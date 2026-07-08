¿México está listo? Estos son los estadios que podría albergar el Mundial de Clubes 2029

El Estadio Ciudad de México (Banorte) albergaría la final si se concreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el Mundial de 2026 ya concluido, México busca mantener el impulso que dejó la máxima justa del futbol y seguir como un referente para la organización de eventos internacionales.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada la mañana del 8 de julio sobre la posibilidad de que el país sea sede del Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y respondió que el Gobierno analizará la propuesta, además de evaluar el impacto económico y turístico que dejó el Mundial 2026 antes de tomar una postura sobre el respaldo a la candidatura.

PUBLICIDAD

Desde hace varios meses, la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, confirmó que buscará que México albergue el Mundial de Clubes 2029.

El principal argumento es la infraestructura de primer nivel que dejó el Mundial 2026: estadios completamente modernizados, ciudades con experiencia reciente en la organización de torneos FIFA, una amplia oferta hotelera y mejores conexiones aéreas y de transporte, factores que colocan al país entre los aspirantes con mayores argumentos para recibir nuevamente una competencia internacional.

PUBLICIDAD

Sheinbaum mostró interés en el torneo del 2029. | Presidencia

Los estadios que podrían ser sede del Mundial de Clubes 2029

Aunque la FIFA aún no abre oficialmente el proceso de selección, México cuenta con varios estadios que cumplen, o están muy cerca de cumplir, con los estándares internacionales exigidos para albergar un torneo de esta magnitud.

El principal candidato es el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), que tras su remodelación para el Mundial de 2026 se mantiene como el recinto más importante del país.

PUBLICIDAD

Su capacidad superior a los 80 mil espectadores, la modernización de sus instalaciones y su historia como escenario de tres Copas del Mundo lo convierten en el favorito para albergar la final en caso de que México consiga la sede.

El Estadio Ciudad de México albergaría el partido más importante. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

El Estadio BBVA, en Monterrey, también parte como una de las principales opciones. Su diseño de última generación, infraestructura tecnológica, zonas de hospitalidad, espacios para prensa y experiencia en eventos internacionales lo colocan entre los inmuebles mejor evaluados de América Latina.

PUBLICIDAD

Monterrey compartiría sede con el Estadio Universitario. REUTERS/Raquel Cunha

En Guadalajara, el Estadio Akron representa otro candidato natural. Además de haber formado parte de las sedes del Mundial 2026, cuenta con una capacidad superior a los 45 mil aficionados, instalaciones modernas y una operación ya probada bajo los estándares de la FIFA.

Guadalajara cuenta con todos los requisitos que pide FIFA. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Si el organismo optara por utilizar más de tres sedes, el Estadio Universitario, en Monterrey, aparece como el siguiente en la lista gracias a la infraestructura de la ciudad y a su capacidad cercana a los 42 mil espectadores.

PUBLICIDAD

REUTERS/Cristian De Marchena

Por su parte, el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, también podría entrar en la conversación debido a su aforo superior a los 70 mil aficionados y a que la capital ya cuenta con la infraestructura logística desarrollada para el Mundial 2026.

Aunque ambos recintos requerirían adecuaciones para satisfacer todos los requerimientos operativos de la FIFA.

Inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario en CU (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los requisitos que exige la FIFA para elegir los estadios

La capacidad de un estadio es solo uno de los aspectos que evalúa la FIFA. Para albergar el Mundial de Clubes, los recintos deben contar con:

PUBLICIDAD

Cancha de pasto natural de medidas reglamentarias

Iluminación apta para transmisiones internacionales

Zonas de prensa completamente equipadas

Vestidores de nivel internacional

Salas médicas

Áreas para controles antidopaje

Tecnología compatible con el sistema VAR

También son indispensables estrictos protocolos de seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad, rutas de evacuación certificadas, espacios destinados a patrocinadores y áreas de hospitalidad para invitados y autoridades.

La evaluación va más allá del inmueble. La FIFA analiza la capacidad hotelera de cada ciudad, la conectividad aérea, los centros de entrenamiento disponibles, el transporte para equipos y aficionados, así como la infraestructura de seguridad y movilidad necesaria para garantizar el desarrollo del torneo.

PUBLICIDAD

La FIFA aún tiene tiempo para emitir la decisión final.

Los países que competirían con México por la candidatura

La candidatura mexicana no tendría un camino sencillo. Diversos países ya han mostrado interés en organizar el Mundial de Clubes 2029.

Entre los principales aspirantes aparece Brasil, que cuenta con varios estadios mundialistas y experiencia reciente en grandes eventos.

También figura Qatar, respaldado por la infraestructura construida para la Copa del Mundo de 2022, además de Estados Unidos, que buscaría aprovechar nuevamente su capacidad organizativa tras albergar la edición de 2025.

PUBLICIDAD

A ellos se suma una posible candidatura conjunta entre España y Marruecos, dos países que continúan fortaleciendo su infraestructura rumbo al Mundial de 2030 y que también aspiran a mantenerse como sedes recurrentes de las competencias organizadas por la FIFA.

La decisión final aún tardará algunos años, pero México parte con un argumento difícil de igualar: contar con infraestructura recién modernizada y probada en un Mundial.