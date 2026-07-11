México

Alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa se unen para reparar baches y después se reúnen para comer: “Del bache al taco”

Por un día, la línea entre ambas alcaldías desapareció entre palas, asfalto y tacos

Guardar
Google icon

Por un día, la línea entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa desapareció entre palas, asfalto y tacos. (X: @mauriciotabe)

Los alcaldes de las demarcaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, Mauricio Tabe y Carlos Orvañanos Rea, salieron a las calles para reparar baches con sus propias manos, pala en mano e impermeables. La jornada terminó en una comida entre ambos alcaldes panistas, bajo la consigna irónica: “Del bache al taco”. El operativo, lejos del clásico corte de listón, se convirtió en una escena de funcionarios vaciando costales de asfalto y tapando baches.

El objetivo de la operación era mostrar un trabajo conjunto entre ambas administraciones para mejorar las calles ubicadas en los límites de las demarcaciones. “No hay nada de que eso no me corresponde a mí, que es de Miguel Hidalgo o Cuajimalpa. Para evitar esas confusiones, juntos atacamos las zonas limítrofes como Ahuehuetes, Lilas y otros puntos que colindan aquí entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa”, destacó Orvañanos Rea, mientras emparejaba la mezcla en un hoyo.

PUBLICIDAD

Crédito: Alcaldía Miguel Hidalgo
Crédito: Alcaldía Miguel Hidalgo

Con ello, ambos funcionarios afirmaron rechazar la vieja costumbre de deslindar responsabilidades. La escena fue compartida en un video a través de las redes sociales de Mauricio Tabe.

“De la pala al taco”, así concluyeren un arduo día de trabajo

La consigna “servir a nuestros vecinos sin fronteras” se repitió varias veces durante la jornada, como dando a entender que el asfalto también pega las relaciones entre ambas alcaldías. Entre paladas y supervisión, no faltaron las bromas: “Ahí vas, ahí vas, ¿eh?”, soltó uno de ellos mientras terminaba de rellenar un bache.

PUBLICIDAD

Screenshot
Alcalde Carlos Orvañanos Rea

La jornada cerró en una taquería, cumpliendo una apuesta mundialista. “Después de esta supervisión y de trabajar duramente en hacer el bacheo, vengo a pagar mi apuesta porque hace una semana y media apostamos en el partido México vs Ecuador y al final ganó el alcalde Tabe", relató Orvañanos.

De ese modo, ambos alcaldes buscaron plasmar una imagen de coordinación entre sus administraciones para mejoras de la comunidad, según sus argumentos. “Aquí le estamos entrando juntos para servir a nuestros vecinos sin fronteras. En la zona que compartimos estamos poniendo nuestras brigadas y además estamos supervisando el trabajo para que las calles estén bien atendidas”, aseguraron los funcionarios. Por un día, la línea entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa desapareció entre palas, asfalto y tacos.

Temas Relacionados

CDMXAlcaldía Miguel HidalgoAlcaldía CuajimalpaalcaldíasbachesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cada verano es más caliente. ¿Por qué seguimos comiendo igual?

Cada verano se rompe un nuevo récord. Las olas de calor son más intensas, las sequías más prolongadas y los incendios forestales más frecuentes. La comida también es ahora la nueva preocupación

Cada verano es más caliente. ¿Por qué seguimos comiendo igual?

¿Por qué un pingüino “resguarda” la corona de Noruega? La peculiar historia de Sir Nils Olav III

La presencia de esta ave dentro de la Guardia Real ha representado valores de honor, tradición y legado para Noruega

¿Por qué un pingüino “resguarda” la corona de Noruega? La peculiar historia de Sir Nils Olav III

Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

El empresario fue atacado con al menos 15 disparos cuando llegaba a su domicilio; los agresores escaparon en una camioneta Honda Pilot

Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

El gobierno acaba de normalizar el smishing: el nuevo registro telefónico podría convertirse en el mejor aliado de los estafadores

El problema no es únicamente el envío de mensajes, sino el entrenamiento conductual que esta política genera sobre millones de usuarios

El gobierno acaba de normalizar el smishing: el nuevo registro telefónico podría convertirse en el mejor aliado de los estafadores

¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer

El exparticipante aprovechó para mandar algunos consejos tras lo que él vivió en el reality de Televisa

¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

Quién es Julio Mayoral, el promotor del Verano Fest que fue atacado por sicarios en Mexicali

Detenidos por asesinato de dos mujeres y esposo de aspirante a la alcaldía en Yautepec, Morelos que veían partido México-Ecuador

Policía de CDMX detiene al agresor que atacaba peatones en Iztacalco tras hacerse viral un video

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: vinculan a proceso a dos hombres por transportar droga en Yucatán

Mujer embarazada es apuñalada durante intento de robo de celular en Venustiano Carranza

ENTRETENIMIENTO

¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer

¿A quién apoyará Aaron Mercury en La Casa de los Famosos México 4? Esto dijo el influencer

Julio César Chávez Jr. revela si le incomodó el beso en la boca que su papá le dio a Yolanda Andrade: esto dijo

Andrea Legarreta sobre la controversia de Pedro Sola con los ‘perrhijos’: “Hay que saber cómo influimos”

Galilea Montijo revela que se desmayó tres veces en “¿Quién es la máscara?”

“No le creo”: Pável Gaona explicó por qué desconfía del arrepentimiento de Pedro Sola tras polémica con mascotas

DEPORTES

Esto es lo que necesita la Selección Mexicana para obtener su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Esto es lo que necesita la Selección Mexicana para obtener su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

¿Cómo se dice “Y si sí” en noruego? La frase con la que México apoyará a Haaland ante Inglaterra en el Mundial 2026

Excampeón del mundo Sub-17 con México revela cómo se escapaba de las concentraciones

Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 8 del Tour de Francia hoy 11 de julio

La clavadista Alejandra Estudillo competirá en la Copa México con la serie de mayor dificultad del mundo