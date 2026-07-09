Cruz Azul cerca de vender a Giorgos Giakoumakis a un equipo de Arabia Saudita

La directiva de Cruz Azul llegó a un acuerdo de palabra para transferir el 50% de la carta de Giorgos Giakoumakis al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS)

La directiva de Cruz Azul llegó a un acuerdo de palabra para transferir el 50% de la carta de Giorgos Giakoumakis al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. La operación, que solo espera la firma de contrato, contempla que el delantero griego juegue en el club árabe durante dos años, según informó César Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes.

Se esperaba que Giakoumakis regresara al equipo celeste tras concluir su préstamo con el PAOK de Grecia. Sin embargo, la negociación con Al Ain permitiría a La Máquina asegurar ingresos por la mitad de los derechos del delantero, manteniendo un porcentaje ante una posible venta futura. El acuerdo también implicaría un contrato de dos temporadas para el futbolista.

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Soccer Football - UEFA Europa League - PAOK v BSC Young Boys - Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece - November 6, 2025 PAOK's Giorgos Giakoumakis reacts after he misses a chance to score REUTERS/Alexandros Avramidis

Cabe recordar que el delantero arribó a Cruz Azul en el Apertura 2024, procedente del Atlanta United. Durante su breve paso por la Liga MX, el jugador se consolidó como parte del plantel campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que la Máquina conquistó en ese mismo año.

Números de Giakoumakis en Cruz Azul

Con la camiseta de Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis disputó 40 partidos oficiales. El delantero europeo marcó nueve goles y entregó ocho asistencias en todas las competencias. Durante la segunda mitad del año pasado, Giakoumakis salió en calidad de préstamo al PAOK de Grecia, donde se mantuvo hasta el cierre del ciclo futbolístico 2025-2026.

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Soccer Football - UEFA Europa League - PAOK v Real Betis - Toumba Stadium, Thessaloniki, Greece - January 22, 2026 PAOK's Giorgos Giakoumakis in action with Real Betis' Diego Llorente REUTERS/Alexandros Avramidis

Trayectoria y registros del delantero griego

Giorgos Giakoumakis nació el 9 de diciembre de 1994 en Grecia y actualmente tiene 31 años. Su carrera profesional ha abarcado equipos de Grecia, Escocia, Países Bajos, Estados Unidos y México.

En Grecia, jugó para el Atsalenio, Platania, Episkopi, AEK Atenas y OFI Creta. Posteriormente llegó al VVV Venlo en los Países Bajos, donde destacó con 26 goles en 30 partidos de la temporada 2020-2021. Luego fue transferido al Celtic FC de Escocia, donde sumó 17 goles en 44 encuentros. En 2023, Giakoumakis llegó al Atlanta United de la MLS, con el que anotó 17 goles en 38 partidos oficiales.

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Su paso por las distintas ligas europeas y su breve estancia en el fútbol mexicano han consolidado a Giakoumakis como un delantero con experiencia internacional y capacidad goleadora. El traspaso al Al Ain marcaría su primera incursión en el fútbol de Medio Oriente, en una operación que deja al club mexicano con parte de los derechos económicos del jugador.

Cruz Azul en busca de un nuevo delantero

La lesión de Amaury Morales ha alterado los planes del Cruz Azul para la próxima temporada, que será particularmente exigente debido a la participación en la Liga MX y la Leagues Cup. Esta situación ha llevado a la directiva a considerar la incorporación de un nuevo atacante.

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El equipo, que dirige Joel Huiqui, cuenta actualmente en la delantera con Gabriel “Toro” Fernández y Nicolás Ibáñez. Sin embargo, la baja de Morales deja un hueco que preocupa, especialmente ante el reto de afrontar dos competencias simultáneas y la necesidad de mantener un plantel competitivo a lo largo de la temporada.

En estos momentos, la búsqueda de un nuevo delantero enfrenta una complicación administrativa: todas las plazas de extranjeros están ocupadas. Esta restricción limita las opciones del club, ya que únicamente podría sumar a un jugador nacional o liberar un cupo extranjero para incorporar a un refuerzo foráneo.

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