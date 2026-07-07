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Primer participante revelado para La Casa de los Famosos México 4: conoce a esta estrella de Televisa

La revelación ocurrió hoy por la noche despejando una de las mayores incógnitas de la nueva temporada

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Galilea Montijo confirmó que Ernesto Laguardia es el primer habitante de La Casa de los Famosos México 4. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Galilea Montijo confirmó que Ernesto Laguardia es el primer habitante de La Casa de los Famosos México 4. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La espera para conocer a los primeros habitantes de La Casa de los Famosos México 4 llegó a su fin. Fue Galilea Montijo la encargada de confirmar que Ernesto Laguardia será el primer integrante de la nueva temporada del exitoso reality de Televisa.

El anuncio puso fin a varios días de especulaciones generadas por las pistas difundidas en redes sociales oficiales del programa. Los seguidores comenzaron a relacionar los indicios con el actor, quien anteriormente había sido cuestionado sobre una posible participación, aunque en ese momento evitó confirmar o desmentir su ingreso.

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La producción también destacó que la cuarta temporada se estrenará el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, además de contar con transmisión ininterrumpida las 24 horas a través de ViX, donde los seguidores podrán seguir cada momento de la convivencia.

¿Quién es Ernesto Laguardia, el primer habitante confirmado?

Hombre sonriente con saco marrón y camisa rosa, junto al logo azul de La Casa de los Famosos México, con un fondo de luces de neón azules y rosas.
El anuncio de Ernesto Laguardia pone fin a las especulaciones que surgen por pistas difundidas en las redes sociales oficiales de La Casa de los Famosos México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ernesto Laguardia es uno de los actores y conductores con mayor trayectoria dentro de la televisión mexicana. A lo largo de varias décadas ha formado parte de producciones de Televisa, consolidándose como una figura reconocida por distintas generaciones de espectadores.

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Su nombre comenzó a tomar fuerza entre las apuestas del público luego de que las pistas compartidas por la producción fueran relacionadas con algunos de los proyectos más emblemáticos de su carrera y con elementos de su imagen pública. Esa teoría fue tomando fuerza hasta concretarse con el anuncio oficial.

Con su incorporación, Laguardia se convierte en el primer famoso confirmado para la cuarta temporada del reality, abriendo la expectativa sobre quiénes serán los siguientes habitantes que compartirán la casa más famosa de México.

Una carrera marcada por la actuación y la conducción

Ernesto Laguardia
Ernesto Laguardia suma décadas de trayectoria como actor y conductor en la televisión mexicana. - Foto: Instagram / @ernestolaguardiaoficial

La trayectoria de Ernesto Laguardia incluye una amplia participación en telenovelas, programas de entretenimiento y proyectos especiales dentro de la televisión abierta. Su carrera le ha permitido desempeñarse tanto como actor como conductor, convirtiéndose en un rostro habitual de la pantalla chica.

Gracias a esa experiencia, el actor llega al reality con un perfil ampliamente conocido por el público, lo que ha generado expectativa sobre la forma en que enfrentará la convivencia con el resto de los participantes durante las próximas semanas.

Su incorporación representa el regreso de una de las figuras más reconocidas de Televisa a uno de los formatos más exitosos de los últimos años, donde las estrategias, alianzas y diferencias entre celebridades suelen convertirse en el centro de la conversación.

Todo está listo para el estreno de la cuarta temporada

Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp se integran a la cobertura de La Casa de los Famosos México con contenido y análisis del reality. (RS)
Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp se integran a la cobertura de La Casa de los Famosos México con contenido y análisis del reality. (RS)

Además de revelar al primer habitante, la producción días antes confirmó que Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice volverán como conductores principales del programa, manteniendo el equipo que encabezó las ediciones anteriores.

A ellos también se sumarán Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes participarán en la cobertura del reality con contenido y análisis alrededor de lo que ocurra dentro de la casa.

Con el estreno programado para el 26 de julio, la expectativa continúa creciendo entre los seguidores del programa, quienes ahora esperan conocer al resto de las celebridades que integrarán la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México junto a Ernesto Laguardia.

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