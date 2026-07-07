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Sin entrevistas y con “cabeza fría”: el estilo de gobierno de Claudia Sheinbaum, según The Guardian

La presidenta lidera con hasta 70% de aprobación, enfrenta a Trump con “cabeza fría” y evita entrevistas desde 2024

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El reportaje de Rachel Nolan expone el contraste entre la mandataria que acompañó a familiares de víctimas en su adolescencia y las acusaciones de ONG sobre trabas oficiales en la búsqueda de más de 130,000 ausentes
El reportaje de Rachel Nolan expone el contraste entre la mandataria que acompañó a familiares de víctimas en su adolescencia y las acusaciones de ONG sobre trabas oficiales en la búsqueda de más de 130,000 ausentes

Claudia Sheinbaum se ha consolidado como una de las mandatarias con mayor aceptación entre los líderes electos democráticamente en el mundo, con un índice de aprobación que ronda o supera el 70%, según reportes recogidos en un perfil publicado por The Guardian. Su gestión contrasta con el avance de gobiernos conservadores y de derecha en gran parte del continente americano en años recientes.

Entre las figuras internacionales que han expresado admiración por su liderazgo se encuentra el político estadounidense Zoran Mamdani, quien ha señalado en distintas ocasiones que Sheinbaum demuestra “lo que se puede ganar cuando se está dispuesto a luchar”.

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(Presidencia)
(Presidencia)

De la militancia estudiantil a Palacio Nacional

Física de formación y doctora en ingeniería energética por la Universidad de California en Berkeley, Sheinbaum inició su activismo desde la adolescencia, participando en movimientos en defensa de la educación pública y acompañando a colectivos de madres que buscaban a familiares desaparecidos por el Estado durante los años setenta.

Su vínculo político con Andrés Manuel López Obrador comenzó en 1999. Desde entonces ocupó cargos como secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, jefa de gobierno capitalina y, finalmente, la presidencia, a la que llegó en 2024 con una ventaja de 32 puntos porcentuales sobre su contendiente más cercano.

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El manejo de la relación con Estados Unidos

Uno de los mayores retos de su administración ha sido la relación con Donald Trump, quien en enero advirtió sobre un posible envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles. Sheinbaum ha sostenido de manera reiterada que “lo que nunca es negociable es la soberanía de nuestro país”.

Su estrategia frente a estas presiones ha sido descrita por analistas como “cabeza fría”, un estilo de negociación pausado que le permitió, de acuerdo con el reportaje, ganar tiempo durante negociaciones arancelarias con la administración estadounidense.

Entre los episodios más sensibles de este periodo se encuentra la operación en la que fue abatido el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, así como reportes de la cadena CNN, basados en múltiples fuentes, que vincularían a la CIA con una explosión que causó la muerte de un integrante de rango medio del Cártel de Sinaloa. La agencia estadounidense calificó esa información como “falsa y sensacionalista”, mientras que Sheinbaum la calificó de “mentira”. Hasta el momento, estas versiones no cuentan con confirmación oficial independiente.

La cadena informa, con base en múltiples fuentes, que la agencia estadounidense estaría relacionada con un estallido en el que muere un integrante de rango medio, pero el organismo lo califica como “falso y sensacionalista”
La cadena informa, con base en múltiples fuentes, que la agencia estadounidense estaría relacionada con un estallido en el que muere un integrante de rango medio, pero el organismo lo califica como “falso y sensacionalista”

Un estilo de gobierno sin entrevistas

Desde que asumió el cargo, Sheinbaum no ha concedido ninguna entrevista individual, optando en cambio por la conferencia matutina diaria conocida como “la Mañanera”, heredada de López Obrador, donde responde preguntas de la prensa bajo un formato estructurado: una pregunta inicial y dos de seguimiento por periodista.

  • Doctora en ingeniería energética (UC Berkeley)
  • Primera mujer presidenta de México
  • Aprobación cercana al 70%
  • Impulsora de la cobertura universal de salud para 133 millones de habitantes

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