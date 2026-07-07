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Isaac del Toro desciende a la octava posición en la clasificación general del Tour de Francia tras la Etapa 4

El mexicano no tuvo su mejor actuación y bajó posiciones en la clasificación general, pero se mantiene en el Top 10 de la competencia

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El mexicano no tuvo su mejor actuación y bajó posiciones en la clasificación general, pero se mantiene en el Top 10 de la competencia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El mexicano no tuvo su mejor actuación y bajó posiciones en la clasificación general, pero se mantiene en el Top 10 de la competencia. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Después de arrancar en cuarto lugar de la clasificación general, Isaac del Toro tuvo una etapa complicada este martes en el Tour de Francia tras terminar en la posición 34, donde el ganador fue el danés Mads Pedersen, quien culminó la competencia con una marca de 4 horas 10 minutos 45 segundos.

Pese a que hoy no tuvo su mejor actuación, el “El Torito” se mantiene en el Top 10 de posiciones y buscará mejorar su rendimiento a lo largo de la semana para seguir teniendo aspiraciones de subirse al podio en la prueba más prestigiosa del circuito internacional.

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Desarrollo de la competencia

La estrategia del UAE Emirates Team durante esta etapa fue contener más que atacar. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
La estrategia del UAE Emirates Team durante esta etapa fue contener más que atacar. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Isaac del Toro completó una etapa tranquila sin mayores riesgos en la cuarta jornada del Tour de Francia 2026, realizada este martes entre Carcassonne y Foix.

Tras su labor clave en la etapa anterior para el triunfo de Tadej Pogacar, el ciclista mexicano se mantuvo resguardado en el pelotón principal y cruzó la meta sin dificultades, en una jornada marcada por una fuga numerosa.

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El recorrido de 181.9 kilómetros presentó un desarrollo diferente al del día previo. En esta ocasión, ni el UAE Team Emirates-XRG ni el Visma | Lease a Bike tomaron la iniciativa en la persecución, lo que permitió que una escapada de 34 ciclistas tomara una ventaja considerable.

Dicho movimiento resultó decisivo para que el danés Mads Pedersen, beneficiado por la superioridad numérica del Lidl-Trek, lograra la victoria.

La estrategia de los equipos favoritos fue ceder el control de la carrera y reservar energías. Esto provocó que la fuga, sin presencia de corredores latinoamericanos, se consolidara desde los primeros kilómetros. Con el paso del día y la exigencia de la montaña, el grupo de escapados se fue reduciendo hasta quedar solo los más fuertes en la punta.

El momento clave se presentó en el ascenso al Col de Montségur. Lidl-Trek supo gestionar la situación pese a los intentos de ataque, especialmente el de Raúl García Pierna en los últimos kilómetros. Finalmente, Pedersen remató en el instante justo para quedarse con la etapa.

Mientras tanto, Del Toro y el resto de los favoritos a la clasificación general, incluido Pogacar, gestionaron esfuerzos bajo el intenso calor y cruzaron la meta junto al grupo mayoritario, a 12 minutos y 59 segundos del ganador. El resultado también provocó un cambio en la general: el noruego Torstein Traeen arrebató el maillot amarillo a Pogacar.

Isaac del Toro hace historia en la Etapa 2

Isaac Del Toro logró este domingo un hecho histórico para el deporte mexicano al adjudicarse la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

El ciclista originario de Ensenada conquistó la victoria en un recorrido de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, rematando con fuerza en la exigente subida a Montjuic y dejando su nombre grabado en los anales del ciclismo nacional.

Este triunfo tiene un valor especial para México, ya que Del Toro se convierte en el primer mexicano en cruzar la meta como ganador de etapa en el Tour de Francia en 37 años. La última vez que un ciclista nacional consiguió una hazaña similar fue Raúl Alcalá, quien sumó dos victorias parciales en las ediciones de 1989 y 1990. La espera terminó de manera espectacular gracias a la actuación del joven corredor.

El logro de Del Toro cobra aún mayor relevancia porque llega en su debut absoluto en la ronda francesa, la competencia más reconocida y exigente del ciclismo mundial.

Desde el arranque de la etapa, el mexicano se mostró atento a los movimientos del pelotón y supo responder en los momentos clave. Su ataque en los últimos kilómetros lo colocó en posición de victoria frente a rivales de talla internacional.

La gesta de Del Toro no solo representa un motivo de orgullo para el ciclismo mexicano, sino que también inspira a una nueva generación de atletas nacionales. Su desempeño en el Tour de Francia abre un nuevo capítulo y renueva la esperanza de ver a más mexicanos compitiendo al más alto nivel en las grandes vueltas europeas.

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