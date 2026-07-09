Asesinato de Alex Serna pone bajo la lupa a políticos, la Marina y empresa deshidratadora por denuncias ambientales en Guerrero

Alex Serna, periodista y activista ambiental asesinado en Guerrero (Jesús Avilés / Infobae México)

El periodista y activista ambiental guerrerense, Alex Serna, fue hallado sin vida el pasado 4 de julio después de haber estado desaparecido durante semanas. Su familia reportó que se le vio por última vez el 20 de junio. Hoy se sabe que su cuerpo fue hallado desde el 23, sin embargo, permaneció en el Servicio Médico Forense (Semefo) hasta que fue reconocido por familiares.

Su caso no es solo una muestra de la impunidad de la que son víctimas las personas desaparecidas, sino también del riesgo que enfrentan los comunicadores y defensores del medio ambiente en México.

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Alex Serna, de 39 años, era conocido en Zihuatanejo, Guerrero, por documentar y denunciar daños ambientales y actos de corrupción que afectan a las comunidades de la zona. A través de videos en redes sociales, difundía sus investigaciones sobre casos de empresas o autoridades que operaban de manera irregular o que afectaban de alguna forma a las comunidades de la Costa Grande de Guerrero, de donde era originario.

Meses antes de su desaparición, en marzo de 2026, Alex Serna denunció que recibió amenazas para que “le baje” y deje de realizar su trabajo periodístico. A través de una publicación en redes, el activista exhibió mensajes que recibió de una cuenta desconocida en donde se leía que incluso ya conocían su ubicación.

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Mensaje que Alex Serna publicó en sus redes sociales el 4 de marzo donde denunció que había recibido amenazas (Facebook: Alex Serna)

No obstante, a pesar de dichas amenazas, Alex Serna no se detuvo y continuó investigando y difundiendo información sobre su comunidad. Incluso el día en el que desapareció, el 20 de junio, publicó su último video, se trataba de la primera parte de una investigación que llevaba realizando desde 2024. Horas después de publicarlo, desapareció.

Son dos los últimos temas más relevantes que Alex Serna denunció antes de ser desaparecido y luego asesinado. Uno, es contra una empresa deshidratadora de mangos, la cual acusó de operar sin permisos y de contaminar el agua de las comunidades, y el otro, un proyecto inmobiliario a cargo de las autoridades municipales que violaba permisos y afectaba al medio ambiente de Zihuatanejo.

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Empresa deshidratadora de mangos que operaba sin permisos

En un video difundido en sus redes sociales, publicado el 20 de junio a las 10:45 de la mañana, el mismo día de su desaparición, Alex denunció que la empresa Sunsets Tropicales de México, operada por el empresario extranjero Frank Thomas Cruz, tenía irregularidades al declararse como una empresa empacadora de mangos cuando en realidad lo que hacía era deshidratar esta fruta.

“La gran diferencia: una deshidratadora usa químicos para lograr la conservación de la fruta. Una empacadora de fruta es solo seleccionar la calidad de la fruta”, explicó Alex Serna en su video.

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Captura de pantalla del video de Alex Serna en el que denuncia que la empresa Sunsets Tropicales de México no cuenta con permisos de la Semarnat (Facebook: Alex Serna)

Pero esa era solo la primera de las irregularidades de esta empresa. El comunicador denunció que Sunsets Tropicales de México ha contaminado de manera reiterada los límites de La Saladita y Los Llanos de Temalhuacán, comunidades del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, en la Costa Grande de Guerrero.

De acuerdo a la investigación de Alex Serna, la planta utiliza químicos en sus procesos de deshidratación para conservar fruta destinada a mercados de Canadá, Estados Unidos y Japón, lo que provoca afectaciones al aire, agua y tierra de la región.

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Explicó que desde 2024 ha buscado información sobre este caso, realizando solicitudes de información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para conocer los permisos con los que cuenta la deshidratadora. Este año finalmente había logrado evidencia suficiente para comprobar que la empresa no contaba con ninguna autorización ambiental para operar.

