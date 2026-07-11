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¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el América vs LA Galaxy? Todo sobre el amistoso rumbo al Apertura 2026

El equipo de Guillermo Almada buscará afinar detalles antes de su debut en la Liga MX frente al conjunto de la MLS

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Las Águilas tendrán su última cita de pretemporada en Los Ángeles
(X / Club América)

El Club América continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026 y este sábado 11 de julio afrontará un nuevo compromiso internacional al visitar al LA Galaxy en California.

El encuentro permitirá al técnico Guillermo Almada seguir evaluando a su plantel antes del arranque de la Liga MX.

Del otro lado, el conjunto angelino aprovechará el duelo para mantener el ritmo competitivo en plena temporada de la MLS, en un partido que reunirá a dos de los clubes más populares de México y Estados Unidos.

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¿Qué se espera del América vs LA Galaxy?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Las Águilas buscarán seguir consolidando la idea futbolística de Guillermo Almada, quien aprovechará el amistoso para dar minutos a la mayor parte del plantel y ajustar detalles de cara a su debut en el torneo mexicano.

Por su parte, LA Galaxy intentará hacer valer la localía en el Dignity Health Sports Park, apostando por un juego dinámico y de alta intensidad para medirse ante uno de los equipos más importantes de la Liga MX.

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¿Cuándo y dónde se juega América vs LA Galaxy?

  • Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
  • Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

¿Dónde ver EN VIVO América vs LA Galaxy?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante televisión de paga y plataformas digitales.

Transmisión por TV:

  • TUDN

Streaming:

  • ViX Premium
  • Canal de YouTube LAYVTIME

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