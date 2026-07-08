José Ramón Fernández cuestiona a Aguirre por negarle la oportunidad a la Hormiga González en el Mundial 2026

El periodista de esxtensa trayectoria afirmó que el técnico “apagó la ilusión de millones” al dejar en la banca a uno de los atacantes en mejor forma del país. (Especial)

La eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo y abrió un debate que aún resuena: ¿por qué Javier Aguirre no le dio minutos a Armando “La Hormiga” González?

El delantero de Chivas, goleador máximo de la vigente Liga MX, apenas jugó 14 minutos en toda la competición, lo que generó severas críticas entre periodistas y aficionados.

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Armando González, delantero de Chivas y goleador vigente de la Liga MX, apenas disputó 14 minutos en toda la competición con la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre las voces que más resonaron estuvo la del periodista José Ramón Fernández, quien señaló que Aguirre “apagó la ilusión de millones de mexicanos” al dejar en la banca al delantero más en forma del país.

Para el veterano analista, la decisión fue un error estratégico que privó al Tri de un recurso ofensivo en el momento más crucial.

El máximo goleador en Liga MX: directo al banquillo

La estrategia de Aguirre durante toda la justa se inclinó hacia delanteros con trayectoria como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo “Memote” Martínez.

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Jiménez y Quiñones respondieron con goles, justificando en parte la decisión.

Giménez y Martínez , en cambio, no lograron marcar diferencia en partidos clave.

La Hormiga, pese a ser el goleador de la Liga MX, quedó relegado como cuarto delantero.

Santiago Giménez y “Memote” Martínez no marcaron goles durante sus participaciones con el Tri en este Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Así, voces como la de Joserra visibilizaron cómo Aguirre se decantó por nombres en clubes europeos o por condiciones físicas más “fuertes” que por el presente futbolístico de los jugadores, una apuesta que terminó siendo fuertemente cuestionada tras la derrota contra Inglaterra.

La frustración de la Hormiga

González vivió una Copa del Mundo de emociones intensas, pero con escasa participación.

Sólo jugó en el debut contra Sudáfrica , sin volver a tener minutos en los siguientes partidos.

Tras la eliminación ante los ingleses, rompió en lágrimas y fue consolado por Chicharito Hernández .

Su actitud se mostró ejemplar: nunca se quejó ni generó polémica, pero su rostro en el banquillo reflejaba frustración.

ArmandoGonzález sólo jugó contra Sudáfrica y ya no volvió a tener minutos en los siguientes partidos del Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, la falta de minutos no apagó su compromiso, aunque sí dejó una sensación de oportunidad perdida.

El futuro de Armando González

Pese a la decepción, el delantero de 23 años sigue siendo visto como el futuro del ataque mexicano.

Es referente de Chivas y campeón de goleo en la Liga MX .

Estaría en la mira de clubes europeos como el Borussia Dortmund , Atlético de Madrid y Barcelona .

Con la llegada oficial de Rafa Márquez al banquillo del Tri, se espera que tenga más protagonismo rumbo al Mundial 2030.

Con la llegada de Rafa Márquez al banquillo del Tri, se espera más protagonismo para el goleador de Chivas rumbo al Mundial 2030, mientras suena su llegada a distintos clubes europeos. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentiddo, las críticas de aficionados y voces como la de José Ramón Fernández hacia Javier Aguirre reflejan un debate profundo sobre la gestión del talento joven en la Selección Mexicana. La pregunta que queda es si México aprenderá de esta experiencia para no repetir el mismo error en 2030.

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