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Jueza de Estados Unidos que ayudó a un mexicano a esquivar al ICE solo pagará multa: no irá a prisión

El abogado Jason Luczak adelanta que impugnarán el fallo, luego de que un jurado la declarara culpable del cargo grave y la absolviera del delito menor

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FILE PHOTO: Milwaukee County Judge Hannah Dugan, charged with obstructing an immigration arrest, leaves after appearing in court, in Milwaukee, Wisconsin, U.S. May 15, 2025. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo
FILE PHOTO: Milwaukee County Judge Hannah Dugan, charged with obstructing an immigration arrest, leaves after appearing in court, in Milwaukee, Wisconsin, U.S. May 15, 2025. REUTERS/Jim Vondruska/File Photo

Milwaukee. La ex jueza de Wisconsin, Hannah Dugan, no pisará una prisión tras el caso que la llevó a juicio por ayudar a un mexicano a evadir a agentes de inmigración: este miércoles, el juez federal de distrito Lynn Adelman le impuso únicamente una multa de 5 mil dólares, muy por debajo de lo que pedía la fiscalía.

El origen: un mexicano en la mira del ICE

El caso se remonta al 18 de abril de 2025, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudieron al tribunal del condado de Milwaukee. Su objetivo era Eduardo Flores Ruiz, mexicano de 31 años que, de acuerdo con la fiscalía, había reingresado de forma ilegal a Estados Unidos y tenía programada una audiencia ante Dugan por un caso estatal de agresión.

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Según la reconstrucción de los hechos:

  • Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala y los remitió a la oficina del juez principal.
  • Argumentó que la orden administrativa presentada no era suficiente para arrestar a Flores Ruiz.
  • Tras la salida de los agentes, condujo al hombre y a su abogado por una puerta privada del jurado.
  • Los agentes lo identificaron en el pasillo, lo siguieron y lo arrestaron tras una persecución a pie.

Una semana después, agentes del FBI arrestaron a Dugan dentro del propio tribunal y la sacaron esposada.

A protester prepares a placard outside Milwaukee Federal Building & U.S. Courthouse, after Wisconsin county judge Hannah Dugan was arrested by U.S. officials, charging her with helping a man in her court evade immigration authorities in an escalating dispute between President Donald Trump's administration and local officials over immigration enforcement, in Milwaukee, Wisconsin, U.S., April 25, 2025. REUTERS/Vincent Alban
A protester prepares a placard outside Milwaukee Federal Building & U.S. Courthouse, after Wisconsin county judge Hannah Dugan was arrested by U.S. officials, charging her with helping a man in her court evade immigration authorities in an escalating dispute between President Donald Trump's administration and local officials over immigration enforcement, in Milwaukee, Wisconsin, U.S., April 25, 2025. REUTERS/Vincent Alban

Una jueza con nueve años de trayectoria

Dugan había renunciado en enero de 2026 al cargo que ocupó durante nueve años, en medio de amenazas de juicio político por parte de legisladores estatales republicanos. En su carta de renuncia, afirmó que el proceso en su contra amenazaba “la independencia de nuestro poder judicial”.

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El representante republicano Tom Tiffany, precandidato a gobernador de Wisconsin, había pedido públicamente que la encarcelaran.

Dos catedráticos de derecho de la Universidad Marquette, entre ellos un ex juez de la Corte Suprema estatal, hablaron en su nombre durante la audiencia. Un sacerdote jesuita la describió como defensora de personas oprimidas.

ARCHIVO - La jueza de circuito del condado Milwaukee, Hannah Dugan, sale de la corte federal tras una audiencia el jueves 15 de mayo de 2025 en Milwaukee. (Foto AP/Andy Manis, archivo)
ARCHIVO - La jueza de circuito del condado Milwaukee, Hannah Dugan, sale de la corte federal tras una audiencia el jueves 15 de mayo de 2025 en Milwaukee. (Foto AP/Andy Manis, archivo)

Lo que dijo la propia Dugan

“Me han presentado como una infractora de la ley y como una heroína. No soy nada de eso. Soy una servidora pública que solo intenta hacer su trabajo”, dijo Dugan ante el tribunal, y añadió que ha tenido que retirarse de la vida pública debido a amenazas contra ella y su familia.

Su abogado, Jason Luczak, adelantó que apelarán la condena por el delito grave.

El fiscal federal adjunto Richard Frohling reconoció que Dugan “ha experimentado daños colaterales debido a su conducta”, pero sostuvo que “los jueces no pueden optar por ignorar la ley”.

Hasta el momento, no se ha reportado información adicional sobre la situación migratoria actual de Flores Ruiz, el mexicano en el centro del caso.

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