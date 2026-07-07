El baile de Thomas Tuchel en el vestuario tras vencer a México en el Mundial 2026

Inglaterra derrotó a México y avanzó a los Cuartos de Final del Mundial 2026 (REUTERS)

Una de las escenas más recordadas tras la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 no ocurrió en el césped, sino en los vestuarios del Estadio Azteca. Allí, Thomas Tuchel se convirtió en protagonista inesperado al celebrar junto a sus dirigidos.

El entrenador alemán sorprendió a los presentes con un baile espontáneo, rodeado por el plantel inglés. La imagen de Tuchel abrazando a sus futbolistas y mostrándose relajado contrastó con la tensión vivida durante el encuentro de octavos de final frente a México.

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Este video presenta imágenes del interior de un vestuario de fútbol. Se aprecian jugadores de la selección de Inglaterra vistiendo sus uniformes blancos, incluyendo uno con el número 4. En los casilleros se lee 'WORLD CUP'. Los jugadores realizan gestos con los brazos, ríen y flexionan músculos. Un hombre con polo oscuro participa activamente en el espacio, mientras otro se muestra aplaudiendo. Estas tomas documentan momentos entre los atletas.

Noche triste para México tras derrota contra Inglaterra

Por otra parte, la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una sensación de vacío en el Estadio Azteca y entre los seguidores del equipo local. El 5 de julio, la selección tricolor se despidió del torneo tras perder 3-2 frente a Inglaterra, en un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

CIUDAD DE MÉXICO, 05JULIO2026.- La Selección de Inglaterra venció 3-2 a la Selección Mexicana, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, que se llevaron a cabo en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

El marcador se inclinó a favor de los europeos gracias a dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Por parte del conjunto mexicano, Raúl Jiménez y Julián Quiñones lograron descontar y mantener la esperanza, aunque el esfuerzo no bastó para evitar la derrota.

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La expectativa de avanzar a cuartos de final se había convertido en el gran anhelo de la afición, especialmente por tratarse de un Mundial disputado en territorio nacional. Sin embargo, la superioridad del plantel inglés y la efectividad de sus figuras terminaron con el sueño mexicano..

Ingleses contentos en México

La delegación de Inglaterra vivió una jornada de festejo tras su triunfo sobre México en el Mundial 2026, disfrutando tanto del resultado deportivo como de la experiencia en el país anfitrión. Jugadores y aficionados británicos coincidieron en resaltar el ambiente vivido en la Ciudad de México y el trato recibido por los locales.

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El clima de celebración no solo se percibió en el vestuario, donde el equipo y el entrenador Thomas Tuchel se sumaron a los festejos, sino también entre los hinchas que acompañaron a la selección. Muchos expresaron su satisfacción por el recibimiento y la calidez mostrada por la afición mexicana durante su estadía.

Desde el propio plantel inglés, varios futbolistas subrayaron la complejidad del partido ante México. Reconocieron que el enfrentamiento fue exigente y que el nivel mostrado por el conjunto tricolor representó un reto considerable. El reconocimiento al rival fue un tema recurrente en las declaraciones posteriores al encuentro.

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