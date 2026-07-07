México

Ciudad de México: así quedó el precio de la gasolina hoy lunes 6 de julio

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en la Ciudad de México de este lunes 6 de julio de 2026, según información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio de los combustibles se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse informado sobre su precio para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.821 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.991 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.737 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Ciudad de Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 6 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este lunes 6 de julio

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 7 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 7 de julio

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 6 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: cuál es el precio de la gasolina este 6 de julio

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

El jugador más joven en disputar un Mundial 2026 se despidió del torneo entre lágrimas. Este martes, Mora agradeció desde sus redes sociales

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

El líder del Cártel de Sinaloa, de 76 años y con múltiples enfermedades, pidió al juez Brian M. Cogan que lo designe a una prisión médica

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Así son las tres cárceles médicas donde “El Mayo” Zambada pide cumplir su cadena perpetua en EEUU

Caso contra Los Chapitos y Rocha Moya: EEUU condena a Julio Marín González, lavador y traficante de fentanilo

“El Mayo” Zambada confiesa cómo inició en el narco: pobreza, la muerte de su padre y su primer cultivo de marihuana a los 19 años

“El Mayo” Zambada hace sorprendente revelación: tiene 16 hijos y el más pequeño lo tuvo a los 70 años

Qué se sabe de “El Casco” o “El 81”: el jefe de plaza de Los Chapitos que desató operativo en El Rosario, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Así reaccionó Robert Pattinson al México vs Inglaterra en el Mundial: “Qué juego tan increíble”

Hasta que te conocí: el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará a cines mexicanos

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, sorprende con mensaje emotivo en su despedida del futbol

Ernesto Laguardia: sus más grandes polémicas y escándalos amorosos previo a entrar a La Casa de los Famosos México 4

Primer participante revelado para La Casa de los Famosos México 4: conoce a esta estrella de Televisa

DEPORTES

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

Gilberto Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

Embajador de Japón reconoce a México como el mejor anfitrión tras eliminación en el Mundial 2026

Un infarto a los 35 años de edad: lo que se sabe del quinto muerto durante festejos del Mundial en CDMX

Bélgica elimina por goleada al último anfitrión del Mundial 2026

Harry Kane pone el juego en el Azteca entre sus noches favoritas: “fue un partido icónico”