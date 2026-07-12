México

Shantí Vera nos habla de “¿Qué puede un cuerpo?”, la reflexión desde la danza que rinde homenaje a las madres buscadoras

En entrevista con “Infobae México”, el director nos cuenta de la experiencia artística que llega a Bellas Artes el 18 de julio

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Shantí Vera dirige y coreografía ¿Qué puede un cuerpo?, tercera entrega del proyecto LEIB de la compañía CUATRO X CUATRO, que se presenta el 18 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Foto: Paulina Cervantes
Shantí Vera dirige y coreografía ¿Qué puede un cuerpo?, tercera entrega del proyecto LEIB de la compañía CUATRO X CUATRO, que se presenta el 18 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Foto: Paulina Cervantes

La compañía CUATRO X CUATRO lleva al Palacio de Bellas Artes una obra de escena contemporánea convertida en un conjuro escénico. ¿Qué puede un cuerpo?, dirigida y coreografiada por Shantí Vera, se presenta el próximo 18 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal. La pieza ha recorrido Alemania, Bélgica y México.

La obra es la tercera entrega del proyecto LEIB —palabra del alemán antiguo que significa “cuerpo”— y rinde homenaje a las madres buscadoras. Shantí Vera la describe como un acto de memoria colectiva que no busca entretener ni aleccionar, sino abrir el diálogo desde los cuerpos.

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“La invitación es a realizar un conjuro”

La obra de escena contemporánea convierte la desaparición de personas en un conjuro escénico que honra a las madres buscadoras y a quienes sostienen la vida en lo cotidiano. Foto: Paulina Cervantes
La obra de escena contemporánea convierte la desaparición de personas en un conjuro escénico que honra a las madres buscadoras y a quienes sostienen la vida en lo cotidiano. Foto: Paulina Cervantes

En entrevista con Infobae México, el director nos habla de lo que el público encontrará al entrar a Bellas Artes: la puesta en escena es un encuentro sensible con una realidad mexicana.

“La invitación es a que nos acompañen a realizar un conjuro. Comprendiendo al arte como un espacio vital para relacionarnos con el mundo de otra manera, desde un lugar sensible. Lo que planteamos es enunciar que en el arte es posible encontrarnos, es posible pensar, es posible relacionarnos con el mundo de una manera mucho más vital, mucho más compleja, mucho más humana.”

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Para Shantí Vera, la obra no toma la desaparición de personas como un objeto de estudio:

CUATRO X CUATRO propone una experiencia estética que no busca entretener sino abrir el diálogo desde los cuerpos sobre la violencia y las desapariciones que atraviesan a México. Foto: Paulina Cervantes
CUATRO X CUATRO propone una experiencia estética que no busca entretener sino abrir el diálogo desde los cuerpos sobre la violencia y las desapariciones que atraviesan a México. Foto: Paulina Cervantes

“En las noticias, en el periodismo, en otros campos disciplinares, se está haciendo un ejercicio para exponer esto, pero muchas veces lo que se nombra lo recibimos como datos. Esos datos, números, son muy fáciles, pero lo que nosotros estamos intentando nombrar es al cuerpo, a los cuerpos, a las personas que cuidan, a las personas que sostienen la vida. Y la danza —el territorio primario es el cuerpo.”

La poesía de Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Shantí Vera, es una de las sustancias que sostienen ¿Qué puede un cuerpo?, junto con el trabajo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Foto: Paulina Cervantes
La poesía de Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Shantí Vera, es una de las sustancias que sostienen ¿Qué puede un cuerpo?, junto con el trabajo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Foto: Paulina Cervantes

El director nos explica: “El arte es un territorio en el que podemos crear experiencias estéticas en el amplio sentido de la palabra. Lo estético como una experiencia sensible en el que nos haga imaginar, reflexionar, relacionar de otra manera. Entonces, más que impactar, lo que estamos buscando son dialogar. Es dialogar desde la energía, desde los cuerpos. Porque cuando tú ves algo y no sabes qué decir, en realidad estás leyendo con el cuerpo”.

La puesta en escena honra en la obra a quienes sostienen la vida en lo cotidiano: “También honramos a las personas que cuidan, que sostienen la vida, que la tejen. Que en realidad, en la historia de la humanidad, son las madres las que sostienen la vida, ¿sabes? Y eso nos parece importante y creemos que es importante hacer este homenaje a esos cuerpos sensibles que todos los días están en lo cotidiano tejiendo, tejiendo, sosteniendo y cuidando la vida".

La poesía de Mirtha Luz Pérez Robledo, madre del coreógrafo, es una de las sustancias que sostienen la pieza.

¿Qué puede un cuerpo? se presenta el 18 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Foto: Paulina Cervantes
¿Qué puede un cuerpo? se presenta el 18 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Foto: Paulina Cervantes

“Lo que más rescato de la práctica de Mirtha Luz Pérez Robledo es la práctica de relacionarse con el mundo, de hacer jardines, de acceder a una sensibilidad que tiene su cuerpo para hablar con la tierra, con el viento, con el sol. Es una práctica de linaje materno, pero es una sensibilidad que todos tenemos a la mano y que si nos damos cuenta está en todas las culturas. Si nos vamos a los cuentos irlandeses, a los cuentos árabes, a los cuentos chinos, el cuerpo lee al mundo de otra manera. Entonces hay algo ahí que está en todas las culturas y que la modernidad, de alguna manera, cuando hizo esta separación entre razón y cuerpo, pues relegó al cuerpo como a un instrumento. Y lo que nosotros estamos intentando decir es que necesitamos volver a los cuerpos para estar en el mundo”.

Sin superioridad moral

Foto: Paulina Cervantes
Foto: Paulina Cervantes

Al preguntarle sobre el papel de la gente frente a la crisis de desapariciones en México, Shantí Vera es claro en los límites de lo que el arte puede —y debe— hacer.

“Me parece pertinente que aunque nosotros tenemos un espacio, nuestra intención no es aleccionar a nadie. Lo que creemos que es importante es hablar de esto. Creo que tenemos que hablar de esas personas que son las que sostienen la vida. Cuando alguien quiera aleccionar, caemos en el riesgo de enlustrarnos con una superioridad moral. Y creo que no es el caso, por lo menos el de nosotros.”

¿Qué puede un cuerpo? se presenta el 18 de julio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

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