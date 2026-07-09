¿Quién es el piloto que trasladó al “Mayo Zambada” a EEUU? FGR confirma identidad y detalla qué ocurrió con él

Una ilustración de dossier judicial vincula a Ernestina Godoy con Ismael Zambada y un piloto anónimo, junto a un avión en el centro de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este 8 de julio que sí logró identificar a la persona que piloteó la aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

El piloto fue arrestado en México por los delitos de portación de armas y entregado a autoridades estadounidenses, según lo detallado durante la conferencia encabezada por la fiscal Ernestina Godoy. Esta revelación ocurre en medio de nuevas tensiones diplomáticas por la posible participación del FBI en el operativo y la falta de colaboración informativa entorno al caso.

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La voz que delató al piloto

La fiscal Godoy precisó que la identificación del piloto fue posible gracias a un peritaje en materia de audio. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó una grabación clave: el momento exacto en que el piloto solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez el código transponder para ingresar a territorio estadounidense.

Un avión que se cree que transportaba al narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y a Joaquín Guzmán López, el hijo del exsocio de Zambada, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes fueron arrestados en El Paso, Texas, es visto en la pista del aeropuerto privado del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, EEUU, el 25 de julio de 2024. REUTERS/José Luis González

La pista desde donde despegó el avión no contaba con autorización para operar y la aeronave presentaba medios de identificación alterados, según la investigación oficial.

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El aeródromo fue asegurado por la FGR, mientras que el FBI actualmente exhibe la avioneta en un museo de Nuevo México como parte de la lucha contra el narcotráfico.

La FGR precisó que el responsable de pilotar la aeronave fue deportado a México poco después del operativo Kings Air para entregar a El Mayo Zambada a EEUU, sin embargo, continuó cometiendo delitos en territorio nacional y fue detenido por portación de armas.

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David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que luego de ello fue entregado en la tanda de narcos que México envió a EEUU en agosto de 2025.

“El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México, es la información que consta; fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al Gobierno de Estados Unidos”, dijo Boone.

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Todo apunta a “El Jando”, pero la FGR no lo confirma

El Jando, piloto que habría llevado a El Mayo Zambada a EEUU. | @foro_militar

A pesar de que la Fiscalía General de la República no ha revelado oficialmente el nombre del piloto, la información disponible en documentos judiciales y reportes periodísticos coincide en señalar a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, como el posible operador de la aeronave utilizada para trasladar a Ismael Zambada.

Núñez Ojeda es identificado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán. Este personaje fue detenido en Sinaloa en febrero de 2025 y extraditado a Estados Unidos meses después.

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Hace apenas unas semanas se dio a conocer que firmó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para traficar cocaína. En el expediente público estadounidense, sin embargo, no hay una mención expresa a su participación en el traslado de “El Mayo” Zambada.

Irregularidades y reclamos de México a Estados Unidos

Durante la conferencia, Godoy acusó que el FBI y otras autoridades estadounidenses han dado información falsa o imprecisa sobre la identificación del avión y han bloqueado el acceso de los peritos mexicanos a la aeronave.

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Claudia Sheinbaum y Ken Salazar aparecen en una ilustración junto a líderes del narcotráfico, un avión y símbolos de seguridad, lo que indica la tensión entre México y Estados Unidos por operativos secretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2024, personal de la FGR acudió a El Paso, Texas, y al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, pero no se permitió la realización de diligencias completas ni la toma de fotografías.

La FGR ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia de Estados Unidos y presentó una nueva solicitud formal para que se entreguen datos relacionados con la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y encubrimiento del secuestro de Zambada.

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“Es importante señalar que el FBI no proporcionó en esta ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que solicitó ser deportado inmediatamente a México”, reiteró Godoy.

La fiscal General explicó que el secuestro y traslado de Ismael Zambada se dio dos días después de que supuestamente EEUU cambió la medida cautelar a Ovidio Guzmán, lo que la FGR vincula como un posible “efecto dominó” entre las estructuras criminales.

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CIUDAD DE MÉXICO, 08JULIO2026.- Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, ofreció conferencia de prensa en la que declararon que se tienen abierta siete carpetas de investigación contra los implicados en la operación en la que el capo Ismael "Mayo" Zambada fue extraído y entregado a autoridades estadounidenses. Asimismo, destacaron que el ex embajador Ken Salazar habría dado falsas declaraciones sobre la participación de elementos del FBI en el secuestro. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Godoy señaló directamente al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por emitir información falsa, lo que, según el especialista en derecho internacional, Raúl Jiménez, constituye una “violación grave” al derecho internacional y los tratados diplomáticos. Jiménez explicó que el marco legal internacional impide investigar penalmente a Salazar por su inmunidad diplomática, pero subrayó la gravedad de su conducta para las relaciones bilaterales.

Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a México la imposibilidad de extraditar actualmente a Zambada, argumentando que está siendo procesado por delitos federales en su territorio, mientras México mantiene 32 investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes en su contra.