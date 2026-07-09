“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

Infobae: Gibrán Casas Cedillo

Ismael Zambada Imperial, conocido como “El Mayito Gordo”, se habría fugado de Estados Unidos hace aproximadamente dos meses para regresar a México y sumarse a la guerra por el control del Cártel de Sinaloa, según reportó el periodista Luis Chaparro.

Al hacerlo, habría violado el periodo de libertad supervisada que le impuso una corte federal de San Diego en julio de 2022, el cual vence en 2027.

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Fuentes del gobierno federal de Estados Unidos con base en San Diego, California, revelaron al medio Pie de Nota, de Luis Chaparro, que Zambada Imperial habría cruzado a México alrededor de mayo de 2026 y viajado al estado de Durango, donde pelearía junto a la familia criminal de los Cabrera Sarabia, aliada de la facción de La Mayiza.

Ismael Zambada "El Mayito Gordo" (Foto: Archivo)

Su objetivo, según las mismas fuentes citadas por Chaparro, sería disputar el liderazgo del cártel junto a su hermanastro Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, para exterminar a Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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El Mayito Gordo se habría fugado mientras su padre claudica en Brooklyn

Chaparro lo planteó en términos directos en su noticiero del 8 de julio: “Mientras el exlíder del cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, claudica ante las autoridades de los Estados Unidos luego de ser secuestrado por el gobierno del vecino país, uno de sus hijos ha regresado a México a pelear el cártel que dejó su padre”.

Y es que la presunta fuga ocurre mientras “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, espera sentencia de Estados Unidos. A través de su abogado Frank Pérez, “El Mayo” pidió al juez Brian Cogan que no lo recluya en un penal de máxima seguridad y que considere su estado de salud: hipertensión, diabetes y problemas en las rodillas, para que le asigne una cárcel médica. La audiencia está programada para el 20 de julio ante la corte federal de Brooklyn.

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La presunta fuga de Zambada Imperial implicaría una violación a las condiciones de su libertad supervisada. En junio de 2022, una corte federal de San Diego lo sentenció a nueve años de prisión por conspiración para importar y distribuir cocaína, heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad firmado en abril de 2021, aceptó el decomiso de 5 millones de dólares. Debido al tiempo que ya había permanecido preso en México desde su captura en noviembre de 2014 y en Estados Unidos desde su extradición en diciembre de 2019, quedó libre, pero bajo supervisión.

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Entre las condiciones que le impuso la corte estaban no consumir drogas, no portar armas, vivir en el área federal asignada en el sur de California y no tener contacto con familiares o personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su liberación en julio de 2022, Zambada Imperial decidió no ser repatriado a México y eligió quedarse en California, según reportó el semanario Ríodoce en agosto de ese año. El US Marshals tenía registrado su domicilio en el sur de California y solo su familia cercana, abogados y oficiales de libertad condicional conocían su ubicación exacta.

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Quién es El Mayito Gordo

Ismael Zambada Imperial nació en 1984 en Culiacán, Sinaloa. Es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García y Margarita Imperial López, segunda relación del capo.

Es medio hermano de Jesús Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” —hoy testigo protegido de Estados Unidos—, de Serafín Zambada Ortiz y de Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco”, todos ellos quienes tuvieron o tienen papeles principales en la organización criminal que fundó su padre.

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Cheyo Ántrax y El Mayito Gordo

Desde su juventud participó en las operaciones de tráfico de drogas dirigidas por su papá. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como uno de los coordinadores de la logística para el transporte de cargamentos de droga desde México hacia el sur de California. De acuerdo con documentos judiciales, también admitió haber organizado operaciones de distribución de narcóticos y dirigido actos de violencia para favorecer las actividades del grupo criminal.

Mantuvo una estrecha relación con Los Ántrax, organización que fungía como brazo de seguridad de los Zambada. Entre sus colaboradores más cercanos figuraban José Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”, y su primo Eliseo Imperial Castro, “El Cheyo Ántrax”.

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Antes de su detención en 2014, Zambada Imperial usaba Twitter para exhibir su vida: autos de lujo, armas bañadas en oro y animales salvajes como mascotas. Esas imágenes terminaron siendo parte del expediente que construyeron las autoridades en su contra.

Cuenta pendiente en México

Supuestamente, al hijo de Ismael "El Mayo" Zambada se le observó paseando por un parque temático de San Diego (Borderland Beat)

Además de la condena en Estados Unidos, Zambada Imperial tiene una sentencia pendiente en México. El 6 de marzo de 2019, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco lo sentenció a ocho años de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército en su modalidad agravada, tras ser detenido en noviembre de 2014 en El Salado, Culiacán, con cinco rifles de asalto, cinco pistolas, 57 cargadores y más de 2,000 cartuchos.

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Cuando fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019, llevaba cinco años, un mes y cinco días preso en México. La ejecución de esa condena quedó suspendida.

En febrero de 2026, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó por unanimidad el amparo que Zambada Imperial promovió para que se le descontara el tiempo preso en ambos países.

De ser repatriado, le restarían aproximadamente dos años, nueve meses y siete días de prisión en México, según el tribunal.

La guerra que regresaría a pelear

(FOTO: DEA)

La guerra en la que Zambada Imperial se habría reincorporado estalló en septiembre de 2024, días después de que su padre fue capturado en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, en un operativo que el FBI reconoció este julio como propio bajo el nombre Air Kings.

La captura fue posible gracias a una traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien llevó a “El Mayo” por la fuerza a territorio estadounidense.

La presunta traición detonó los enfrentamientos entre La Mayiza y Los Chapitos el 9 de septiembre de 2024. Desde entonces, Sinaloa ha registrado cientos de homicidios, desapariciones y robos.