ley, y menos si se trata de violencia contra las mujeres. Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, salió del penal de Atlacholoaya el 14 de julio luego de que una jueza modificara su medida cautelar, argumentando un cambio en las circunstancias del caso.

(Redes sociales)

Se presenta la Ley General de Feminicidio

En el mismo evento, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, expuso los ejes centrales de la nueva iniciativa que Sheinbaum firmó para enviarla al Congreso de la Unión. Entre los puntos principales:

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  • Homologación del tipo penal de feminicidio en todo el país.
  • Investigación de oficio de toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.
  • Establecimiento de 10 razones de género y 19 agravantes.
  • Penas de hasta 70 años de prisión.
  • Creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.

Alcalde señaló que la propuesta responde a deficiencias detectadas en los procesos de investigación y en la atención a víctimas, un problema que persiste en distintas fiscalías del país, donde aún se llegan a catalogar feminicidios como suicidios.

La mandataria rechaza que exista trato preferencial por su cercanía con el gobierno y señala que la Fiscalía de Morelos y el juez definen el proceso y las medidas cautelares en el caso
La mandataria rechaza que exista trato preferencial por su cercanía con el gobierno y señala que la Fiscalía de Morelos y el juez definen el proceso y las medidas cautelares en el caso

El contexto detrás de la coincidencia

La presentación de la ley ocurre justo un día después de que se conociera la salida de prisión de Rodríguez Padilla, lo que generó comentarios en redes sociales sobre la coincidencia en el calendario político. La Consejería Jurídica indicó que el debate legislativo de la iniciativa se retomaría hasta septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario del Congreso.

El caso de Rodríguez Padilla se hizo público el 26 de junio, cuando su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, difundió videos donde se le observa agrediéndola físicamente frente a su hijo menor. Aunque Jiménez otorgó posteriormente el perdón al exfuncionario, la jueza a cargo aclaró que el delito de violencia familiar se persigue de oficio, por lo que el proceso continuará pese a la carta de desistimiento.

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