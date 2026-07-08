Otra fuga en instalaciones de Pemex: concluyen reparación de ducto con combustóleo en Salina Cruz

Pemex concluyó la reparación del ducto afectado, pero habitantes y pescadores mantienen la exigencia de renovar la infraestructura petrolera. (Foto: Cuartoscuro)

La reparación de una fuga de combustóleo registrada en un ducto que conecta la Refinería Antonio Dovalí Jaime con la Terminal Marítima de Salina Cruz, Oaxaca, concluyó de manera satisfactoria, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, el incidente volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones de habitantes, pescadores y autoridades locales, quienes demandan una renovación integral de la infraestructura petrolera tras una serie de derrames ocurridos durante las últimas semanas.

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Pemex informa que la fuga fue controlada y reparada

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la fuga se localizó en el kilómetro 1+800 de un ducto de 16 pulgadas, a la altura de la colonia Jardines, en Salina Cruz.

COMUNICADO OFICIAL DE PEMEX.

Al detectar el incidente, Pemex activó sus protocolos internos de atención a emergencias, suspendió temporalmente la operación del sistema de transporte para reducir la presión en la línea afectada y desplegó personal especializado para controlar la fuga y realizar las reparaciones correspondientes.

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La petrolera detalló que las labores se llevaron a cabo en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de Protección Civil, además de mantener vigilancia permanente en la zona para garantizar la seguridad del perímetro y exhortar a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Nuevo derrame reaviva preocupación por la infraestructura petrolera

El derrame fue reportado por vecinos durante las primeras horas del martes, luego de percibir un fuerte olor a hidrocarburo en las inmediaciones de la calzada hacia la refinería y la colonia Jardines. El combustóleo alcanzó una superficie aproximada de 400 metros cuadrados, incluyendo una zona deportiva y el campo conocido como “El Chayno”.

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Los recientes derrames en Salina Cruz mantienen la preocupación por el estado de la infraestructura petrolera en la zona.

Autoridades estatales y municipales acordonaron el área mientras maquinaria especializada inició las labores de contención, recuperación del hidrocarburo y limpieza del sitio. El perímetro permaneció bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex.

Derrames en Salina Cruz: cifras que mantienen la alerta

De acuerdo con información de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Salina Cruz, este incidente forma parte de una serie de eventos registrados recientemente en el municipio.

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Contexto de los derrames en Salina Cruz:

En el último mes se han contabilizado siete derrames en la zona urbana y uno en el área costera .

Desde 2022 se han registrado alrededor de 65 incidentes relacionados con fugas de hidrocarburos .

La colonia Jardines figura entre las zonas con afectaciones recurrentes , junto con Aviación, Monte Albán y Bahía La Ventosa .

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y limpieza mientras continúa la recuperación del combustóleo derramado.

Los recientes derrames de hidrocarburos en Salina Cruz han incrementado la preocupación por el estado de los ductos y la infraestructura petrolera. EFE/ Luis Villalobos ARCHIVO

Protección Civil descarta riesgo inmediato, pero mantiene vigilancia

El coordinador estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, explicó que los primeros análisis indican que el combustóleo pudo filtrarse hacia la red de drenaje, infraestructura que presenta daños en diversas colonias cercanas al complejo petrolero.

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Tanto Pemex como las autoridades señalaron que el combustóleo derramado no representa un riesgo inmediato de incendio, debido a que este derivado del petróleo no es inflamable a temperatura ambiente. Sin embargo, las labores de limpieza continuarán para evitar afectaciones secundarias y reducir cualquier riesgo para la población y el medio ambiente.

Manuel Maza Sánchez informó que el derrame de combustóleo no representa un riesgo inmediato para la población, aunque se mantiene vigilancia en la zona. (FGE Oaxaca)

Hasta el momento no ha sido necesario evacuar viviendas, aunque las autoridades mantienen restringido el acceso al área afectada mientras concluyen los trabajos de saneamiento.

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Habitantes y pescadores exigen renovación de ductos y reparación ambiental

Más allá de la atención inmediata al incidente, organizaciones de pescadores, empresarios y autoridades municipales han reiterado la necesidad de una solución de largo plazo para evitar nuevos derrames.

Entre las principales demandas destacan el reemplazo de aproximadamente ocho kilómetros de ductos que atraviesan la zona urbana y costera de Salina Cruz, así como la sustitución de emisores marinos utilizados por la refinería.

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Habitantes y pescadores de Salina Cruz piden sustituir ductos antiguos y atender las afectaciones ambientales provocadas por los derrames. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

También solicitan la limpieza integral de playas, manglares y zonas de pesca afectadas por anteriores derrames, además de compensaciones económicas para trabajadores, pescadores y empresarios que aseguran haber sufrido pérdidas por las afectaciones registradas en los últimos meses.

Mientras continúan las labores de vigilancia en la zona, Pemex sostiene que la fuga fue reparada y que mantiene un monitoreo permanente para garantizar la seguridad del ducto y del área intervenida.

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Sin embargo, las autoridades locales y la población insisten en que la modernización de la infraestructura será clave para prevenir nuevos incidentes en uno de los complejos petroleros más importantes del país.