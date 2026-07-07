México

Automovilistas se encaran con familiares que buscan a adolescente desaparecida en Topilejo

Se registró un bloqueo en la carretera México-Cuernavaca, con dirección hacia Morelos

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Con carteles, lazos y consignas de “Viva se la llevaron, viva la queremos”, los familiares y amigos de la joven bloquearon la carretera la mañana de este 7 de julio
Con carteles, lazos y consignas de “Viva se la llevaron, viva la queremos”, los familiares y amigos de la joven bloquearon la carretera la mañana de este 7 de julio

Familiares de Camila Rodríguez, una adolescente de 15 años que desapareció el pasado 4 de julio en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, bloquearon la carretera México-Cuernavaca para exigir a las autoridades su localización con vida.

Con carteles, lazos y consignas de “Viva se la llevaron, viva la queremos”, los familiares y amigos de la joven bloquearon la carretera la mañana de este 7 de julio, impidiendo el paso de cientos de automovilistas que transitaban por dicha carretera.

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La manifestación transcurrió con normalidad las primeras horas de la mañana, hasta que alrededor de las 12 de la tarde, diversos automovilistas, en la desesperación por haber esperado tanto durante el bloqueo, salieron de sus autos para enfrentarse con los manifestantes y exigir que liberaran la carretera.

Familiares se manifiestan para exigir aparición con vida de adolescente

La mañana de este 7 de julio, familiares y amigos organizaron una manifestación para exigir atención de las autoridades y que avancen las investigaciones en la desaparición de Camila Rodríguez, de 15 años.

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El pasado 4 de julio se activó la Alerta Amber en la Ciudad de México para localizar a la joven, quien fue vista por última vez en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, la joven mide 1.54 metros, es de complexión delgada y de piel clara. Tiene cabello castaño claro, corto, y ojos café claros. La última vez que fue vista, vestía una sudadera negra con franjas blancas, pantalón negro y tenis blancos. Entre sus señas particulares, se encuentra un lunar del lado derecho entre el ojo y la nariz.

La exigencia de la familia era que las autoridades agilizaran el proceso de búsqueda de la joven, al considerar que el tiempo es crucial en estos casos de desaparición.

En un video difundido en redes sociales, por la cuenta “chismosos de la zona sur”, se escucha a una mujer, familiar de la joven, enfrentándose con elementos de la Guardia Nacional que se acercaron a tratar de dispersar a los manifestantes para que liberaran al menos un carril de la carretera.

“No nos vamos a mover de aquí hasta que nos den una respuesta contundente de qué es lo que están haciendo. No es nada más decir ‘ya llevamos la carpeta, vengan mañana’. Para una niña de esa edad, el tiempo es crucial y ustedes lo saben perfectamente”, se escucha decir a la mujer.

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