En su video, Serna afirmó que la Semarnat confirmó que no existe un resolutivo vigente de impacto ambiental y que la planta tampoco cuenta con la licencia ambiental única, necesaria para fuentes fijas de jurisdicción federal. Además, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental precisaron que no hay registros, proyectos ni permisos ambientales concedidos a la empresa. De los documentos de los que sí podría haber registros, ya no queda evidencia debido a una pérdida de archivos por el huracán Otis, según explicó la dependencia ambiental.

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Captura de pantalla del video de Alex Serna en el que denuncia que la empresa Sunsets Tropicales de México no cuenta con permisos de la Conagua (Facebook: Alex Serna)

La denuncia de Alex Serna enfatiza que Sunsets Tropicales de México no solo carece de permisos ambientales, sino que tampoco posee concesiones de agua ni autorizaciones para la descarga de aguas residuales, según respondió la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con ello, Alex Serna advirtió que la empresa extrae agua de manera ilegal, contamina con sus procesos industriales y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la comunidad local.

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“Es una cadena de contaminación para los productos, trabajadores que ahí operan y a los mismos pobladores de La Saladita y El Llano”, expuso en su video el periodista. Además, explicó que las personas de los alrededores se manifestaron en contra de la empresa hasta que en 2017 se llegó a un acuerdo, sin embargo, Alex Serna lo consideró insuficiente, pues las manifestaciones continuaron.

(Facebook: Sunset Tropicales de Mexico SA de CV)

Al respecto, y sobre las dudas que deja la relación entre el video publicado por Alex Serna y el día en el que desapareció, la empresa deshidratadora emitió un comunicado en el que se deslindó de cualquier acusación y argumentó que sí cuenta con los permisos necesarios para operar.

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Marina remodela su capitanía, pero viola leyes ambientales

En un video anterior, publicado el 14 de junio a las 4:49 de la tarde, Alex Serna denunció la construcción de un edificio en el muelle de Zihuatanejo de Azueta que, advirtió, no contaba con el estudio de impacto ambiental requerido por la Semarnat.

Se trata de una remodelación al Recinto Portuario y Explanada del Acceso al Muelle Principal de la Secretaría de Marina, con el objetivo de lograr un “mejoramiento de imagen” en el puerto de Zihuatanejo, de acuerdo a lo informado por el propio gobierno municipal, encabezado por la bióloga Lizette Tapia.

Captura de pantalla del boletín que emitió el municipio de Zihuatanejo cuando se iniciaron las obras de la Marina

La obra contempla elevar la estructura de la capitanía de la Marina a tres niveles, sin embargo, la denuncia gira en torno a que se trata de una zona reconocida por su inestabilidad debido a la base de piedras y la cercanía al mar y la laguna, lo que podría poner en riesgo la seguridad de la zona y beneficiar únicamente a las autoridades que están impulsando el proyecto, es decir, a los integrantes del “cacicazgo priista”, según se expresó Alex Serna en su video.

En su testimonio también menciona que, aunque en la primera etapa de la obra no se instalarán comercios, en fases posteriores se prevé la apertura de locales y restaurantes en los nuevos niveles del edificio, así como la ocupación del estacionamiento para actividades comerciales. Reiteró que estas acciones se ejecutan sin los permisos ambientales necesarios y se relacionan con un patrón de concesiones y beneficios a empresas y particulares cercanos al grupo político de Lizette Tapia, que gobierna el municipio.

Captura de pantalla del video de Alex Serna en el que denuncia que la Marina no cuenta con permisos ambientales (Facebook: Alex Serna)

Además, se hace alusión a otros proyectos en la zona, como Carpinteros y Paseo Capricho del Rey, donde también acusó la construcción de restaurantes y cafeterías sin los permisos federales correspondientes, beneficiando a familiares y allegados de líderes sindicales y políticos.

“Estas obras son sin permisos ambientales. Mientras ellos cierran negocios por no tener los permisos, la licencia de funcionamiento, ellos, el cacicazgo priista y la bióloga ecosida priista, ellos operan sin los permisos necesarios, donde por su ego ponen en riesgo el futuro del municipio”, denunció Alex Serna en su testimonio.