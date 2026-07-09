Perfil de “El Chorro”: el yerno de “El Mencho” que hoy integra la tríada de nuevos líderes del CJNG

Una acuarela de Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como El Chorro, se sitúa frente al logo del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos actualizó su guía sobre grupos terroristas y dejó al descubierto la nueva arquitectura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): tres hombres reparten hoy el poder que durante años concentró Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El primero es Juan Carlos Valencia González, alias El 03, señalado como líder máximo. Los otros dos son sus lugartenientes: Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Chorro.

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El documento del Centro Nacional Antiterrorismo estima que el CJNG cuenta hoy con entre 15,000 y 20,000 miembros distribuidos en el centro del país, entre ambas costas de México. La guía señala que líderes regionales “controlan operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González”.

El 03, El Chorro y El Sapo son señalador por EEUU como los tres líderes claves del cártel jalisciense luego de los recientes golpes. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La publicación llega cuatro meses después de la muerte de El Mencho en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026. Su caída desató una ola de violencia: miembros del cártel bloquearon carreteras y quemaron vehículos en dos tercios del país.

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En abril, las fuerzas mexicanas capturaron a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado entonces como posible sucesor y por quien Estados Unidos ofrecía 5,000,000 de dólares. La detención de El Jardinero no frenó la reorganización del grupo y la conducción ya recayó en El 03.

El Chorro: yerno, operador financiero y señor del Puerto de Manzanillo

Julio Alberto Castillo Rodríguez nació el 11 de octubre de 1976 en Apatzingán, Michoacán. Su ascenso dentro del CJNG no se explica únicamente por sus capacidades operativas: está casado con Jessica Johanna Oseguera González, alias La Negra, hija mayor de El Mencho y de Rosalinda González Valencia.

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Esa unión lo instaló en el núcleo familiar del cártel cuando ella tenía 17 años y él ya fungía como operador del grupo, según documentó en noviembre de 2021 la periodista Anabel Hernández en DW.

(X @DEAHQ, YouTube 163)

La relación derivó en divorcio por supuesta violencia intrafamiliar, según la comunicadora, pero el distanciamiento conyugal no alteró la posición de El Chorro dentro de la estructura criminal.

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Para 2022, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador un informe de seguridad sobre Colima, Castillo Rodríguez ya aparecía en los mapas del Ejército como uno de los principales líderes del CJNG en esa entidad.

En esa misma red opera su hermano Fernando Castillo Rodríguez, alias El Toro Valencia, también identificado como integrante del cártel.

Su especialidad es financiera y logística. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó por primera vez en 2016 al vincularlo con empresas que proveían apoyo económico al cártel. En octubre de 2021 volvió a aparecer en un reporte de la OFAC por sus operaciones en Colima.

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La más reciente publicación de esa agencia, en junio de 2025, fue directa: “A Castillo se le considera un posible sucesor de Oseguera”, y detalló que su influencia en el Puerto de Manzanillo “ha facilitado la adquisición de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas ilícitas que son traficadas hacia Estados Unidos”.

El yerno de 'El Mencho' fue designado por la OFAC en 2016. (Departamento del Tesoro)

Según informes militares mexicanos, la célula de El Chorro opera en al menos ocho de los 10 municipios de Colima: Manzanillo, Armería, Tecomán, Colima, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Minatitlán, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc. En varios de esos territorios disputa el control con el Cártel de Sinaloa, cuyos operadores locales incluyen a Rafael Guadalupe, alias El Changuito Ántrax.

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Ha sido detenido dos veces

El historial judicial de Castillo Rodríguez es, en sí mismo, un retrato del sistema que permitió al CJNG consolidarse. Fue detenido por primera vez el 23 de junio de 2015 en la colonia Lomas de Altamira, en Zapopan, Jalisco, durante un operativo del Ejército y la Policía Federal.

Lo capturaron junto a su cuñado Rubén Oseguera González, alias El Menchito. Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No. 1, el Altiplano.

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Ocho días después, el 1 de julio, una jueza federal del Estado de México ordenó su liberación. Determinó que las pruebas eran insuficientes y que se habían violado garantías procesales durante el arresto. El Chorro salió del penal de máxima seguridad sin cargos.

(Foto: Especial)

Menos de un año después, el 6 de abril de 2016, fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la entonces Procuraduría General de la República lo recapturaron en Guadalajara. En esa ocasión portaba cuatro armas largas, un aditamento lanzagranadas y un cohete tipo RPG.

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El gobierno federal celebró la captura y afirmó que “la estructura financiera, operativa y de relaciones públicas de ese grupo delictivo ha sido afectada significativamente”. Meses después, un juez federal determinó no vincularlo a proceso por insuficiencia de pruebas. Volvió a quedar libre.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses continuaron señalándolo como operador activo del CJNG. Para 2024, los reportes lo ubicaban dirigiendo operaciones de tráfico de cocaína, fentanilo y otras drogas sintéticas desde Colima.

El 03 y El Sapo: los otros dos vértices de la nueva cúpula

Juan Carlos Valencia González nació el 2 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, lo que le otorga ciudadanía estadounidense por nacimiento.

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

Su linaje en el narcotráfico es doble: es hijo de Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, esposa de El Mencho, y su padre biológico fue Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio.

En 2020, autoridades mexicanas lo identificaron como fundador y líder del Grupo Élite, uno de los principales brazos armados del CJNG. Enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de cocaína y metanfetamina, y por uso de armas durante operaciones de narcotráfico. El Departamento de Estado ofrece 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su captura.

El tercer vértice de la cúpula es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, nacido el 2 de octubre de 1988 también en Apatzingán, Michoacán, la misma ciudad que vio crecer a El Chorro. Su familia entera quedó marcada por el expediente criminal: en enero de 2012, la Policía Federal detuvo en Zapopan a su hermano Abundio, alias El Güero Abundio, y a sus propios padres, Gonzalo Mendoza Torres y Josefina Caridad Gaytán, señalados de distribuir droga, proveer vehículos y armas al cártel, y almacenar cargamentos para la organización.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

A lo largo de la década de 2010, El Sapo escaló dentro del CJNG como coordinador de células armadas y jefe de plaza en Puerto Vallarta. Las autoridades le atribuyen uno de los ataques más letales contra fuerzas del Estado en la historia reciente: la emboscada del 6 de abril de 2015 en San Sebastián del Oeste, Jalisco, donde murieron 15 policías estatales de la Fuerza Única. Las investigaciones señalan que Mendoza Gaytán ordenó el ataque en represalia por la muerte de un operador del cártel abatido días antes por fuerzas de seguridad.

Su nombre también aparece en la investigación por el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta, y en las líneas de investigación sobre la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno en agosto de 2023.

Las investigaciones también lo conectan con el Rancho Izaguirre, el predio en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en marzo de 2025 por un colectivo de buscadores, donde se hallaron restos óseos calcinados, casquillos de bala y cientos de objetos personales.

Autoridades federales identificaron el lugar como centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. De acuerdo con reportes de seguridad, Mendoza Gaytán habría sido uno de los mandos que supervisaban la operación del sitio a través de José Gregorio Lastra Hermida, identificado como reclutador del cártel y colaborador cercano suyo.

En mayo de 2019, la OFAC lo incluyó en su lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, al identificarlo como jefe de plaza en Puerto Vallarta y responsabilizarlo de secuestros, homicidios y coordinación de operaciones de narcotráfico en esa región.