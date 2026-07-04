Parroquia en Veracruz adelanta misa por el México vs Inglaterra: instalarán pantalla gigante para ver el partido

La expectativa por el partido del Tricolor modificó los planes de domingo en el municipio veracruzano.

El partido entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 no sólo ha generado expectativa entre los aficionados que seguirán el encuentro desde el Estadio Ciudad de México o frente a sus televisores. En Oluta, Veracruz, la emoción por el duelo del Tricolor provocó una modificación especial en la agenda dominical de la parroquia de San Juan Bautista.

La iglesia decidió adelantar la misa programada para el domingo 5 de julio, con el objetivo de que los feligreses puedan participar en la celebración religiosa y, posteriormente, seguir el partido de la Selección Mexicana ante Inglaterra. El encuentro mundialista está programado para comenzar a las 18:00 horas, por lo que el cambio permitirá que ambas actividades no se crucen.

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De acuerdo con la información difundida en la comunidad, la misa que normalmente se realiza a las 19:00 horas se celebrará una hora antes, a las 17:00 horas. La medida fue tomada ante la atención que ha despertado el compromiso del Tricolor, que buscará avanzar a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

La decisión llamó la atención entre habitantes y usuarios de redes sociales, debido a que refleja la importancia que tiene un partido de la Selección Mexicana durante un Mundial. En este caso, la parroquia de San Juan Bautista buscó ofrecer una alternativa para que las familias no tengan que elegir entre acudir a la ceremonia religiosa o seguir el encuentro frente a Inglaterra.

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(Captura de pantalla)

El cambio de horario permitirá que los asistentes terminen la misa antes del silbatazo inicial. De esa forma, quienes deseen acompañar al equipo mexicano podrán trasladarse a los puntos de reunión que se preparan en Oluta para observar el duelo.

La jornada también contará con una transmisión pública organizada por el Ayuntamiento de Oluta. El gobierno municipal anunció la instalación de una pantalla gigante en el auditorio municipal techado, ubicado dentro del parque central y a un costado del templo católico.

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La ubicación del espacio facilitará que los habitantes que asistan a misa puedan continuar con la convivencia comunitaria y observar el partido sin necesidad de trasladarse a otro punto del municipio. La iniciativa busca reunir a familias, aficionados y vecinos para seguir una de las eliminatorias más esperadas del torneo.

La expectativa en Oluta creció después de que México consiguió avanzar a la fase de eliminación directa. El Tricolor enfrentará a Inglaterra en un compromiso de alta exigencia, con la posibilidad de llegar a los Cuartos de Final, una instancia que representa uno de los principales objetivos de la selección durante el Mundial 2026.

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El ambiente previo al encuentro ha provocado que distintos municipios del sur de Veracruz también preparen espacios para que los aficionados se reúnan a seguir el juego. Entre los lugares mencionados se encuentran Acayucan, Texistepec, Jesús Carranza, Sayula de Alemán y Hueyapan de Ocampo.

El anfitrión recibirá en el estadio Azteca a una de las grandes favoritas a ganar el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS

En varias de estas comunidades se espera que las familias organicen reuniones, utilicen plazas públicas o acudan a establecimientos para seguir el partido. La presencia de México en una ronda decisiva del Mundial ha impulsado actividades de convivencia, especialmente en lugares donde el futbol forma parte de la vida cotidiana.

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Hasta el momento, no se han reportado restricciones o sanciones municipales relacionadas con la colocación de pantallas para transmitir públicamente los partidos del Mundial. Esto ha permitido que diferentes localidades preparen espacios para que los aficionados sigan el torneo en grupo.

La medida tomada por la parroquia de San Juan Bautista se convirtió en una de las historias más llamativas antes del México contra Inglaterra. En Oluta, el domingo tendrá dos momentos importantes: primero la misa adelantada y después la reunión para apoyar al Tricolor.

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México e Inglaterra se enfrentarán el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México. El partido podrá seguirse por los canales 2, 5 y 9 de Televisa, además de Canal 7 de TV Azteca.