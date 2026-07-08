Quién es Borja Iglesias, delantero mundialista que podría reforzar al América

Borja Iglesias en un entrenamiento de la Selección Española. IMAGN IMAGES via Reuters/Jessie Alcheh

El nombre de Borja Iglesias aparece en el radar del Club de Futbol América, mientras continúa en Estados Unidos para encarar la ronda de 4tos de Final de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Española de Futbol.

En Coapa avanzarían el paso para fichar al delantero de 33 años, quien actualmente viste los colores del Celta de Vigo, club español que pediría una cifra alta de dinero para autorizar la salida de Borja Iglesias.

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El español destaca por su capacidad de presión, movilidad y experiencia internacional. Su vigente actuación fue en el Mundial 2026 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, ingresando de cambio en los minutos finales para reemplazar a Mikel Oyarzabal.

El perfil de Borja Iglesias llamaría la atención del Club de Futbol América para potenciar su eje de ataque en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El presidente deportivo, Santiago Baños, pensaría en organizar una reunión con el delantero en Los Ángeles para presentarle el proyecto Azulcrema y la propuesta económica para conseguir su fichaje.

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Borja Iglesias en práctica española desde Guadalajara, México. REUTERS/Ivan Arias

Sin embargo, la decisión no sería sencilla ya que Borja dice estar contento en el Celta de Vigo y sus agentes no tendrían en mente viajar a Los Ángeles dado que el veterano aún tiene contrato por un año, con opción a uno más, en el equipo de Galicia.

Por tal motivo, el traspaso de Borja Iglesias implicaría negociar tanto con el jugador como con el Celta de Vigo, que, de acuerdo a la información de Lola Hernández, periodista de Fox Deportes, el club de España pediría alrededor de 10 millones de dólares, dependiendo de las fuentes y las etapas de la negociación

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En el Club de Futbol América estarían dispuestos a realizar un desembolso enorme para la contratación de Borja Iglesias, quien podría ser uno de los futbolistas que rompa el mercado de verano rumbo al Apertura 2026, donde aportaría su liderazgo y peligro ofensivo en el equipo mexicano.

Características de Borja Iglesias

El delantero podría jugar en México con el Club de Futbol América, (Imagen)

Edad y físico: Tiene 33 años, mide 1.87 metros, pesa 86 kg y su pie hábil es el derecho.

Estilo de juego: Se caracteriza por su presencia física, capacidad para jugar de espaldas al arco y su movilidad dentro del área. Es un delantero que sabe presionar, se involucra en la recuperación y aporta tanto en juego aéreo como en remates a primer toque.

Trayectoria reciente: En la temporada 2025-2026 con el Celta de Vigo jugó 50 partidos, marcó 18 goles y dio 3 asistencias en 2,710 minutos.

Rendimiento anterior: En el Real Betis Balompié (2019-2024) acumuló 52 goles y 12 asistencias en 186 partidos. También fue goleador del Espanyol de Barcelona y Zaragoza en campañas previas.

Selección de España: Ha jugado 9 partidos con la Roja entre 2022 y 2026. En el Mundial 2026 debutó en el partido de Octavos de Final contra Portugal , entrando en los minutos finales.

Personalidad: Es reconocido como un jugador que genera buen ambiente en el vestidor y sabe asumir roles secundarios cuando lo requiere en su actual equipo.

¿Cuándo inició el mercado de fichajes en México?

El período de transferencias de la Liga Mx con miras al campeonato Apertura 2026 inició de manera oficial el pasado 2 de julio y finalizará el 11 de septiembre del presente año. El Club de Futbol América tiene semanas por delante para hallar la manera de convencer a Borja Iglesias tras concluir el Mundial 2026.

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Última prueba antes de comenzar el A2026

Las Águilas tendrán su última cita de pretemporada en Los Ángeles. (X / Club América)

Las Águilas concluirán su pretemporada en Los Ángeles este fin de semana cuando visiten al LA Galaxy, —club de la Major League Soccer—, en el Dignity Health Sports Park. Su debut en el Apertura 2026 será en casa de los Gallos de Querétaro el sábado 18 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).