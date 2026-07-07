Embajador de Japón reconoce a México como el mejor anfitrión tras eliminación en el Mundial 2026

El diplomático publicó un mensaje en X en el que reconoció el esfuerzo del Tricolor y agradeció a los aficionados mexicanos por su hospitalidad durante el torneo. "Fueron los mejores anfitriones de este mundial", escribió.(@embjpmx)

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, envió un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana y a su afición tras la eliminación del Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026, luego de caer 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

“Aunque el resultado no estuvo de nuestro lado, la Selección Mexicana jugó con mucho esfuerzo, pasión y orgullo”, escribió el diplomático en la red social X, donde añadió: “Amigos mexicanos, fueron los mejores anfitriones de este mundial, un abrazo muy fuerte para ustedes”. Cerró su mensaje con un “Arigato”.

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El partido, disputado el domingo 5 de julio, fue un duelo de alta intensidad en el que Jude Bellingham anotó dos tantos en apenas dos minutos durante el primer tiempo, mientras que Harry Kane selló el marcador desde los once pasos en el segundo. México respondió con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero el empuje final no alcanzó para revertir la desventaja.

El embajador de Japón en México se sumó a los mensajes de despedida al Tricolor luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra. Kozo Honsei, quien había apoyado públicamente a la selección desde que Japón quedó fuera del torneo, agradeció a los mexicanos por su papel como anfitriones. (@embjpmx)

“El resultado no ha sido positivo para nosotros, para todos los mexicanos y también a nosotros que apoyamos a la Selección Mexicana pero mientras estaban jugando he recibido muchos mensajes. No solo de aquí de México sino también de Japón. Que la Selección Mexicana estaba jugando bien limpio y con las garras que hasta el momento final del partido. La Selección Japonesa y la Mexicana han acabado en esta Copa Mundial pero podemos avanzar más para el futuro. Quisiera agradecer a todos los mexicanos (...) Ha sido el mejor anfitrión de esta Copa Mundial y de la historia”, expresó Honsei en un videoclip.

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El vínculo del embajador con el Tri

El gesto de Honsei no fue aislado. El diplomático había comenzado a apoyar públicamente a México desde que Japón quedó eliminado en los dieciseisavos de final, tras perder 2-1 ante Brasil en tiempo de compensación en el Estadio NRG de Houston. En ese momento, anunció que tanto él como el pueblo japonés respaldarían al Tricolor en lo que restara del torneo.

Kozo Honsei, embajador de Japón en México, despidió al Tricolor con un mensaje en redes tras la caída 3-2 ante Inglaterra en octavos de final. El diplomático, que había adoptado a México como su selección desde la eliminación japonesa, cerró su publicación con un "Arigato".

“Buenas tardes amigos mexicanos, desafortunadamente la Selección Japonesa no ha podido ganar el partido del día de hoy pero nosotros estamos bien agradecidos por el apoyo que nos han brindado. No solamente en Monterrey, en otros partidos estos días. A partir de ahora, nosotros el pueblo japonés, y yo mismo como Embajador de Japón en México, apoyaremos a la Selección Mexicana. Mucha suerte y lleguen lo más lejos posible”, expresó conmovido.

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Incluso días antes del partido ante Inglaterra, el embajador ya se había viralizado en redes con un video publicado en la cuenta oficial de la embajada, Embajada del Japón en México, en el que cantaba y saltaba junto a personal diplomático al ritmo del “¿Y si sí?”, el eslogan de optimismo que rodeó a la selección durante el torneo. “Es su mundial, vamos México”, había declarado entonces con mucho entusiasmo y portando los colores verde, blanco y rojo.

Desde que Japón cayó ante Brasil en los dieciseisavos de final, el embajador Kozo Honsei convirtió al Tricolor en su selección adoptiva. REUTERS/Issei Kato

Cabe señalar que el vínculo entre México y Japón se construyó partido a partido. Tras el encuentro ante Túnez en el Gigante de Acero, los jugadores nipones dejaron el vestidor impecable, con un mensaje escrito en el pizarrón: “Muchas gracias. Samurai Blue”, acompañado de un dibujo de la bandera japonesa y figuras de origami.

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Con la eliminación del Tricolor, México cerró su participación como coanfitrión del Mundial 2026 con un balance de cuatro victorias y una derrota, y con 10 goles a favor, marca que superó el récord de ocho que la propia selección había establecido en el Mundial de 1986.

Así reaccionaron los internautas a las palabras del embajador de Japón en México

“Gracias por sus enseñanzas y sus palabras Sr. Embajador, usted y Japón estarán siempre en nuestros corazones.”

“Gracias infinitas Sr. Embajador. Los japoneses nos han dado grandes lecciones a la humanidad. México es su casa siempre.”

“Los queremos mucho, siempre amigos: Japón y México.”

“Muchas gracias por siempre estar del lado de México”.