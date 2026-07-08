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Exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar, es ingresado al penal de Atlacholoaya en Morelos

Víctor Rodríguez Padilla, quien estuvo al frente de Pemex, enfrentará una audiencia inicial ante un juez de control por presuntos delitos de violencia familiar contra su esposa

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Victor Rodriguez Padilla
Víctor Rodríguez Padilla, quien estuvo al frente de Petróleos Mexicanos, fue detenido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y trasladado al penal estatal de Atlacholoaya en Morelos. FOTO; FISCALÍA DE MORELOS/CUARTOSCURO.COM

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue ingresado la noche del martes 7 de julio al penal de Atlacholoaya, en Morelos, luego de que agentes ministeriales de la Ciudad de México ejecutaron una orden de aprehensión girada por un juez morelense por presuntos delitos de violencia familiar en agravio de su esposa, la doctora María Felicia Jiménez.

La captura del exfuncionario se registró a las 17:32 horas en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al momento del arresto, el exfuncionario fue captado mientras ingresaba al vehículo de las autoridades, vestía camisa blanca y pantalón de vestir.

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La Fiscalía de Morelos obtuvo la orden de aprehensión tras un video difundido el 26 de junio

Cinco personas: un hombre con ojos cubiertos y manos esposadas, tres agentes de Policía de Investigación PDI y un agente de AIC Morelos.
Agentes ministeriales de la Ciudad de México capturaron al exfuncionario a las 17:32 horas del martes 7 de julio y lo entregaron a la Fiscalía de Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación arrancó el 26 de junio, cuando Jiménez publicó en su canal de YouTube grabaciones tomadas por una cámara de seguridad del domicilio de ambos en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

En las imágenes se observa a Rodríguez Padilla sujetarla del cuello, golpearla de manera reiterada y jalarla del cabello. El episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026 y tuvo lugar frente al hijo menor de edad de la pareja.

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La víctima intentó mantener activa la cámara mientras el exfuncionario procuraba tirarla. El menor, presente durante la agresión, buscó alejarse del lugar ante la reacción del hombre.

La doctora María Felicia Jiménez relató en entrevistas que la violencia física, psicológica y económica comenzó en 2022 y se intensificó a partir de que Rodríguez Padilla asumió la dirección general de Pemex. La denuncia pública detonó la apertura de dos carpetas de investigación: una de oficio por la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra ante el Ministerio Público de la Ciudad de México.

Coordinación entre fiscalías y traslado a Morelos

El exdirector de Pemex fue arrestado el martes en la colonia Narvarte de la Ciudad de México tras una orden girada por un juez morelense. (Fiscalía CDMX)
El exdirector de Pemex fue arrestado el martes en la colonia Narvarte de la Ciudad de México tras una orden girada por un juez morelense. (Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutó la orden en coordinación con su homóloga morelense. Los agentes de la Policía de Investigación trasladaron a Rodríguez Padilla a la Agencia 50 de la fiscalía capitalina, ubicada en la calle Digna Ochoa y Plácido, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue certificado por la PDI y puesto a disposición de las autoridades de Morelos.

Desde allí, el exfuncionario fue conducido al penal estatal de Atlacholoaya, donde quedó a disposición del juez de control que lo requiere. En la audiencia inicial, las autoridades le darán a conocer los cargos formales en su contra.

La Fiscalía de Morelos dictó medidas de protección para la víctima a través de las instancias de atención a mujeres desde que inició la carpeta de investigación, el 28 de junio.

El gobierno federal canceló su nombramiento en el INEEL

La difusión del video generó la condena de la Secretaría de las Mujeres y provocó un deslinde del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no habría trato preferencial para ningún servidor público involucrado en actos de violencia de género asegurando que se le daría “toda la ayuda” a la esposa del exfuncionario.

Un video publicado por su esposa, la doctora María Felicia Jiménez, en el que se le ve agredir físicamente frente a su hijo menor de edad, derivó en la detención del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla. El martes por la noche ingresó al penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde quedó a disposición de un juez de control.(Captura de pantalla)
Un video publicado por su esposa, la doctora María Felicia Jiménez, en el que se le ve agredir físicamente frente a su hijo menor de edad, derivó en la detención del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla. El martes por la noche ingresó al penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde quedó a disposición de un juez de control.(Captura de pantalla)

Incluso en una de sus conferencias matutinas, la mandataria pidió “que se aplique todo el pesos de la ley”, afirmó.

A raíz del escándalo, el gobierno federal canceló el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), cargo al que estaba destinado a asumir, lo que cerró su posibilidad de continuar en la administración pública.

El exdirector de Pemex enfrenta ahora el proceso penal en Morelos por “violencia familiar cometida en agravio de su pareja”, con base en el material audiovisual aportado por la víctima y en las indagatorias de ambas fiscalías.

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