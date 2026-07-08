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FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Pemex detectó irregularidades en un ducto y alertó a las autoridades, lo que derivó en un operativo conjunto

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50 bidones fueron asegurados por las autoridades federales. Crédito: FGR
50 bidones fueron asegurados por las autoridades federales. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde halló una toma clandestina descontrolada y aseguró 2 mil 250 litros de hidrocarburo distribuidos en 45 bidones.

El operativo fue resultado de una irregularidad que detectó Petróleos Mexicanos (Pemex) en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

El inmueble estaba pintado con fachada de refaccionaria, específicamente con la imagen y colores alusivos a Bardahl, empresa dedicada a la venta de lubricantes y aditivos automotrices. Diversos negocios en la CDMX utilizan ese tipo de brandeo como publicidad sin formar parte de la compañía.

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Elementos de la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Pemex se constituyeron en el lugar una vez que el juez de control autorizó la orden de cateo solicitada por el Ministerio Público Federal.

Pemex detectó las irregularidades en un ducto de Azcapotzalco

Según un comunicado compartido este 7 de julio por la FGR, la cadena de hechos comenzó cuando Pemex identificó anomalías en uno de sus ductos en la alcaldía Azcapotzalco. Las irregularidades llevaron a las autoridades a rastrear el punto de extracción, que resultó ser el inmueble de San Felipe de Jesús.

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El reporte de la FGR no especificó el tipo de combustible asegurado, únicamente lo clasificó como hidrocarburo.

Una vez ubicado el lugar, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional solicitó formalmente al juez de control la autorización para ejecutar el cateo. Con la orden en mano, el operativo conjunto se desplegó en el inmueble.

Bidones con hidrocarburo asegurados en la CDMX. Crédito: FGR
Bidones con hidrocarburo asegurados en la CDMX. Crédito: FGR

Dentro encontraron 45 bidones de 50 litros cada uno, todos con hidrocarburo, para un total de 2 mil 250 litros asegurados. La toma clandestina hallada en el lugar estaba activa y sin control al momento del cateo.

La FGR informó que continuará con la indagatoria para identificar y presentar a los probables responsables del delito en materia de hidrocarburos.

En enero, Azcapotzalco registró una toma clandestina de turbosina en un local mecánico

El antecedente más cercano en la zona ocurrió el pasado 16 de enero de 2026, cuando Pemex controló una fuga en el turbosinoducto Azcapotzalco–ASA, dentro de un local sobre la avenida Tezozómoc, en la colonia San Antonio, que operaba como fachada de taller mecánico.

Robo de turbosina en la CDMX. (Foto: Pemex)
Robo de turbosina en la CDMX. (Foto: Pemex)

En ese operativo se aseguraron 27 bidones de 50 litros con turbosina, el combustible utilizado en motores de turbina de aviones, jets y helicópteros.

Al irrumpir en el inmueble, la persona encargada se dio a la fuga y dejó abiertas las válvulas de la toma, lo que ocasionó un derrame. Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, descartó riesgo para las viviendas aledañas.

El patrón se repite: locales comerciales con fachada legal utilizados para extraer ilegalmente hidrocarburo de la infraestructura de Pemex en alcaldías del norte de la CDMX.

Otros hallazgos en la zona metropolitana de la CDMX

Esto se suma a un caso registrado en Ecatepec, municipio del Estado de México colindante con la CDMX, donde las redes de huachicol también han perforado infraestructura federal de Pemex.

El pasado 12 de junio de 2026, un reporte vecinal por olor a combustible en la colonia Viento Nuevo derivó en otro hallazgo de robo de hidrocarburo en la zona metropolitana. La Policía Municipal y elementos de la Secretaría de Marina encontraron una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta presión al poliducto federal de 16 pulgadas del tramo Tuxpan-Azcapotzalco.

Un reporte vecinal por olor a combustible llevó a la Policía Municipal y a la Marina a un predio de la colonia Viento Nuevo, donde hallaron una conexión ilegal al poliducto federal Tuxpan-Azcapotzalco. Crédito: Especial
Un reporte vecinal por olor a combustible llevó a la Policía Municipal y a la Marina a un predio de la colonia Viento Nuevo, donde hallaron una conexión ilegal al poliducto federal Tuxpan-Azcapotzalco. Crédito: Especial

Dentro del predio localizaron un túnel de 20 metros de longitud por 5 metros de diámetro, dos camionetas tipo redilas con modificaciones artesanales —compresores de media pulgada y compartimentos habilitados para almacenar hidrocarburo— y diverso material vinculado a la operación ilícita. No había personas en el lugar al momento del operativo.

La FGR aseguró el terreno y asumió el control de las indagatorias por almacenamiento ilícito de combustible, mientras personal de Pemex Petroquímica ejecutó la clausura de la toma para neutralizar el riesgo a la población.

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