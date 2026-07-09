Hallan ocho cuerpos con huellas de tortura en El Bosque, Chiapas: Fiscalía inicia investigación

Se regsitró un multihomicidio en carretera de Chiapas (@FGEChiapas/X)

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el hallazgo de ocho personas sin vida, seis hombres y dos mujeres, en un paraje del municipio de El Bosque, donde además fueron localizados mensajes atribuidos presuntamente a grupos del crimen organizado.

El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales, que mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información oficial, los cuerpos fueron encontrados a un costado de la carretera Bochil–Pueblo Nuevo Solistahuacán, a la altura del punto conocido como Ojo de Agua, luego de que habitantes de la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de varias personas aparentemente sin vida.

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Víctimas presentaban impactos de bala y signos de tortura

Los primeros reportes de las autoridades indican que las ocho víctimas presentaban impactos de arma de fuego y huellas de tortura. Durante las diligencias realizadas en el sitio también fue localizada una cartulina con un mensaje presuntamente relacionado con la delincuencia organizada.

Hasta el momento, la Fiscalía de Chiapas no ha revelado el contenido del mensaje ni ha confirmado su autenticidad o procedencia, por lo que esta evidencia forma parte de las investigaciones que realizan los peritos y agentes ministeriales.

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Las autoridades señalaron que será mediante los dictámenes periciales y las investigaciones de campo como se determinará la secuencia de los hechos y la posible relación del crimen con grupos delictivos que operan en la región.

Investigan si los cuerpos fueron abandonados en el lugar

Multihomicidio en Chiapas, seis hombres y dos mujeres (especial)

Información preliminar señala que algunas de las víctimas portaban equipo táctico, lo que ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que los cuerpos únicamente hayan sido abandonados en ese punto carretero y que el crimen se haya cometido en otro sitio.

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Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y forma parte de las líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía.

Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona y preservar la escena del crimen, mientras personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento correspondiente y el levantamiento de indicios.

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Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo las necropsias de ley y las pruebas necesarias para establecer la identidad de las víctimas.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

Fiscalía de Chiapas trabaja en la identifación de las víctimas (@FGEChiapas/X)

La Fiscalía General del Estado informó que, hasta el momento, ninguna de las personas fallecidas ha sido identificada de manera oficial, por lo que continúan los trabajos de identificación mediante pruebas periciales y el análisis de información recopilada durante las diligencias.

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Asimismo, la dependencia precisó que no existe todavía una versión definitiva sobre el móvil del multihomicidio, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es esclarecer plenamente los hechos, determinar cómo ocurrieron los asesinatos y ubicar a los responsables para que enfrenten la acción de la justicia.

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Luego del hallazgo, corporaciones de seguridad reforzaron la vigilancia sobre el tramo carretero Bochil–Pueblo Nuevo Solistahuacán y en comunidades cercanas al municipio de El Bosque, mientras continúan las labores ministeriales.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de la región debido a la violencia con la que fueron encontrados los cuerpos y a la presencia del mensaje localizado junto a las víctimas.

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La Fiscalía de Chiapas reiteró que continuará informando conforme avancen las investigaciones y existan datos confirmados que puedan hacerse públicos, al tiempo que hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada que pueda entorpecer el desarrollo de las indagatorias.