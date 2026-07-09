Hincapié rompe el silencio tras su expulsión ante México en el Mundial 2026: “Fue un error”

(Fotos: Reuters/AFP)

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié habló sobre la expulsión que sufrió durante la derrota de Ecuador frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una acción que terminó por convertirse en uno de los momentos más polémicos del encuentro.

Durante un evento publicitario en Quito, el zaguero del Arsenal F.C reconoció que cometió un error al incumplir una de las reglas implementadas por la FIFA para esta Copa del Mundo.

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Hincapié admite que olvidó la regla al hablar con Santiago Giménez

(AP Photo/Eduardo Verdugo)

La tarjeta roja llegó en los minutos finales del partido, luego de que Hincapié intercambiara palabras con Santiago Giménez cubriéndose la boca. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió expulsarlo por infringir la normativa del torneo.

El ecuatoriano aceptó su responsabilidad por lo sucedido.

“De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca; me olvidé por completo”, declaró.

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Pese a reconocer la equivocación, Hincapié prefirió no revelar qué fue lo que le dijo al delantero mexicano durante el intercambio.

Con esa acción se convirtió en el segundo futbolista expulsado de forma directa en el Mundial 2026 por violar esta regla, después del paraguayo Miguel Almirón.

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El defensor promete aprender de lo ocurrido

(REUTERS/Henry Romero)

Más allá de la expulsión, Hincapié aseguró que la eliminación dejó importantes enseñanzas para la selección ecuatoriana y afirmó que continuará trabajando para corregir sus errores.

“Tengo que mejorar muchas cosas. Un ser humano no es perfecto y puede equivocarse. Pero tengan por seguro que siempre voy a dar todo por esta camiseta”.

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El defensor también destacó que la experiencia mundialista servirá para afrontar de mejor manera los próximos compromisos internacionales de Ecuador.

“Como grupo nos deja una enseñanza grande. En un Mundial las cosas no son fáciles y cada partido es una final. Eso es lo que nos llevamos de cara a lo que viene”.

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