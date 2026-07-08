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¿Se jugará el Mundial de Clubes 2029 en México? Esto respondió Claudia Sheinbaum

La presidenta destacó el impacto turístico que dejó el Mundial 2026

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(REUTERS/Dan Mullan)
(REUTERS/Dan Mullan)

La posibilidad de que México sea sede del Mundial de Clubes 2029 fue analizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el evento podría ser positivo para el país, aunque señaló que primero deberán revisarse las condiciones para determinar si resulta conveniente.

Durante la conferencia mañanera de este 8 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre la propuesta presentada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para albergar el torneo y destacó que cualquier decisión deberá buscar beneficios para México.

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“Sí, pues vamos a ver las condiciones, tiene que ser siempre condiciones favorables para México (...) sería una cosa creo que buena para México, en general, pero hay que ver las condiciones”, declaró Sheinbaum.

México compite por organizar el Mundial de Clubes 2029

Claudia Sheinbaum
(Presidencia)

La candidatura mexicana fue presentada por el presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien busca que el país vuelva a recibir una competencia internacional de la FIFA tras albergar el Mundial 2026.

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Además de México, otros aspirantes para organizar el Mundial de Clubes 2029 son Brasil, Qatar, Estados Unidos y una candidatura conjunta entre España y Marruecos.

Sheinbaum también adelantó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentará próximamente un informe sobre el impacto turístico y económico que dejó la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

“Se pueda dar la información de cuántos turistas llegaron con el Mundial y el impacto del Mundial, la imagen de México en el mundo que fortalece la visita de visitantes extranjeros en nuestro país”, explicó.

Sheinbaum defiende a México tras polémica con periodista argentino

Tras muerte de migrante a manos de ICE, México prepara acciones jurídicas
(Crédito: Cuartoscuro)

Durante la conferencia, la presidenta también fue cuestionada por las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien lanzó críticas contra México durante el Mundial 2026.

Sheinbaum calificó los comentarios como “indignantes” y defendió la imagen del país y de sus habitantes.

“Como lo digo, el que no quiera al pueblo de México, el que no quiera a México, nunca le va a ir bien, nunca, porque el pueblo de México es digno”, expresó.

La mandataria también cuestionó las relaciones del comunicador con sectores políticos mexicanos y reiteró que México cuenta con una historia de identidad y dignidad.

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