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Royer y Manuel trasladaban cerca de 10 kg de marihuana en la carretera Mérida-Chetumal: fueron detenidos

Las autoridades reforzaron revisiones para frenar el traslado de droga hacia otros puntos de la Península de Yucatán

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Csi 10 kilogramos de marihuana fueron incautados a dos hombre en la carretera Mèrica-Chetumal Foto: Fiscalía Quintana Roo
Csi 10 kilogramos de marihuana fueron incautados a dos hombre en la carretera Mèrica-Chetumal Foto: Fiscalía Quintana Roo

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres detenidos con 9 kilos 898 gramos de cannabis sativa en la carretera federal Mérida-Chetumal, un corredor vigilado del sur de Yucatán donde las autoridades reforzaron revisiones para frenar el traslado de droga hacia otros puntos de la Península.

El juez de Control también les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La resolución se dictó después de que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba reunidos en la carpeta del caso.

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Los imputados fueron identificados como Manuel N y Royer N. Su detención ocurrió en las inmediaciones de la caseta fitosanitaria ubicada en el kilómetro 148+100 de esa vía federal, dentro del municipio de Peto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán interceptaron el automóvil compacto en el que viajaban, con placas de Quintana Roo. Durante la revisión localizaron una maleta con 20 paquetes que en conjunto pesaron nueve kilos 898 gramos con un miligramo de cannabis sativa.

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Dos hombres furon capturados y seguiràn su proceso jurídico Foto: Fiscalía Quintana Roo
Dos hombres furon capturados y seguiràn su proceso jurídico Foto: Fiscalía Quintana Roo

Tras el hallazgo, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. La Fiscalía Especializada de Control Regional en Yucatán integró la investigación con dictámenes periciales e informes para sostener que la droga asegurada, el vehículo y la maleta habrían sido utilizados en la probable comisión de delitos contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos.

La detención ocurrió en una caseta usada para revisiones sanitarias y de seguridad

El aseguramiento se registró en uno de los puntos carreteros con mayor vigilancia en la entidad. La caseta fitosanitaria de Peto no solo operó como filtro para productos agropecuarios, también funcionó como un punto estratégico para revisiones encaminadas a detectar armas, drogas, vehículos con reporte de robo y otros ilícitos.

Esa ubicación cobró peso por su conexión territorial. La carretera Mérida-Chetumal enlazó a Yucatán con Quintana Roo y con otras rutas del centro y sureste del país, por lo que se mantuvo como una de las principales vías de comunicación de la Península.

Esa conectividad explicó el refuerzo de operativos. En Quintana Roo convergieron destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, y esa movilidad llevó a las corporaciones de seguridad a fortalecer la vigilancia para impedir el traslado de estupefacientes.

Manos de una persona con piel oscura, esposadas con cadenas metálicas detrás de su espalda. Viste chaqueta de jean oscura y camiseta gris.
Un individuo tiene sus manos esposadas detrás de la espalda, vistiendo una chaqueta de jean y una camiseta, con un fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yucatán reforzó operativos por su uso como ruta para el trasiego de droga

En los últimos años, Yucatán registró un aumento en los aseguramientos de droga derivados de operativos coordinados entre la SSP, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional. Aunque el estado mantuvo uno de los índices delictivos más bajos del país, las autoridades reconocieron que su ubicación geográfica y su red carretera lo colocaron como una ruta utilizada para el trasiego de narcóticos hacia otras entidades de la región.

Durante los meses recientes también se registraron decomisos de marihuana, metanfetaminas y cocaína en carreteras, empresas de paquetería y cateos en distintos municipios. A esos aseguramientos se sumaron detenciones ligadas con narcomenudeo.

La respuesta oficial buscó impedir que organizaciones criminales usaran a Yucatán como corredor logístico. Bajo ese objetivo, las revisiones en puntos carreteros como el de Peto mantuvieron un papel central dentro de la estrategia de contención.

En este caso, los peritajes y reportes incorporados a la carpeta permitieron al Ministerio Público Federal sustentar la imputación ante el juez. Con esa base, la autoridad judicial determinó procesar a los dos detenidos mientras continuó la investigación sobre el transporte de la droga asegurada.

La FGR también reiteró su llamado para denunciar delitos federales de manera presencial en sus instalaciones del complejo de seguridad del periférico poniente de Mérida. La dependencia señaló que además mantuvo habilitados números telefónicos y un correo electrónico para recibir denuncias las 24 horas del día.

  • La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Manuel N y Royer N por transportar 9 kilos 898 gramos de cannabis sativa en el municipio de Peto.
  • La droga estaba dentro de una maleta con 20 paquetes localizada en un automóvil con placas de Quintana Roo sobre la carretera federal Mérida-Chetumal.
  • Un juez les impuso prisión preventiva y dio tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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