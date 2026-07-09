México asegura su primera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026

(Conade)

La delegación mexicana comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 al asegurar su primera medalla del certamen.

El equipo varonil de arco compuesto avanzó a la gran final de la cuarta y última etapa del serial de World Archery, por lo que ya tiene garantizado, al menos, el metal de plata.

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El tridente integrado por Miguel Becerra, Elías Reyes y Rodrigo Olvera firmó una destacada actuación al superar tres eliminatorias consecutivas para instalarse en la disputa por la medalla de oro.

México va por el oro ante Dinamarca

El camino del conjunto mexicano comenzó con una victoria sobre Francia, a quien derrotó por 235(30)-235(28) tras un desempate.

Más tarde dejó en el camino a Eslovenia con marcador de 235-229, mientras que en las semifinales protagonizó uno de los duelos más cerrados de la jornada al imponerse 237(30)-237(30)* frente a India.

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Con estos resultados, México disputará la final por la medalla de oro el próximo sábado, cuando enfrente a Dinamarca, selección que eliminó a Kazajistán, Estados Unidos y Alemania.

Madrid define los últimos boletos a la Gran Final

La etapa de Madrid representa la cuarta y última parada del circuito de la Copa del Mundo de World Archery, además de repartir los últimos boletos para la Gran Final, programada para el 12 y 13 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

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El equipo mexicano buscará cerrar su participación con el título y llegar en gran forma a la definición del circuito internacional.