El origen de la mentira: la nota diplomática de AMLO contra Ken Salazar en 2024

La secretaria Rosa Icela Rodríguez expone en la mañanera una línea de tiempo del traslado a Estados Unidos en julio de 2024, mientras el gobierno federal busca una respuesta oficial de Washington (Infoabe-Itallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes una cronología oficial sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que el FBI se atribuyera públicamente el operativo mediante la exhibición de la aeronave utilizada para trasladarlo a Estados Unidos en julio de 2024. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso ante medios la línea de tiempo del caso durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria insistió en una pregunta central: “¿Quién mintió?”, en referencia a las declaraciones que en su momento ofreció el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien aseguró que ninguna agencia estadounidense —ni avión, ni piloto, ni agentes— participó en la operación. Según Sheinbaum, de confirmarse la intervención del FBI sin previo aviso a México, se trataría de una violación a tratados internacionales y a la Constitución mexicana.

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La FGR solicitará información directamente al FBI.

La Cancillería, a cargo de Roberto Velasco, pidió aclarar formalmente el operativo.

Rosa Icela Rodríguez advirtió posibles implicaciones sobre soberanía nacional.

Una mujer pronuncia un discurso desde un podio con el emblema de México. Detrás de ella, se observa la bandera nacional y un cartel que muestra "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad de México". Una intérprete de lengua de señas se encuentra visible en una ventana lateral. La oradora viste una chaqueta de tono azul verdoso y un cuello alto oscuro. El evento se desarrolla en un escenario con un mural gráfico de fondo.

Un antecedente de 2024: cuando AMLO también desconfió del embajador

La actual controversia no es un episodio aislado. En agosto de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ya había roto comunicación con Salazar por un motivo distinto pero relacionado con la falta de claridad sobre el caso. El 23 de agosto de ese año, AMLO leyó en la mañanera una nota diplomática de “profundo extrañamiento” contra el embajador, tras críticas de Salazar a la reforma judicial mexicana.

El 22 de agosto de 2024, la Cancillería, entonces encabezada por Alicia Bárcena, manifiesta “profundo extrañamiento” ante los señalamientos del embajador sobre la reforma judicial y su posible impacto bilateral

En esa ocasión, López Obrador afirmó que las críticas no provenían de Salazar como individuo, sino del Departamento de Estado, y anunció que dejaría de tener interlocución directa con él. De acuerdo con Sheinbaum, la verdadera preocupación de AMLO en ese periodo no era lo que Zambada pudiera declarar, sino si alguna agencia estadounidense había intervenido en la captura sin notificar a México —el mismo cuestionamiento que hoy revive su gobierno.

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El exmandatario sostiene que los señalamientos no vienen del diplomático a título personal, sino del Departamento de Estado, y plantea que la captura de Zambada pudo involucrar a una agencia de EU sin aviso a México

Las memorias de Salazar y la versión que Sheinbaum rechaza

El propio Salazar, en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America —previsto para publicarse el 28 de julio de 2026 por BenBella Books—, habría señalado, según adelantos difundidos por Reforma, que AMLO estaba “muy preocupado” por la información que Zambada pudiera entregar sobre políticos mexicanos. La afirmación proviene del testimonio de un tercero no identificado por Salazar como “El Susurrador”, por lo que hasta el momento no ha sido confirmada de manera independiente.

Sheinbaum rechazó esa lectura y sostuvo que la inquietud de su antecesor no giraba en torno al silencio del capo, sino a la falta de transparencia sobre cómo se ejecutó la detención. La presidenta pidió esperar la publicación completa de la obra antes de sacar conclusiones definitivas.

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Lo que sigue

Con la cronología ya presentada, el gobierno mexicano espera una respuesta oficial de Washington y del FBI. La publicación íntegra del libro de Salazar, a finales de julio, podría ampliar el actual desencuentro diplomático o, según trascienda, matizarlo.