Investigación exhibe el presunto suministro al IMSS de material médico caducado

Una investigación periodística derivó en denuncias ante la FGR, Cofepris y el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar por el presunto suministro de material médico caducado a hospitales públicos. El caso involucra a la empresa poblana SUMED y ya se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación periodística derivó en denuncias ante la FGR, Cofepris y el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar por el presunto suministro de material médico caducado a hospitales públicos. El caso involucra a la empresa poblana SUMED y ya se encuentra bajo investigación por las autoridades competentes.

Las denuncias señalan que los insumos médicos presuntamente vencidos habrían sido distribuidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar en distintas entidades del país, donde incluso habrían sido utilizados en procedimientos de hemodinamia.

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De acuerdo con una investigación publicada por el medio Periódico Central, basada en un reportaje de Revista 360 Grados, el caso está respaldado por documentos oficiales, testimonios, fotografías y grabaciones internas que ya forman parte de expedientes presentados ante diversas autoridades.

¿Qué revela la investigación sobre el presunto material médico caducado?

La investigación señala a Suministros Médicos de México, S.A. de C.V. (SUMED) como presunta responsable de vender y suministrar material médico caducado utilizado en procedimientos especializados de hemodinamia.

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Según la documentación presentada, las denuncias fueron interpuestas ante tres instancias:

Fiscalía General de la República (FGR) .

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) .

Órgano Interno de Control en Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.

Entre las evidencias se incluyen:

Fotografías de dispositivos con fechas de caducidad vencidas.

Testimonios de personas con conocimiento directo de los hechos.

Grabaciones de reuniones internas de la empresa.

Documentación relacionada con la distribución del material.

Expedientes administrativos y denuncias penales.

De acuerdo con el reportaje, parte del material habría sido distribuido en hospitales de Tlaxcala, aunque también existen señalamientos sobre otros estados.

Los estados donde presuntamente se distribuyó el material

Las denuncias indican que los insumos médicos habrían llegado a hospitales del IMSS e IMSS-Bienestar en:

Tlaxcala

Oaxaca

San Luis Potosí

Chihuahua

Puebla

La investigación también sostiene que algunos de los dispositivos presuntamente vencidos habrían sido utilizados durante procedimientos realizados a pacientes pediátricos, incluido un bebé de 10 meses y un menor de ocho años, un señalamiento que forma parte de las denuncias y que deberá ser esclarecido por las autoridades correspondientes.

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Autoridades ya investigan el caso

La denuncia presentada ante Cofepris quedó registrada el 25 de mayo de 2026, mientras que dos días después el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar confirmó la apertura de un expediente para investigar posibles faltas administrativas relacionadas con el caso.

Posteriormente también fue presentada una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, en la que se señala el presunto delito de daños a la salud derivado del suministro de instrumental médico vencido. De acuerdo con la investigación periodística, los expedientes continúan en etapa de investigación.

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Hasta el momento, las autoridades federales no han informado públicamente sobre la conclusión de las indagatorias ni sobre posibles responsabilidades.

¿Qué dice el IMSS sobre el control de calidad de los insumos?

El IMSS cuenta con un programa permanente para verificar la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que adquiere mediante laboratorios especializados, los cuales realizan muestreos y atienden reportes por posibles defectos de calidad.

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De acuerdo con la institución, estos procedimientos buscan garantizar que los insumos utilizados en la atención médica cumplan con las especificaciones establecidas por la normatividad sanitaria vigente.

En este caso, sin embargo, corresponderá a las investigaciones de la FGR, Cofepris y del Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar determinar si existió el suministro de material médico caducado, si hubo afectaciones a pacientes y si existen responsabilidades administrativas o penales por parte de servidores públicos o particulares.

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