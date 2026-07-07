Julián Quiñones es aplaudido en el avión tras tener una destacada participación en el Mundial 2026 | VIDEO

Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de México durante el Mundial (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El reconocimiento público hacia Julián Quiñones trascendió las canchas tras la actuación de México en la Copa del Mundo 2026. El delantero, quien milita en el Al-Qadsiah F. C., recibió una ovación de los pasajeros durante un vuelo comercial, reflejando el aprecio de la afición por su desempeño en el torneo.

Durante la cita mundialista, Quiñones fue parte del once inicial en todos los partidos disputados por México. Su presencia constante en la alineación y su capacidad para marcar en cuatro ocasiones lo consolidaron como uno de los elementos más efectivos del equipo nacional en la competencia.

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El interior de un avión comercial muestra a múltiples pasajeros de pie en el pasillo. Varias personas sostienen teléfonos móviles para grabar a un hombre en una chaqueta blanca con rayas rojas y negras, identificado como Julián Quiñones, delantero de la selección mexicana. Los pasajeros se agrupan alrededor del deportista, capturando su presencia durante el vuelo. El video documenta un encuentro público y espontáneo en un transporte aéreo.

Los números de Julián Quiñones en el Mundial 2026

Julián Quiñones alcanzó un registro inédito para el fútbol mexicano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con cuatro goles convertidos en solo cuatro encuentros, igualó el récord como máximo goleador histórico de la Selección Nacional en Mundiales, marca que hasta ahora compartían Javier “Chicharito” Hernández y Luis “Matador” Hernández.

La campaña de Quiñones quedó marcada por la contundencia en cada oportunidad que tuvo. El 11 de junio abrió su cuenta con un tanto tempranero al minuto nueve ante Sudáfrica, en la primera ronda del torneo. Más adelante, el 24 de junio, volvió a aparecer al minuto 61 para sellar una anotación importante frente a Chequia.

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El delantero acumula tres anotaciones hasta los dieciseisavos de final y, además, añade un nuevo reconocimiento individual en el torneo, después de haber sido elegido el jugador más valioso por segunda ocasión.

El 30 de julio, firmó su tercer gol al minuto 22 ante Ecuador, consolidando su lugar entre los históricos del combinado mexicano. Su última anotación fue en los Octavos de Final ante Inglaterra.

El aporte de Quiñones resultó fundamental para el rendimiento ofensivo de México en este ciclo mundialista. La suma de cuatro goles en una sola edición lo catapultó a la cima de los máximos anotadores mexicanos en la historia de la Copa del Mundo, igualando los registros de los dos delanteros legendarios.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Temporada espectacular de Quiñones en Arabia Saudita

El cierre de temporada para Julián Quiñones en la Saudi Pro League resultó tan destacado como su paso por la Copa del Mundo. El delantero de Al-Qadsiah F. C. se consagró campeón de goleo individual tras firmar 33 goles en 31 partidos, cifra que le permitió imponerse en la tabla de anotadores.

La lucha por el primer puesto fue reñida hasta las últimas jornadas. Quiñones superó por un gol al inglés Ivan Toney, quien sumó 32 anotaciones, y dejó atrás a Cristiano Ronaldo, quien terminó con 27 tantos. Este logro convirtió al mexicano en la referencia ofensiva más eficaz de la liga saudí durante la temporada regular.

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Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

La contundencia de Julián Quiñones no solo le valió el reconocimiento nacional, sino que también lo posicionó entre los delanteros más efectivos del circuito internacional en la campaña. El hecho de haber marcado en más partidos de los que jugó demuestra su regularidad y capacidad de definición en el área rival.