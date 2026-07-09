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Estas son las 7 investigaciones que la FGR mantiene abiertas por el caso “El Mayo” Zambada

Entre las investigaciones destacan el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda

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Ilustración de hombre con bigote y camisa azul. Fondo con el Escudo Nacional de México y el logo FGR. Siete carpetas apiladas rotuladas "Investigación" y numeradas del 1 al 7.
Una ilustración muestra a Ismael Zambada con el logo de la Fiscalía General de la República de México y siete carpetas que representan investigaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas siete investigaciones en torno al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa que fue capturado en Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

El complejo entramado judicial, que involucra homicidio, secuestro, desapariciones, presuntas irregularidades ministeriales y reclamos diplomáticos, refleja la magnitud de un operativo que aún sacude las relaciones entre ambos países.

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En la conferencia de prensa del 8 de julio, la fiscal Ernestina Godoy detalló cómo estas carpetas se han ido integrando a partir de hechos ocurridos antes, durante y después del operativo conocido como Kings Air, el cual terminó con Zambada bajo custodia estadounidense.

Homicidio, secuestro y desaparición: el núcleo de las carpetas

Caricatura de Héctor Melesio Cuén Ojeda en saco azul, con un reloj sin manecillas y una gasolinera Pemex de noche con un auto y moto, en estilo acuarela digital.
Caricatura editorial de Héctor Melesio Cuén Ojeda, con un reloj sin manecillas y una gasolinera Pemex de fondo, simbolizando el tiempo detenido y la escena clave de un caso sin resolver. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales de las investigaciones es el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, político sinaloense que, según el relato de Ismael Zambada García, habría sido asesinado durante la misma operación en la que el capo sinaloense fue privado de su libertad en Huertos del Pedregal.

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Godoy explicó que entre las siete carpetas abiertas también figura la de la desaparición de dos escoltas de “El Mayo”, José Rosario Heras López y Rodolfo Chaídez, quienes hasta la fecha no han sido localizados.

El secuestro de Ismael Zambada es la carpeta más relevante. La FGR sostiene que la privación ilegal de la libertad se produjo en Sinaloa y concluyó en Nuevo México, como resultado de una estrategia coordinada entre diversos actores, incluyendo a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. La carpeta incluye los testimonios reunidos por la fiscalía y la declaración jurada de Zambada, desahogada ante notario en Texas.

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Godoy informó que, hasta el momento, se han realizado “153 entrevistas, 1288 informes y 124 dictámenes en diversas especialidades” como parte de estas indagatorias, lo que muestra el alcance del caso en términos judiciales y técnicos.

Delitos contra la procuración de justicia y negligencias ministeriales

El expediente de la FGR no se limita a los delitos de alto impacto. Dos de las carpetas abiertas investigan alteraciones en la escena del crimen y negligencias ministeriales del fuero común cometidas durante y después del operativo.

La FGR sostiene que estas líneas de investigación buscan deslindar responsabilidades entre quienes debieron resguardar la legalidad del proceso y no lo hicieron, ya sea por falta de pericia o por complicidad. Los detalles sobre los funcionarios investigados permanecen reservados; sin embargo, la Fiscalía aseguró que hay elementos para avanzar hacia la judicialización en algunos casos.

Godoy también dejó claro en la conferencia que no hay protección ni trato especial para ningún implicado: “Tenemos investigaciones integradas con pruebas suficientes que permitieron la obtención de varias órdenes de aprehensión. Nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión”.

Retrato de Ernestina Godoy, retrato de Ismael Zambada, avión bimotor, silueta de piloto, documentos, micrófono, escudo de México, líneas rojas.
Una ilustración de dossier judicial vincula a Ernestina Godoy con Ismael Zambada y un piloto anónimo, junto a un avión en el centro de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carpetas detalladas por la FGR son:

  1. Homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda
  2. Secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada
  3. Desaparición de dos escoltas de Zambada
  4. Delitos contra la procuración de justicia por alteración de la escena del crimen
  5. Negligencias ministeriales del fuero común

Las otras dos carpetas quedaron sin ser detalladas en la conferencia, pero la fiscal sí aseguró que hay siete abiertas y todas están relacionadas a hechos derivados del operativo y sus consecuencias inmediatas.

Extradiciones, órdenes de aprehensión y la presión internacional

El panorama judicial se complejiza aún más por la dimensión internacional del caso. La FGR confirmó que existen 32 investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes contra “El Mayo” Zambada por delitos cometidos en México, lo que permitió solicitar su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense argumentó que no puede extraditarlo actualmente porque está siendo procesado allá por delitos federales.

Retratos de Sheinbaum, Salazar, Zambada y Guzmán López; un avión, banderas de México y Estados Unidos, un sello del FBI, documentos, un candado y llaves.
Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperación bilateral enfrenta obstáculos adicionales. La FGR ha enviado 16 oficios recordatorios al gobierno estadounidense para obtener información clave sobre el operativo, especialmente sobre la participación del FBI y la identidad de quienes intervinieron en la captura y traslado del capo.

Godoy acusó que el FBI ha proporcionado información “falsa o imprecisa” y que, durante las diligencias en Texas y Nuevo México, se bloqueó el acceso de los peritos mexicanos a la aeronave involucrada y se impidió la toma de fotografías.

En cuanto a las solicitudes de extradición y la investigación de funcionarios mexicanos señalados por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, la FGR precisó que solo se investiga a los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por los delitos expresamente indicados en la petición estadounidense, sin ampliar las pesquisas a otros delitos o redes familiares.

“No hemos ampliado la investigación a otros delitos. Están señalados los delitos por los que ellos dicen que nosotros podemos pedir la orden de aprehensión y esos son los delitos”, puntualizó Godoy.

La FGR mantiene bajo reserva los nombres de los investigados y el número exacto de órdenes de aprehensión dictadas, aunque ha asegurado que las líneas de investigación continúan y que cada carpeta avanza conforme a los hallazgos periciales y testimoniales.

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