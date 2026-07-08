Pachuca se despide del ecuatoriano Enner Valencia tras su participación en el Mundial 2026

A los 36 años, el capitán se prepara para definir su próximo destino tras salir del club hidalguense y cerrar su ciclo con Ecuador. (Club Pachuca)

La salida de Enner “Superman” Valencia del Club de Futbol Pachuca marca el cierre de un ciclo que combinó goles, liderazgo y momentos históricos.

Tras disputar y ser eliminado del Mundial 2026 con Ecuador, el delantero concluyó su contrato de un año con los Tuzos y fue despedido con mensajes cargados de gratitud.

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Enner Valencia acumuló 26 goles en 47 partidos oficiales con Pachuca y entró al Top 20 de goleadores históricos del club. (X/ @Tuzos)

El club hidalguense reconoció su aporte tanto en la cancha como fuera de ella, destacando que su paso dejó una huella imborrable en la institución. Con 36 años, Valencia se prepara para definir el siguiente capítulo de su carrera, mientras Pachuca lo despide como parte de su historia.

El segundo capítulo de su historia con Pachuca

La segunda etapa de Valencia en Pachuca, iniciada en septiembre de 2025, fue breve pero significativa.

Disputó 22 partidos en la temporada 2025-2026 .

Marcó 8 goles y aportó una asistencia, siendo el segundo mejor goleador del equipo en ese periodo.

Contribuyó en Liguilla con tres anotaciones: una en el Apertura 2025 y dos más en el Clausura 2026, torneo en el que los Tuzos alcanzaron las semifinales y cayeron ante Pumas.

El delantero aportó tres goles en Liguilla entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, torneo en el que Pachuca cayó ante Pumas en semifinales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque no alcanzó títulos, su aporte fue determinante para mantener a Pachuca en los puestos más altos.

Un legado histórico con los Tuzos

El club recordó también la primera etapa de Valencia en 2014, cuando fue campeón de goleo con 12 anotaciones y pieza clave para que los Tuzos llegaran al subcampeonato de la Liga MX.

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En total, sumó 26 goles en 47 partidos oficiales con Pachuca .

Esa cifra lo coloca dentro del Top-20 de goleadores históricos del club , empatado con Alejandro “Hueso” Glaría y Jorge “Tepo” Rodríguez.

Su impacto trascendió lo estadístico: fue reconocido por su liderazgo, entrega y calidad humana.

En su primera etapa con Pachuca en 2014, Valencia logró 12 goles, fue campeón de goleo y contribuyó al subcampeonato de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El club lo despidió con mensajes emotivos, asegurando “esta siempre será tu casa”, reflejo del vínculo que construyó con la afición hidalguense.

Mundial 2026 y despedida de la Tri

La salida de Valencia de Pachuca coincidió con el cierre de su ciclo en la Selección de Ecuador.

Jugó los cuatro partidos del Mundial 2026 , acumulando cerca de 290 minutos pero sin marcar goles.

Tras la eliminación frente a México en dieciseisavos, anunció su retiro de la Selección , cerrando una trayectoria de 109 partidos y 49 goles .

Se mantiene como el máximo goleador histórico de Ecuador en Copas del Mundo, con seis anotaciones en tres ediciones (2014, 2022 y 2026).

Tras el Mundial 2026, Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador con 109 partidos y 49 goles, manteniendo seis anotaciones en Copas del Mundo. (AP Foto/Patricio Terán)

El club hidalguense destacó este legado internacional, reconociendo que en Brasil 2014 y Norteamérica 2026 puso en alto el nombre de Pachuca en el escenario mundial.

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Así, con un legado histórico en la Liga MX y en la Selección de Ecuador, el delantero encara ahora el último tramo de su carrera con rumores de opciones abiertas en la Liga MX, la MLS y el futbol árabe.