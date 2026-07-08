La psicología lo confirma: las personas que suelen olvidar el nombre de los demás no solo es por falta de memoria

Una mujer muestra una expresión de confusión y olvido mientras piensa en los nombres "¿Belén, Brenda, Barbie?" en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a lo que podría pensarse, las personas que suelen olvidar el nombre de los demás no presentan únicamente un problema de memoria.

Y es que olvidar o cambiar nombres de personas cotidianas suele ser visto como un tema de memoria o incluso de mala educación, pero la psicología parece haber encontrado nuevas aristas al respecto.

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Es así que la psicología explica como este fenómeno puede estar vinculado a procesos de atención, carga cognitiva y hasta factores emocionales, de acuerdo con especialistas consultados por APA PsycNet y Psychology Today.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El olvido de nombres revela patrones de procesamiento mental

Estudios recientes identifican que, en ocasiones, la principal razón detrás del olvido de nombres es una cuestión de atención selectiva.

La mente prioriza información que considera relevante en ese momento y deja en segundo plano datos como los nombres propios.

El psicólogo estadounidense David Ludden sostiene a Psychology Today: “Cuando conocemos a alguien, hay una sobrecarga de información y el cerebro decide cuál retener”.

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La, investigación publicada por la American Psychological Association, precisa que el olvido de nombres suele estar relacionado con la manera en que el cerebro categoriza los datos.

Los nombres propios, al carecer de un significado concreto y no estar asociados a características descriptivas, resultan más difíciles de almacenar y recuperar en la memoria a corto plazo. Es así que se corrobora que olvidar nombres con frecuencia no implica necesariamente un déficit de memoria.

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La psicóloga mexicana Ana Luisa Rivera señala a UNAM Global que este rasgo puede asociarse a personas que procesan la información de forma global y priorizan aspectos contextuales sobre detalles individuales.

Rivera explica: “Quienes olvidan nombres suelen recordar con precisión datos sobre la conversación, el contexto del encuentro o la ocupación de la persona, pero no el nombre específico”. Este fenómeno responde a un estilo cognitivo en el que la atención se distribuye en varias tareas simultáneas.

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Además, estudios internacionales citados por APA PsycNet refieren que la ansiedad social también influye. Cuando una persona se siente presionada o nerviosa en una interacción, la capacidad de retención de nombres disminuye considerablemente, pues la mente se concentra en controlar la impresión que causa ante los demás.

Una joven observa asombrada una representación digital semitransparente de un cerebro humano sobre su cabeza, con el hipocampo resaltado en azul brillante, simbolizando el poder del pensamiento y la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en el olvido de nombres, según la psicología

De esta manera, la psicología ha identificado varios factores que inciden en este fenómeno.

La falta de atención inicial durante la presentación, la multitarea y el estrés son elementos clave. Además, el cerebro tiende a recordar mejor la información asociada a imágenes, historias o datos significativos, mientras que los nombres propios suelen carecer de estas conexiones.

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Las investigaciones revisadas por Psychology Today destacan que el olvido de nombres es tan común que afecta a personas de todas las edades y niveles educativos.

En conclusión, la psicóloga Ana Luisa Rivera enfatiza: “No es síntoma de un problema grave, sino una manifestación de cómo el cerebro administra la información y prioriza lo que considera más útil o relevante”.

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