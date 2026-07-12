Sheinbaum advierte que no habrá acuerdos “en lo oscurito” con la CNTE tras protesta en Zacatecas. (Foto: Presidencia)

Integrantes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) volvieron a increpar a la presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, cabe recordar que hace casi un mes la mandataria canceló su participación en un evento por el endurecimiento de las protestas del magisterio.

Sheinbaum le responde a manifestantes de la CNTE

La mandataria llegó la tarde de este 11 de julio a Río Grande, donde encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Bienestar, al ser interrumpida por el grupo de maestros que protestaron en su presentación, quienes aseguraron “estar peor ahora”, Sheinbaum recordó lo establecido en su administración para dar respuesta a las demandas de este sector:

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“Algunos maestros dicen todavía: ‘Queremos cambiar la manera en que se evalúa a los maestros’. Y les dije: ‘Está bien, nada más que nos vamos a ir a consultarle a todos los maestros del país, escuela por escuela. Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos, no. Preguntemos a todas y a todos los maestros de México’. Eso se llama democracia".

Ante la interrupción, la mandataria hizo un recuento de algunos “avances” durante su sexenio, como el aumento salarial del 9%, asegurando que esta medida ha sido aplicada año con año, además, recalcó que “se echó para atrás la reforma educativa de Peña Nieto”.

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Agregó que al día de hoy, todos los maestros tienen derecho al Fondo de Pensiones para el Bienestar, “más de un millón de maestros fueron basificados con Andrés Manuel López Obrador y ahora 200 mil maestros están siendo basificados en las escuelas”.

Estas son las dos propuestas principales del Gobierno Federal

A pesar de que hace unas semanas la CNTE levantó el plantón que mantenía en los alrededores del Centro Histórico en la Ciudad de México tras haber avanzado en las negociaciones con el gobierno federal, tanto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) como con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el magisterio advirtió que sus demandas no terminaban con el retiro, ya que la promesa de la presidenta no se ha cumplido: la abrogración de la Ley del ISSSTE.

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Mesa de justicia (Segob) Rosa Icela Rodríguez aseguró que se instalaría una mesa de seguimiento a casos de represión contra maestros, como el de Proceso Columbo, lesionado en la cara por una bala de goma durante la protesta en el Zócalo.

Eliminación de la USICAMM (SEP) Mario Delgado propuso instalar el 15 de junio una mesa plural para construir una reforma educativa. El proceso contempla un diagnóstico del sistema, la elaboración de una iniciativa y una consulta al magisterio a nivel nacional.

Aseguradora pública de pensiones (ISSSTE) Martí Batres planteó crear una aseguradora pública que opere junto con PENSIONISSSTE para que los trabajadores del Estado no dependan de bancos o instituciones privadas. Es la respuesta a la demanda de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, aunque Batres advierte que su eliminación total costaría el equivalente a 20 puntos del PIB.