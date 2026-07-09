¿Cuándo pelea McGregor vs Holloway? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la UFC 329 en México

(Jesús Avilés / Infobae México)

El regreso de Conor McGregor al octágono está cada vez más cerca. Luego de casi cinco años sin disputar una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, uno de los eventos más esperados del año dentro de las artes marciales mixtas.

La función formará parte de la International Fight Week y marcará la revancha entre dos de los peleadores más populares en la historia de la UFC, quienes se enfrentaron por primera vez en 2013.

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¿Cuándo y a qué hora pelea McGregor vs Holloway?

(Paramount +)

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway se llevará a cabo el:

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026

Evento: UFC 329

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

El evento principal comenzará a partir de las:

Hora en México (Centro): 19:00 horas

El horario del combate estelar puede variar dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

¿Dónde ver EN VIVO McGregor vs Holloway en México?

(Matchmaker / X)

Los aficionados podrán seguir el evento en México a través de:

Streaming: Paramount+

McGregor vuelve tras casi cinco años fuera del octágono

El combate marcará el regreso oficial de Conor McGregor desde la lesión que sufrió en 2021 durante su pelea contra Dustin Poirier, la cual lo mantuvo alejado de la competencia.

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Del otro lado estará Max Holloway, excampeón de peso pluma y uno de los peleadores más constantes de la UFC, quien buscará revancha tras perder por decisión unánime ante McGregor en su primer enfrentamiento, celebrado en 2013.

Para el irlandés, la pelea representa la oportunidad de demostrar que aún puede competir entre la élite de las artes marciales mixtas, mientras que Holloway intentará cobrarse aquella derrota y sumar una de las victorias más importantes de su carrera.

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