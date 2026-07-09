Famosos arremeten contra Pedro Sola y Ventaneando por comentario sobre envenenar perros: “Son una vergüenza”

El conductor pidió perdón pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede y apunta también a Pati Chapoy. (Captura de pantalla YouTube Ventaneando / @carlitosbenavides / Eduardo España)

Actores y figuras del espectáculo mexicano se pronunciaron esta semana contra el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, tras sus declaraciones en vivo en las que expresó deseos de envenenar perros en espacios públicos, una polémica que escaló hasta el dueño de TV Azteca y que mantiene en el centro de la controversia a la conductora Pati Chapoy, quien aplaudió los comentarios sin ofrecer disculpa alguna.

La polémica arrancó cuando Sola afirmó en el programa que no tolera ver mascotas en tiendas, supermercados ni restaurantes y dijo tener “ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Fue más lejos al señalar que los dueños que pasean a sus perros en carriola le dan “ganas de darles un balazo”. Chapoy respondió en tono de broma: “No, dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra”.

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Ricardo Salinas Pliego calificó los comentarios de “lamentables”

"El mundo tiene voz y de una noche a una mañana puede acabar todo", advirtió el cantante Apio Quijano al responderle a Pedro Sola y Pati Chapoy por los comentarios del conductor de Ventaneando sobre envenenar perros, que acumulan más de 8,000 reacciones en redes y una disculpa pública a medias. (@apioquijano)

Las declaraciones circularon en redes sociales y organizaciones animalistas como Peludos Desamparados y Cuenta Conmigo exigieron una sanción formal. El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondió el este 8 de julio a través de su perfil de X: “Sus dichos fueron lamentables”. No adelantó si habrá medidas internas ni respondió a las exigencias de despido.

Ese mismo día pero horas más tarde, Pedrito Sola leyó una disculpa en el programa: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema”. Apeló a su edad como factor: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví”. Chapoy no ofreció disculpa directa. Sus palabras —“Yo entiendo a las personas, pero también entiendo a las personas que no tienen nada que ver con los caninos que se subieron a ese tren de funar”— no satisficieron a los usuarios en redes.

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Marcos Valdés, Lupita Jones y Carlos Bonavides alzaron la voz

El actor Marcos Valdés fue uno de los primeros en reaccionar: “Pedro, es una falta terrible de respeto a los animalitos. Te creía una persona más capaz, pero lo que hiciste no tiene madre. ¿Cómo te atreves a decir que vas a envenenar a los animalitos inocentes? Eso no se vale”.

El conductor de Ventaneando Pedro Sola pidió perdón tras decir al aire que tenía ganas de aventar carne envenenada a perros en espacios públicos, pero la presión de actores, cantantes y organizaciones animalistas no cede. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

La ex Miss Universo Lupita Jones arremetió contra Sola y cuestionó su permanencia en el medio: “¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en pantalla nacional, en una de las plataformas de telecomunicaciones más importantes de México, decir que él quería darles carne envenenada a los perros? No doy crédito a que ese señor siga teniendo un micrófono y una pantalla de un medio de comunicación formal en nuestro país”. Jones también señaló que México es el país número uno en maltrato y abandono animal.

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El actor Carlos Bonavides defendió el vínculo entre las personas y sus mascotas: “Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños, el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica. Los perros son benditos de Dios, son el mejor amigo del hombre”.

“Son una vergüenza”: Mauricio Martínez y Apio Quijano contra los comentarios en televisión abierta

El actor Mauricio Martínez amplió la crítica más allá del comentario puntual: “¿Hasta cuándo vamos a soportar este tipo de comentarios de personas que constantemente fomentan la violencia, el maltrato, la deshumanización y hasta la revictimización en medios? Son una vergüenza“.

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Marcos Valdés, Lupita Jones, Carlos Bonavides y Apio Quijano, entre otros, condenan los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar mascotas y cuestionan que el conductor de Ventaneando siga al frente de un micrófono nacional. (@lupitajones)

El cantante Apio Quijano apuntó directamente a Chapoy: “Me sorprende, señora Chapoy, tantos años y que se ría de un tema tan serio y tan delicado”. Quijano también advirtió: “Solo espero que cuiden sus palabras, porque ahora sí, el mundo tiene voz. Y de una noche a una mañana puede acabar todo”.

Jaír de Rubín se sumó su testimonio

El actor Jaír de Rubín, quien se define también como rescatista, conectó la polémica con un episodio concreto: “Hace unos años en el Parque México estaban envenenando a los perros y tuvimos que pedir apoyo al gobierno para salvar a muchos. Y este señor sale a decir que le dan ganas de envenenar”. De Rubín rechazó la disculpa de Sola: “Su excusa es: ‘Soy grande, disculpen, yo pienso diferente’. No, o sea”.

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El actor Eduardo España reaccionó con ironía dirigida a Sola al referirse a su perrita: “Ay, mi Marimba, mi perrita hermosa, preciosa. Consérvamela mucho tiempo, San Pedro. ¡No! Mejor San Ignacio, San Jorge, San cualquier otro”.