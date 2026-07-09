México Deportes

¿Cuándo pelea McGregor vs Holloway? Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la UFC 329 en México

El irlandés volverá a pelear tras casi cinco años de ausencia por una lesión sufrida en 2021

Guardar
Google icon
(Jesús Avilés / Infobae México)
(Jesús Avilés / Infobae México)

El regreso de Conor McGregor al octágono está cada vez más cerca. Luego de casi cinco años sin disputar una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para enfrentar a Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, uno de los eventos más esperados del año dentro de las artes marciales mixtas.

La función formará parte de la International Fight Week y marcará la revancha entre dos de los peleadores más populares en la historia de la UFC, quienes se enfrentaron por primera vez en 2013.

PUBLICIDAD

¿Cuándo y a qué hora pelea McGregor vs Holloway?

Paramount transmitirá la pelea entre McGregor y Holloway 2.
(Paramount +)

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway se llevará a cabo el:

  • Fecha: Sábado 11 de julio de 2026
  • Evento: UFC 329
  • Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

El evento principal comenzará a partir de las:

  • Hora en México (Centro): 19:00 horas

El horario del combate estelar puede variar dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

¿Dónde ver EN VIVO McGregor vs Holloway en México?

Cartelera completa de la UFC 329 con el enfrentamiento entre Conor McGregor y Max Holloway.
(Matchmaker / X)

Los aficionados podrán seguir el evento en México a través de:

  • Streaming: Paramount+

McGregor vuelve tras casi cinco años fuera del octágono

Conor McGregor, la leyenda de la UFC, vuelve para enfrentar a Max Holloway.

El combate marcará el regreso oficial de Conor McGregor desde la lesión que sufrió en 2021 durante su pelea contra Dustin Poirier, la cual lo mantuvo alejado de la competencia.

PUBLICIDAD

Del otro lado estará Max Holloway, excampeón de peso pluma y uno de los peleadores más constantes de la UFC, quien buscará revancha tras perder por decisión unánime ante McGregor en su primer enfrentamiento, celebrado en 2013.

Para el irlandés, la pelea representa la oportunidad de demostrar que aún puede competir entre la élite de las artes marciales mixtas, mientras que Holloway intentará cobrarse aquella derrota y sumar una de las victorias más importantes de su carrera.

Temas Relacionados

Conor McGregorUFCUFC MéxicoEN VIVOmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

Esto quedó grabado durante la transmisión del programa de “Los Protagonistas”

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

Este jueves comienzan los cuartos de final de la Copa del Mundo. La selección argentina sigue con su preparación en Kansas para el duelo ante Suiza

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

La Roja y Los Diablos Rojos se enfrentarán este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Inglewood, California

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

El ganador de este partido jugará las semifinales con la selección que resulte victoriosa del Argentina vs Suiza

Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final

Las mejores ocho selecciones pelearán por mantenerse en la siguiente ronda, los favoritos empiezan a perfilarse para llevarse el trofeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

“El Mayito Gordo” se habría fugado de EEUU y regresado a México para pelear contra Los Chapitos, según Luis Chaparro

Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en El Bosque, Chiapas: Fiscalía inicia investigación

Perfil de “El Chorro”: el yerno de “El Mencho” que hoy integra la tríada de nuevos líderes del CJNG

¿Quién es el piloto que trasladó al “Mayo Zambada” a EEUU? FGR confirma identidad y detalla qué ocurrió con él

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Mauricio Martínez critica la disculpa de Pedro Sola tras criticar a las mascotas: “Excusarse en tu edad es cobarde”

Más allá de la cancelación: ¿qué sanciones podrían aplicarse a Pedro Sola por promover el maltrato animal?

Murió Bonnie Tyler: así fue la única vez que la cantante se presentó en México

Surge video de Ángela Aguilar gritándole a Nodal en el partido México vs Ecuador del Mundial 2026: “Amooor”

Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

DEPORTES

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

España vs Bélgica por los cuartos del Mundial 2026 en vivo: dónde y cuándo ver gratis el minuto a minuto del partido desde México

Noruega vs Inglaterra minuto a minuto: dónde y cómo ver gratis el duelo por los cuartos del Mundial 2026 en México

Partidos del Mundial 2026, hoy 9 de julio: fixture y horarios completos de los cuartos de final

¿Cuándo cumple 18 años Gilberto Mora? A partir de esta fecha podrá ser fichado por clubes europeos