México Deportes

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

El jugador más joven en disputar un Mundial 2026 se despidió del torneo entre lágrimas. Este martes, Mora agradeció desde sus redes sociales

Guardar
Google icon
Gilberto Mora
El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Este 7 de julio, el mediocampista Gilberto Mora tomó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante la Copa del Mundo, dos días después de que México cayera 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del torneo.

“Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el jugador de 17 años en su perfil de Instagram, acompañando el mensaje con tres emotivas fotografías.

PUBLICIDAD

Gilberto Mora
Dos días después de la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el mediocampista de 17 años publicó en Instagram tres fotografías y un mensaje de agradecimiento al país. (@gil_morita)

El post rápidamente se viralizó y a seis horas ya sumaba más de 2 millones de likes, más de 30 mil comentarios y había sido compartido más de 128 mil veces.

Uno de los primeros en reaccionar fue su compañero en el Tri, Raúl Jiménez. “Quien mejor que tú para seguir haciéndonos soñar”, escribió el delantero en el comentario que acumuló 37,200 likes, el más popular de la publicación.

PUBLICIDAD

El comentario del actor Diego Boneta sumó 404 likes con una frase directa: “Qué manera de poner el nombre de México en alto”.

Mientras que el influencer Alex Tienda también dejó su mensaje en la publicación. “Yo a tu edad aprendí a abrocharme las agujetas… Tú has puesto a México en lo alto. Gracias chamaco, eres un GRANDE”, escribió en un comentario que reunió 1,336 likes.

Bellingham lo buscó entre las lágrimas al final del partido

El pitido final del Estadio Ciudad de México, ante 80,824 aficionados, dejó una imagen que las cámaras de televisión captaron de inmediato. Mora caminaba cabizbajo llorando hacia el túnel cuando Jude Bellingham, el mediocampista del Real Madrid y autor del doblete que selló la eliminación de México, lo alcanzó entre la multitud de jugadores.

Bellingham se acercó a él, lo abrazó, lo consoló y le pidió su camiseta. Al entregarle la suya, le dijo al joven mexicano: “La tuya también”, en referencia al intercambio de jerseys. Mora, según reportaron medios, parecía no creer que alguien de la talla del inglés le hiciera semejante petición. Los dos platicaron por un momento.

Cabe señalar que Gil Mora no fue el único que lloró al final del encuentro. Varios jugadores del Tri abandonaron la cancha visiblemente afectados tras despedirse del torneo que se jugó en casa.

Los futbolistas se verán las caras en el partido correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.
Jude Bellingham consoló a Mora en el túnel del Azteca tras la eliminación de México del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana resistió

El partido del este 5 de julio comenzó con una hora de retraso por mal clima. México dominó los primeros 30 minutos, pero Bellingham anotó dos veces en el lapso de dos minutos, en los minutos 36 y 38, para poner el marcador 0-2.

Julián Quiñones descontó en el 42 y convirtió el Azteca en una caldera. En la segunda mitad, con Inglaterra reducido a 10 hombres tras la expulsión de Jarrell Quansah, Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal. Raúl Jiménez también anotó de penalti para el 2-3 definitivo, pero el tiempo no alcanzó.

El jugador mexicano más joven en disputar un Mundial

El mediocampista del Tri salió llorando del Estadio Ciudad de México tras el 3-2 ante Inglaterra. Este 7 de julio rompió el silencio con un mensaje en redes: "Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad". REUTERS/Henry Romero
El mediocampista del Tri salió llorando del Estadio Ciudad de México tras el 3-2 ante Inglaterra. Este 7 de julio rompió el silencio con un mensaje en redes: "Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad". REUTERS/Henry Romero

La participación de Mora en el torneo ya era historia antes de que terminara. El 11 de junio, en el partido inaugural del Mundial celebrado en el Estadio Ciudad de México, el mediocampista se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo, y también en el más joven de toda la edición 2026 del torneo.

Gilberto Mora tiene 17 años. A los 15 debutó en la Primera División del fútbol mexicano. A los 16 conquistó la Copa Oro con la Selección Mexicana y participó en el Mundial Sub-20. Su velocidad de ascenso supera incluso la de Hugo Sánchez, quien debutó con el Tri absoluto a los 19 años.

Juega como mediocampista y milita en el Club Tijuana, con quien renovó contrato. Su madurez en la cancha, visión de juego y disposición para asumir responsabilidades lo convirtieron en uno de los jugadores más comentados del torneo, tanto dentro como fuera de México.

Con 17 años y un Mundial encima, Mora cierra este capítulo con un agradecimiento público y la certeza de que el sueño mundialista, aunque terminado por ahora, fue real.

Temas Relacionados

Gilberto MoraSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Los campeones del mundo se miden ante Egipto en busca de los cuartos de final. Miles de hinchas albicelestes coparon las calles de Atlanta

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 7 de julio, resultados, fixture y el minuto a minuto de la previa del partido de Argentina

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

El equipo de Mauricio Pochettino concluyó su participación en la Copa Mundial, no pudo ante el ataque de los belgas y recibió cuatro anotaciones

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Así intervino el Primer Ministro británico para evitar el cambio de horario del México vs Inglaterra

El juego se retrasó una hora debido a la presencia de tormenta eléctrica en la Ciudad de México, pero por un instante se pensó que se jugaría seis horas antes

Así intervino el Primer Ministro británico para evitar el cambio de horario del México vs Inglaterra

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

El último antecedente entre ambas selecciones en territorio europeo ocurrió en 2010

Prensa inglesa pide un partido contra México, pero ahora en Wembley: “Ha sido un anfitrión maravilloso”

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra

Ambos canteranos rojiblancos se abrazaron al culminar el encuentro, en uno de los momentos que quedarán enmarcados entre el pasado y futuro de la selección mexicana

Este fue el emotivo momento que se vivió entre Chicharito y la Hormiga González tras terminar el México vs Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo

“El Mayo” Zambada confiesa cómo inició en el narco: pobreza, la muerte de su padre y su primer cultivo de marihuana a los 19 años

“El Mayo” Zambada hace sorprendente revelación: tiene 16 hijos y el más pequeño lo tuvo a los 70 años

Qué se sabe de “El Casco” o “El 81”: el jefe de plaza de Los Chapitos que desató operativo en El Rosario, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, sorprende con mensaje emotivo en su despedida del futbol

Ernesto Laguardia: sus más grandes polémicas y escándalos amorosos previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4

Primer participante revelado para La Casa de los Famosos México 4: conoce a esta estrella de Televisa

DEPORTES

Embajador de Japón reconoce a México como el mejor anfitrión tras eliminación en el Mundial 2026

Embajador de Japón reconoce a México como el mejor anfitrión tras eliminación en el Mundial 2026

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Harry Kane pone el juego en el Azteca entre sus noches favoritas: “fue un partido icónico”

Gobierno CDMX eleva a 5 la cifra de muertes por festejos mundialistas