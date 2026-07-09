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Iker Casillas y Jorge Valdano “trolean” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial

Esto quedó grabado durante la transmisión del programa de “Los Protagonistas”

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Christian Martinoli no llegó a ser jugador profesional (Instagram/Christian Martinoli)
Christian Martinoli no llegó a ser jugador profesional (Instagram/Christian Martinoli)

Un momento lleno de humor, respeto y fútbol se robó los reflectores durante una mesa de análisis de Los Protagonistas del pasado 6 de julio, en la que participaron figuras históricas del balompié internacional.

El exportero español Iker Casillas lanzó un comentario que dejó sin palabras al narrador mexicano Christian Martinoli, al señalar que era el único integrante del panel que nunca había disputado una Copa del Mundo como jugador.

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"Aquí en esta mesa, salvo Christian Martinoli, que no ha jugado un Mundial, aquí hemos sido todos mundialistas“, dijo Casillas entre risas, generando una inmediata reacción de los presentes.

La frase fue tomada con buen humor por los participantes, quienes comenzaron a bromear sobre la observación del campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

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Luis García calificó el comentario como una “cachetada elegante”

Un hombre calvo con barba, vestido de traje, sonríe mientras sostiene un micrófono y un balón de fútbol frente a una pantalla pixelada con colores brillantes
Luis García tomo con humor el comentario del analista español (Luz Coello/ Infobae México)

El primero en reaccionar fue Luis García, quien describió la intervención del exguardameta español como una “cachetada elegante”.

"Cachetada elegante, pero un cachetadón“, comentó entre carcajadas, mientras el resto de los integrantes de la mesa celebraban la ocurrencia de Casillas.

Lejos de buscar la polémica, el español aprovechó el momento para destacar la enorme dificultad que representa mantenerse durante tantos años en la élite del fútbol mundial.

Casillas destaca el logro de disputar seis Copas del Mundo

Cruce entre Jorge Valdano e Iker Casillas
Iker Casillas “trolea” a Christian Martinoli por no jugar un Mundial y Jorge Valdano lo remata

Más allá de la broma hacia Martinoli, Iker Casillas centró su reflexión en reconocer la impresionante trayectoria de un futbolista capaz de disputar seis Copas del Mundo, una hazaña prácticamente inédita en la historia del fútbol.

El exportero explicó que participar en seis ediciones mundialistas implica mantenerse al máximo nivel durante entre veinte y veinticuatro años, dependiendo del momento en que un jugador debuta con su selección.

"Seis Mundiales... me parece una barbaridad absoluta“, afirmó.

Casillas recordó que cuando era niño admiraba a figuras como Lothar Matthäus, quien disputó cinco Copas del Mundo, una marca que durante décadas parecía imposible de igualar.

“Cuando veías a Matthäus jugando cinco Mundiales pensabas: ‘Qué privilegio’. Ahora este chico ha jugado seis. Es una auténtica brutalidad”, expresó.

Luis García compara la vigencia con cualquier profesión

Luis García respaldó la reflexión de Casillas y destacó que permanecer vigente durante más de dos décadas no solo resulta extraordinario en el deporte de alto rendimiento, sino en cualquier actividad profesional.

“Estar vigente veinticuatro años haciendo lo que sea: de cerrajero, de basurero, de director de banco o cualquier oficio... ya es impresionante”, señaló el exseleccionado mexicano.

Para García, el verdadero mérito no radica únicamente en asistir a seis Mundiales, sino en hacerlo siendo protagonista y manteniendo un nivel competitivo durante tantos años.

Zague y Jorge Campos también se suman a las bromas

El ambiente relajado continuó cuando Luis Roberto ALves “Zague” intervino para señalar que existen futbolistas que pueden asistir a varios Mundiales, pero sin tener un papel determinante dentro de sus selecciones.

Incluso Jorge Campos comentó entre risas que Casillas había logrado dejar callado al famoso narrador deportivo.

“Nadie te había callado”, dijo el histórico guardameta mexicano.

Martinoli respondió con el estilo que lo caracteriza y aceptó deportivamente el comentario.

"Como siciliano me puso el clavel aquí... Me dejó en la lona. Me mojó la oreja“, respondió entre risas.

Jorge Valdano remata el momento con otra broma

Jorge Valdano
Jorge Valdano se sumó al troleo a Christian Martinoli por no jugar ningún mundial / Captura de pantalla

Cuando parecía que el intercambio había terminado, Jorge Valdano cerró el momento con una frase que volvió a provocar carcajadas entre todos los presentes.

"Cuando necesitemos la opinión de un aficionado, se la pedimos“, comentó el exfutbolista y campeón del mundo con Argentina.

Martinoli volvió a tomarse el comentario con humor y respondió que estaría dispuesto a opinar cuando fuera necesario.

El intercambio dejó uno de los momentos más divertidos de la conversación, combinando respeto entre exfutbolistas campeones del mundo y el característico estilo irreverente de Christian Martinoli.

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