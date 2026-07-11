Cómo hacer un cheesecake de blueberries casero, cremoso y bajo en grasa

Prepararlo en casa es más sencillo de lo que parece; esta receta ofrece una alternativa cremosa, ligera y fácil de elaborar

El cheesecake es uno de los postres más populares por su textura suave y cremosa. Sin embargo, también puede prepararse en una versión más ligera sin perder su sabor característico.

Una receta de cheesecake de blueberries elaborada con yogurt griego y queso crema bajo en grasa demuestra que es posible disfrutar de este clásico utilizando ingredientes sencillos y con un menor contenido de grasa.

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Además de su consistencia cremosa, esta preparación destaca por incorporar blueberries, una fruta que aporta un toque fresco y un equilibrio natural entre el dulzor y la acidez. El resultado es un postre ideal para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar como un antojo casero.

Ingredientes para preparar un cheesecake de blueberries

La receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y no requiere técnicas complicadas.

Para la base se necesita:

1 taza de galletas María trituradas.

2 cucharadas de crema de maní.

Para el relleno se utilizan:

Yogurt griego.

Queso crema bajo en grasa.

Leche.

Esencia de vainilla.

Endulzante al gusto.

Blueberries.

Grenetina hidratada con dos cucharadas de agua.

Para decorar, la recomendación es utilizar mermelada de blueberries sin azúcar y algunos blueberries frescos.

Un cheesecake de blueberries preparado con yogurt griego y queso crema bajo en grasa ofrece una alternativa cremosa, ligera y fácil de hacer en casa, ideal para disfrutar como postre en cualquier ocasión

Paso a paso para preparar este postre

El primer paso consiste en elaborar la base del cheesecake. Para ello se mezclan las galletas María trituradas con la crema de maní hasta obtener una masa húmeda y uniforme. Posteriormente, esta mezcla se distribuye en moldes individuales o en un molde pequeño y se lleva al refrigerador durante 15 o 20 minutos para que tome consistencia.

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Mientras la base se enfría, se prepara el relleno. Basta con licuar o mezclar el yogurt griego, el queso crema bajo en grasa, la leche, la esencia de vainilla, el endulzante y los blueberries hasta obtener una mezcla completamente homogénea.

La grenetina se hidrata previamente con dos cucharadas de agua y, una vez lista, se incorpora al relleno para proporcionar la firmeza necesaria al cheesecake.

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Cuando la mezcla está lista, se vierte cuidadosamente sobre la base refrigerada y se regresa al refrigerador durante un periodo de dos a tres horas, o hasta que el postre adquiera una consistencia firme.

El toque final para una mejor presentación

Una vez que el cheesecake ha cuajado por completo, llega el momento de decorarlo. La receta recomienda añadir una capa de mermelada de blueberries sin azúcar y colocar encima algunos blueberries frescos, lo que aporta color, textura y una presentación más atractiva.

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También es posible ajustar el nivel de dulzor utilizando el endulzante de preferencia. Quienes buscan un sabor más intenso pueden incorporar una mayor cantidad de blueberries al relleno para potenciar el perfil frutal del postre.

Un cheesecake de blueberries preparado con yogurt griego y queso crema bajo en grasa ofrece una alternativa cremosa, ligera y fácil de hacer en casa, ideal para disfrutar como postre en cualquier ocasión

Una alternativa práctica para disfrutar en casa

Una de las principales ventajas de esta receta es que combina practicidad con una preparación relativamente ligera. Al utilizar yogurt griego y queso crema bajo en grasa, el cheesecake mantiene una textura cremosa sin recurrir a ingredientes con un alto contenido de grasa.

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Además, al no requerir procedimientos complicados, resulta una excelente opción para quienes desean preparar un postre casero sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Gracias a su sabor fresco, su consistencia suave y la posibilidad de personalizar el dulzor o la cantidad de blueberries, este cheesecake puede adaptarse fácilmente a distintos gustos. Ya sea para una comida familiar, una reunión con amigos o simplemente como un antojo, esta receta ofrece una forma sencilla de disfrutar un postre casero, cremoso y con una presentación que destaca por su atractivo visual.

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