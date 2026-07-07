Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Este 7 de julio, el mediocampista Gilberto Mora tomó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante la Copa del Mundo, dos días después de que México cayera 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del torneo.

“Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el jugador de 17 años en su perfil de Instagram, acompañando el mensaje con tres emotivas fotografías.

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Dos días después de la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el mediocampista de 17 años publicó en Instagram tres fotografías y un mensaje de agradecimiento al país. (@gil_morita)

El post rápidamente se viralizó y a seis horas ya sumaba más de 2 millones de likes, más de 30 mil comentarios y había sido compartido más de 128 mil veces.

Uno de los primeros en reaccionar fue su compañero en el Tri, Raúl Jiménez. “Quien mejor que tú para seguir haciéndonos soñar”, escribió el delantero en el comentario que acumuló 37,200 likes, el más popular de la publicación.

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El comentario del actor Diego Boneta sumó 404 likes con una frase directa: “Qué manera de poner el nombre de México en alto”.

Mientras que el influencer Alex Tienda también dejó su mensaje en la publicación. “Yo a tu edad aprendí a abrocharme las agujetas… Tú has puesto a México en lo alto. Gracias chamaco, eres un GRANDE”, escribió en un comentario que reunió 1,336 likes.

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Bellingham lo buscó entre las lágrimas al final del partido

El pitido final del Estadio Ciudad de México, ante 80,824 aficionados, dejó una imagen que las cámaras de televisión captaron de inmediato. Mora caminaba cabizbajo llorando hacia el túnel cuando Jude Bellingham, el mediocampista del Real Madrid y autor del doblete que selló la eliminación de México, lo alcanzó entre la multitud de jugadores.

Bellingham se acercó a él, lo abrazó, lo consoló y le pidió su camiseta. Al entregarle la suya, le dijo al joven mexicano: “La tuya también”, en referencia al intercambio de jerseys. Mora, según reportaron medios, parecía no creer que alguien de la talla del inglés le hiciera semejante petición. Los dos platicaron por un momento.

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Cabe señalar que Gil Mora no fue el único que lloró al final del encuentro. Varios jugadores del Tri abandonaron la cancha visiblemente afectados tras despedirse del torneo que se jugó en casa.

Jude Bellingham consoló a Mora en el túnel del Azteca tras la eliminación de México del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana resistió

El partido del este 5 de julio comenzó con una hora de retraso por mal clima. México dominó los primeros 30 minutos, pero Bellingham anotó dos veces en el lapso de dos minutos, en los minutos 36 y 38, para poner el marcador 0-2.

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Julián Quiñones descontó en el 42 y convirtió el Azteca en una caldera. En la segunda mitad, con Inglaterra reducido a 10 hombres tras la expulsión de Jarrell Quansah, Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal. Raúl Jiménez también anotó de penalti para el 2-3 definitivo, pero el tiempo no alcanzó.

El jugador mexicano más joven en disputar un Mundial

El mediocampista del Tri salió llorando del Estadio Ciudad de México tras el 3-2 ante Inglaterra. Este 7 de julio rompió el silencio con un mensaje en redes: "Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad". REUTERS/Henry Romero

La participación de Mora en el torneo ya era historia antes de que terminara. El 11 de junio, en el partido inaugural del Mundial celebrado en el Estadio Ciudad de México, el mediocampista se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo, y también en el más joven de toda la edición 2026 del torneo.

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Gilberto Mora tiene 17 años. A los 15 debutó en la Primera División del fútbol mexicano. A los 16 conquistó la Copa Oro con la Selección Mexicana y participó en el Mundial Sub-20. Su velocidad de ascenso supera incluso la de Hugo Sánchez, quien debutó con el Tri absoluto a los 19 años.

Juega como mediocampista y milita en el Club Tijuana, con quien renovó contrato. Su madurez en la cancha, visión de juego y disposición para asumir responsabilidades lo convirtieron en uno de los jugadores más comentados del torneo, tanto dentro como fuera de México.

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Con 17 años y un Mundial encima, Mora cierra este capítulo con un agradecimiento público y la certeza de que el sueño mundialista, aunque terminado por ahora, fue real.