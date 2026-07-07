Pensión del Bienestar 2026: quiénes reciben su depósito mañana 8 de julio

Esta semana continúa la entrega del bimestre julio-agosto con depósitos conforme al calendario oficial de dispersión.

Durante 2026, el monto de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incrementó a 6 mil 400 pesos por beneficiario, superando los 6 mil 200 pesos otorgados previamente. El propósito de este ajuste es fortalecer el ingreso de la población adulta mayor y garantizar la continuidad del apoyo económico en todo el país.

Esta semana continúa la entrega de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto, en cumplimiento con el calendario oficial de dispersión. La programación de los depósitos se organiza tomando como referencia la inicial del apellido paterno de cada derechohabiente, con el fin de mantener el proceso ordenado y eficiente.

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El miércoles 8 de julio, el depósito corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra C. El dinero se acredita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite a los beneficiarios disponer de los fondos en el momento que lo deseen, sin la obligación de acudir el mismo día para su retiro.

Así queda el calendario de depósitos para julio

Un calendario muestra las fechas de pago para programas de asistencia social distribuidas por la letra inicial del apellido del beneficiario y día de la semana para julio de 2026. (Secretaría del Bienestar)

La entrega del apoyo económico continuará durante el mes con las siguientes fechas:

Lunes 6 de julio: letra A.

Martes 7 de julio: letra B.

Miércoles 8 de julio: letra C.

Jueves 9 de julio: letra C (Sembrando Vida).

Viernes 10 de julio: letras D, E y F.

Lunes 13 de julio: letra G.

Martes 14 de julio: letra G.

Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K.

Jueves 16 de julio: letra L.

Viernes 17 de julio: letra M.

Lunes 20 de julio: letra M.

Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O.

Miércoles 22 de julio: letras P y Q.

Jueves 23 de julio: letra R.

Viernes 24 de julio: letra R.

Lunes 27 de julio: letra S.

Martes 28 de julio: letras T, U y V.

Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z.

Este calendario permite distribuir los depósitos a lo largo del mes y reducir la concentración de personas en las sucursales bancarias, ya que cada grupo de beneficiarios cuenta con una fecha específica para recibir el recurso.

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¿Cuál es el propósito del programa?

El objetivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es brindar un respaldo económico bimestral y fortalecer el ingreso de este sector. (Banco del Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores forma parte de las políticas públicas orientadas a brindar un respaldo económico bimestral a este sector de la población. Además de representar un ingreso para millones de personas, el programa busca fortalecer las condiciones de vida y contribuir a una mayor estabilidad financiera para quienes ya cumplieron la edad establecida para acceder al beneficio.

El proceso de incorporación requiere presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses y un número telefónico de contacto. Cuando el trámite es realizado por una persona auxiliar, esta también debe entregar su identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y acreditar el vínculo con la persona adulta mayor mediante el Formato Único de Bienestar.

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Una vez validada la documentación y concluido el registro, los nuevos derechohabientes reciben sus depósitos conforme al calendario oficial publicado para cada periodo de pago. De esta manera, las autoridades mantienen un esquema ordenado para la dispersión de los recursos y garantizan que el apoyo permanezca disponible en la cuenta bancaria hasta que el beneficiario decida utilizarlo.