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Cooperación entre aduanas de México y EEUU deriva en aseguramiento de 60 mil cajetillas de cigarros en el AIFA

Un cargamento procedente de Bangkok que ingresó declarado como “data cable” fue interceptado

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Cajetillas aseguradas en el AIFA. Crédito: Gabinete de Seguridad
Cajetillas aseguradas en el AIFA. Crédito: Gabinete de Seguridad

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 60 mil cajetillas de cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tras un intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La mercancía, procedente de Bangkok, Tailandia, ingresó declarada como “data cable”, según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Perro olfateando los paquetes con cigarrillos procedentes de Tailandia. Crédito: Gabinete de Seguridad
Perro olfateando los paquetes con cigarrillos procedentes de Tailandia. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según los datos oficiales, el hallazgo se produjo al implementar una medida de control sobre una guía aérea con una declaración falsa. Personal especializado de la aduana del AIFA localizó 75 cajas de cartón con un peso aproximado de mil 571 kilogramos.

Tras el análisis de la información y la verificación de la mercancía, la empresa titular de la marca presentó la queja, por lo que se inició un procedimiento legal en materia de propiedad intelectual.

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La ANAM señaló que la cooperación con el CBP se realizó en tiempo real, lo que permitió activar los mecanismos de control antes de que la mercancía circulara. La institución destacó que el intercambio de inteligencia entre ambas aduanas se enmarca en acciones de gestión de riesgo orientadas a combatir el comercio ilícito y salvaguardar la seguridad nacional.

Un día antes, ANAM y Defensa informaron el decomiso de 84 mil cigarros

El 3 de julio, la ANAM, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), revelaron el decomiso de un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos procedente de Bélgica.

La detección fue posible mediante revisión documental y operativa, apoyada en perfiles de riesgo y herramientas de análisis estratégico que permitieron identificar inconsistencias y canalizar la operación para una inspección especializada.

AIFA decomiso de cigarros falsos Gabinete de Seguridad de México
AIFA decomiso de cigarros falsos (Gabinete de Seguridad de México/FB)

A diferencia del aseguramiento de este 4 de julio, en el caso del cargamento belga no se reportó una declaración falsa de la mercancía. Las inconsistencias fueron detectadas a través de procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico y mecanismos de vigilancia aduanera.

Tampoco se informó la participación de una agencia extranjera en el proceso de detección.

La Defensa y la ANAM señalaron que el operativo del 3 de julio forma parte de acciones permanentes de inteligencia aduanera orientadas a reforzar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad aplicable en materia de comercio exterior.

ANAM y Marina interceptaron 1.2 millones de cigarros en el AICM el mes pasado

En hechos anteriores, el 10 de junio la ANAM, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), interceptó 1 millón 200 mil cigarrillos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), procedentes de Taiwán y declarados como “mercancía diversa” en la documentación de transporte.

El embarque consistía en 100 cajas con un peso bruto de mil 976 kilogramos, distribuidos en 6 mil paquetes tipo flip top equivalentes a 60 mil cajetillas. Tras el hallazgo, las autoridades implementaron medidas de control y realizaron verificaciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada.

La ANAM precisó que, desde septiembre de 2025, la aduana del AICM acumula aseguramientos por más de 156 mil 643 kilogramos de cigarros ilícitos. La institución señaló que el resultado se obtuvo a partir de acciones permanentes de vigilancia, análisis de riesgo y revisión física en esa aduana.

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