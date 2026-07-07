Pedro Sola arremete contra quienes tienen ‘perrhijos’: “¿Se volvieron locos?"

Pedro Sola se molestó con una reportero, quien le cuestionó si era cierto que habría despidos en "Ventaneando". (@tiopedritosola)

Las opiniones de Pedro Sola sobre los llamados “perrhijos” generaron un intenso debate en redes sociales y causaron reacciones entre sus compañeros de “Ventaneando”.

¿Qué dijo Pedro Sola?

Durante una charla en el programa, el conductor relató que había vivido un fin de semana tranquilo, aunque admitió que ciertas situaciones le provocaron molestia, como ver perros en tiendas y restaurantes.

PUBLICIDAD

En esa conversación, Pedro Sola expresó su fastidio ante la presencia de mascotas en lugares públicos, llegando a decir que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” cuando veía perros en supermercados o restaurantes.

Aunque enseguida aclaró que era solo una expresión nacida del enojo y que nunca lo haría, sus palabras sorprendieron a Mónica Castañeda, quien respondió que ese tipo de comentarios era inaceptable.

PUBLICIDAD

Pedro Sola, Linet Puente, La Choco y otros colaboradores del programa respaldaron a su compañera durante su proceso de duelo. (Ventaneado)

La discusión se intensificó cuando Pedro Sola criticó a quienes pasean varios perros en carreolas, señalando que sentía deseos de “darle un balazo a los dueños”.

Esta declaración, aunque acompañada de una risa nerviosa y sin intención literal, fue recibida con desaprobación tanto en el foro como en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron que había cruzado límites.

PUBLICIDAD

El episodio ocurrió durante una de las emisiones recientes del programa, donde los conductores debatieron abiertamente sobre la presencia de mascotas en lugares cerrados. Mónica Castañeda intervino para marcar distancia y subrayar: “Eso sí no, entiendo que no te gusten, pero envenenarlos jamás”.

La controversia creció rápidamente, ya que cada vez es más común ver mascotas acompañando a sus dueños en espacios públicos. El tema despertó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde algunos defendieron la postura de Sola y otros lo señalaron por incitar a la intolerancia.

PUBLICIDAD

¿Es malo tener perrhijos?

El fenómeno de tratar a los perros como si fueran hijos, conocido popularmente como “perrhijos”, se volvió cada vez más visible en las calles y redes sociales.

Es común observar a personas paseando a sus mascotas en carritos o compartiendo perfiles digitales gestionados por los propios tutores, lo que refleja una tendencia creciente a humanizar a los animales de compañía.

PUBLICIDAD

Un perro golden retriever reposa su cabeza en las patas delanteras, junto a una lata de comida húmeda para perros, y mira directamente a la cámara con una expresión de tristeza en un interior doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta humanización, aunque nace del cariño, puede tener consecuencias negativas, tanto para los animales como para las personas. Al convertir a los perros en sustitutos emocionales, algunos tutores terminan desarrollando una relación de hiperapego que afecta la independencia del animal.

El perro, por su naturaleza, ofrece afecto desde una posición de dependencia y busca formar parte de una manada jerárquica, no ocupar un rol equiparable al de un hijo humano.

PUBLICIDAD

En muchos casos, los jóvenes llegan a afirmar que prefieren a su perro antes que a ciertos familiares, argumentando que la mascota siempre los recibe con alegría, mientras que sus vínculos humanos no siempre lo hacen.

Sin embargo, los expertos advierten que descuidar las relaciones sociales por enfocarse solo en el vínculo con el animal puede derivar en problemas emocionales para ambos.

PUBLICIDAD

El principal riesgo de esta dinámica es la aparición de ansiedad por separación en los perros, quienes pueden sufrir estrés, ladridos excesivos y destrozos cuando no están con sus tutores. Por ello, se recomienda que el animal vea en su cuidador una figura de referencia y autoridad, evitando confundir el afecto con una necesidad compulsiva de contacto constante.