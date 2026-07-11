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¿Cuánto cuesta viajar de México a Noruega, el país de Erling Haaland? Esto debes gastar

El país escandinavo se ha convertido en uno de los destinos más buscados por los aficionados al futbol. Esto cuesta vivir la experiencia

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El delantero del combinado noruego no solo brilla en el Mundial, también ha impulsado el interés turístico por uno de los países más espectaculares de Europa. (Ilustración: ChatGPT)
El delantero del combinado noruego no solo brilla en el Mundial, también ha impulsado el interés turístico por uno de los países más espectaculares de Europa. (Ilustración: ChatGPT)

La extraordinaria actuación de Erling Haaland durante el Mundial 2026 no solo ha convertido al delantero en uno de los futbolistas más populares del torneo, también ha despertado el interés de miles de aficionados mexicanos por conocer Noruega, el país que vio nacer al goleador escandinavo.

Mientras el atacante se prepara para disputar con su selección un lugar entre los mejores equipos del campeonato, muchos seguidores comienzan a preguntarse cuánto dinero se necesita para recorrer la nación nórdica, famosa por sus fiordos, auroras boreales y paisajes naturales.

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Si tu intención es emprender un viaje desde México hacia la tierra de Haaland, el gasto dependerá de la temporada, la ciudad de salida y el tiempo de estancia. Sin embargo, es posible hacer un cálculo aproximado para organizar el presupuesto.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland with teammates celebrate after the match as Norway qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland with teammates celebrate after the match as Norway qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez

El primer desembolso corresponde al vuelo internacional. Desde la Ciudad de México, los boletos redondos hacia Oslo, principal puerta de entrada al país, suelen encontrarse entre 18 mil y 30 mil pesos, dependiendo de la anticipación con la que se compre el viaje, las escalas y la aerolínea elegida. En temporadas vacacionales o de alta demanda los precios pueden incrementarse considerablemente.

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Una vez en Noruega, el hospedaje representa otro de los gastos importantes. Un hotel de tres estrellas en Oslo generalmente tiene tarifas que comienzan alrededor de los 2 mil 500 pesos por noche, aunque existen hostales y alojamientos compartidos que ofrecen opciones más económicas para quienes buscan reducir costos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates scoring their second goal with teammates IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates scoring their second goal with teammates IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

El transporte público es eficiente y conecta prácticamente toda la capital. Además, el sistema ferroviario permite desplazarse hacia otras ciudades para descubrir algunos de los paisajes más impresionantes del país.

¿Qué lugares debes de visitar en Noruega?

Entre los destinos que ningún visitante debería perderse destaca Oslo, una ciudad rodeada por bosques y fiordos donde es posible recorrer el Museo Nacional, pasear en bicicleta, caminar por senderos naturales o asistir a espectáculos en la emblemática Casa de la Ópera.

Esculturas del artista noruego Gustav Vigeland y cuadros de Edvard Munch se cuentan entre las obras más destacadas en el nuevo Museo Nacional de Oslo. Se exponen allí en total 6.500 obras desde la antigüedad hasta el presente. El edificio, situado en el centro de la ciudad, alberga cinco colecciones bajo un mismo techo. Foto: Sigrid Harms/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura actual de este tema y mencionando el crédito completo
Esculturas del artista noruego Gustav Vigeland y cuadros de Edvard Munch se cuentan entre las obras más destacadas en el nuevo Museo Nacional de Oslo. Se exponen allí en total 6.500 obras desde la antigüedad hasta el presente. El edificio, situado en el centro de la ciudad, alberga cinco colecciones bajo un mismo techo. Foto: Sigrid Harms/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura actual de este tema y mencionando el crédito completo

Para quienes desean vivir una experiencia única, Tromsø, conocida como la capital del Ártico, ofrece la posibilidad de admirar las famosas auroras boreales, observar ballenas y disfrutar del fenómeno del sol de medianoche durante determinadas épocas del año.

Tromsø, en Noruega (Shutterstock).
Tromsø, en Noruega (Shutterstock).

Los aficionados interesados en conocer la historia del pueblo vikingo también encontrarán diversas alternativas. Aunque el Museo de Barcos Vikingos de Oslo permanece cerrado por remodelación y reabrirá en 2027, el Centro Vikingo Midgard, ubicado en Horten, permite descubrir recreaciones de antiguas construcciones y parte del legado de esta civilización.

Tribes of Midgard
Tribes of Midgard | Crédito: contenido multimedia de tribesofmidgard.com

Noruega también presume playas e islas en su zona sur. Kristiansand sobresale como uno de los destinos familiares más importantes gracias a su casco histórico, su zoológico y el parque temático Dyreparken, considerado uno de los más populares del país.

A person walks in a snowstorm in Kristiansand, Norway January 3, 2024. Tor Erik Schroder/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.
A person walks in a snowstorm in Kristiansand, Norway January 3, 2024. Tor Erik Schroder/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

Si lo tuyo son los deportes al aire libre, regiones como Valdres, Hallingdal, Lillehammer y el valle de Gudbrandsdalen ofrecen estaciones de esquí durante el invierno y rutas para ciclismo de montaña cuando desaparece la nieve.

El clima es otro aspecto que debe considerarse antes de viajar. Durante la temporada invernal las temperaturas pueden descender hasta los -6 grados centígrados o incluso menos en algunas regiones, por lo que se recomienda llevar ropa térmica, prendas de lana, chaquetas impermeables, abrigos para nieve y ropa cortavientos para soportar el frío.

Tysfjord (Getty Images)
Tysfjord (Getty Images)

Finalmente, los viajeros mexicanos deben tomar en cuenta los requisitos migratorios. Para ingresar a Noruega con fines turísticos es necesario tramitar un visado de visitante del Espacio Schengen, el cual permite permanecer hasta 90 días. En caso de planear una estancia más prolongada, será necesario consultar los requisitos específicos establecidos por la Embajada de Noruega en México.

Entre vuelos, hospedaje, alimentación, transporte y actividades, un viaje de una semana a la tierra de Erling Haaland puede representar una inversión aproximada de 40 mil a 60 mil pesos por persona, dependiendo del estilo de viaje. Para muchos aficionados, conocer el país del delantero que ha conquistado el Mundial 2026 podría convertirse en la siguiente gran aventura después de la Copa del Mundo.

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