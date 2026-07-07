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Harry Kane pone el juego en el Azteca entre sus noches favoritas: “fue un partido icónico”

En un emotivo video el delantero inglés aseguró que vivió una de las mejores jornadas de su historia con su selección y agradeció el respaldo dentro y fuera del estadio

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El jugador inglés anotó gol de penal y fue factor en el triunfo de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)
El jugador inglés anotó gol de penal y fue factor en el triunfo de Inglaterra sobre México en el Estadio Azteca. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Tras la victoria de Inglaterra sobre México en el estadio Azteca, Harry Kane, delantero y capitán del seleccionado inglés, compartió sus impresiones sobre lo vivido en una jornada que calificó como una de las más sobresalientes de su carrera internacional.

Kane describió la atmósfera del encuentro como “algo muy especial”, subrayando que la emoción era palpable tanto entre los jugadores como en la multitud presente.

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“La atmósfera, el estadio, todo el mundo estaba muy emocionado solo por estar ahí y jugar en este partido icónico”, expresó el goleador.

El atacante destacó el esfuerzo colectivo del equipo al referirse a la forma en que superaron las adversidades durante los noventa minutos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane and Declan Rice celebrate after the match REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane and Declan Rice celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

“Superar las adversidades durante el partido y pelear como lo hicimos, dejar el cuerpo en la cancha y los muchachos cubriendo cada centímetro de césped fue increíble, increíble ser parte de eso, siendo sincero”, afirmó Kane.

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El futbolista no dudó en señalar este encuentro como uno de sus favoritos con la camiseta de Inglaterra y reconoció el mérito de todos los integrantes del plantel: “Todo el mérito para los muchachos, muy orgulloso de todos, de todo el personal, de todos los involucrados”.

Kane también enfatizó la dificultad del compromiso ante el equipo mexicano y la satisfacción por haber conseguido la clasificación a la siguiente fase. “Sabíamos la prueba a la que íbamos. Sabíamos lo difícil que sería, y hemos salido adelante y estamos en la siguiente ronda”, apuntó el delantero.

Agradeció el apoyo recibido tanto en el estadio como desde el extranjero: “Sé que teníamos muchísimos en el estadio, muchísimos también en casa quedándose despiertos hasta tarde. Así que la conexión con todos es ahora aún más fuerte y lo sentimos más que nunca”.

El capitán inglés finalizó su declaración señalando la importancia de la recuperación física y mental antes del próximo compromiso.

“Ahora recuperamos. Nos calmamos. Tenemos un par de días para relajarnos y luego, obviamente, prepararnos para un enorme partido de cuartos de final”, concluyó, reiterando su agradecimiento a los seguidores: “Agradezco el apoyo. Muchas gracias y nos vemos pronto”.

Un hombre habla a la cámara en un entorno exterior soleado, con árboles verdes y sombrillas amarillas de fondo. Viste una camiseta azul claro y se dirige directamente a los espectadores. El video es una reflexión personal sobre un evento reciente, abordando adversidades y mostrando aprecio por los participantes. Es un mensaje que marca el regreso o la continuación de un formato de comunicación.

Harry Kane se quedó sin voz en plena entrevista luego de la clasificación de Inglaterra ante México

Harry Kane se quedó sin voz y apenas alcanzó a decir “No puedo hablar” al finalizar el partido en el que Inglaterra venció 3-2 a México en el estadio Azteca, asegurando su avance a los cuartos de final del Mundial 2026. El delantero explicó que la afonía apareció después de los festejos y los cánticos con la afición.

Durante la entrevista para la transmisión oficial, Kane relató: “Fue un partido de locos, tuvimos que luchar. Tuvimos que encontrar algo. Simplemente he estado allí (señala el campo de juego) cantando y no puedo hablar mucho”, declaró a la prensa local y las imágenes de ese momento se viralizaron en redes sociales.

El goleador del Bayern Múnich anotó de penal a los 60 minutos el tanto del 3-1 parcial y dio una asistencia a Jude Bellingham para el segundo gol en el primer tiempo.

El descuento definitivo de México llegó tras una infracción dentro del área sancionada por el árbitro Alireza Faghani después de revisar el VAR, lo que derivó en el gol de Raúl Jiménez.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane scores their third goal from the penalty spot REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Harry Kane scores their third goal from the penalty spot REUTERS/Paul Childs

Con la clasificación, Inglaterra enfrentó a Noruega en cuartos de final, selección que eliminó a Brasil 2-1 con dos goles de Erling Haaland, según Infobae. El gol de Kane lo llevó a sumar 6 tantos en el torneo, quedando a uno de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Haaland.

Infobae añadió que Kane es el máximo goleador histórico de Inglaterra con 85 tantos en 119 partidos oficiales, superando a Wayne Rooney (59), Bobby Charlton (49) y Gary Lineker (48).

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