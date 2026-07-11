Alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa se unen para reparar baches y después se reúnen para comer: “Del bache al taco”

Por un día, la línea entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa desapareció entre palas, asfalto y tacos. (X: @mauriciotabe)

Los alcaldes de las demarcaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, Mauricio Tabe y Carlos Orvañanos Rea, salieron a las calles para reparar baches con sus propias manos, pala en mano e impermeables. La jornada terminó en una comida entre ambos alcaldes panistas, bajo la consigna irónica: “Del bache al taco”. El operativo, lejos del clásico corte de listón, se convirtió en una escena de funcionarios vaciando costales de asfalto y tapando baches.

El objetivo de la operación era mostrar un trabajo conjunto entre ambas administraciones para mejorar las calles ubicadas en los límites de las demarcaciones. “No hay nada de que eso no me corresponde a mí, que es de Miguel Hidalgo o Cuajimalpa. Para evitar esas confusiones, juntos atacamos las zonas limítrofes como Ahuehuetes, Lilas y otros puntos que colindan aquí entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa”, destacó Orvañanos Rea, mientras emparejaba la mezcla en un hoyo.

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Crédito: Alcaldía Miguel Hidalgo

Con ello, ambos funcionarios afirmaron rechazar la vieja costumbre de deslindar responsabilidades. La escena fue compartida en un video a través de las redes sociales de Mauricio Tabe.

“De la pala al taco”, así concluyeren un arduo día de trabajo

La consigna “servir a nuestros vecinos sin fronteras” se repitió varias veces durante la jornada, como dando a entender que el asfalto también pega las relaciones entre ambas alcaldías. Entre paladas y supervisión, no faltaron las bromas: “Ahí vas, ahí vas, ¿eh?”, soltó uno de ellos mientras terminaba de rellenar un bache.

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Alcalde Carlos Orvañanos Rea

La jornada cerró en una taquería, cumpliendo una apuesta mundialista. “Después de esta supervisión y de trabajar duramente en hacer el bacheo, vengo a pagar mi apuesta porque hace una semana y media apostamos en el partido México vs Ecuador y al final ganó el alcalde Tabe", relató Orvañanos.

De ese modo, ambos alcaldes buscaron plasmar una imagen de coordinación entre sus administraciones para mejoras de la comunidad, según sus argumentos. “Aquí le estamos entrando juntos para servir a nuestros vecinos sin fronteras. En la zona que compartimos estamos poniendo nuestras brigadas y además estamos supervisando el trabajo para que las calles estén bien atendidas”, aseguraron los funcionarios. Por un día, la línea entre Miguel Hidalgo y Cuajimalpa desapareció entre palas, asfalto y tacos.

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