Mario González-Solís nos habla de “Suficiente”, la obra sobre salud mental y adolescencia

(Cortesía)

Mario González-Solís regresa al Teatro El Milagro con Suficiente, obra escrita por Aída del Río que se presenta del 25 de junio al 19 de julio de 2026.

En entrevista con Infobae México, el actor nos habló de una puesta en escena que sitúa a seis adolescentes en el México de 2038, bajo la vigilancia de un programa gubernamental que decide su futuro, y de cómo su propia adolescencia le sirvió de materia prima para construir a su personaje.

PUBLICIDAD

La obra llega en segunda temporada, después de que su primera presentación, dejara en el público adulto una pregunta recurrente: ¿cuándo fue la última vez que escucharon de verdad a sus hijos?

‘Suficiente’ transcurre en un México donde el Estado decide quién merece ser considerado un ciudadano valioso

(Cortesía)

La premisa de Suficiente parte de un futuro cercano en el que el gobierno opera un programa llamado Jóvenes para el Futuro, de carácter obligatorio para los adolescentes que quieren ingresar a la universidad. El programa los clasifica en perfiles según su vocación laboral y, en la práctica, define a qué se va a dedicar cada persona.

PUBLICIDAD

Mario González-Solís describe el escenario central de la obra:

“Suficiente es una obra situada en el año 2038, en un México del futuro, en el que existe un programa llamado Jóvenes para el Futuro. Es un programa obligatorio del gobierno para que los adolescentes que van a pasar a la universidad tienen que atravesar para poder entrar. Este programa está dividido en diferentes perfiles, dependiendo hacia dónde se van a ir perfilando estos jóvenes en cuanto a su vida laboral. Es como si el gobierno hubiera decidido prácticamente a qué se va a dedicar cada persona dependiendo del perfil que tienen. En la obra estamos en el perfil de líderes. Es un grupo de seis adolescentes encerrados juntos en un departamento en el cual durante cuatro semanas, cada semana, alguna de esas personas es el líder de la semana y tienen que ir haciendo diferentes actividades para ir ganando puntos y prepararse para ser los líderes del mañana.”

PUBLICIDAD

La historia no se queda en la distopía. Lo que descubren esos seis jóvenes es que el sistema —no solo el gubernamental, sino también el familiar y el social— los obliga a ser algo que quizá no sienten. Mario González-Solís lo plantea así:

“Esta es la historia de estas seis personas que descubren que el sistema los está obligando a hacer algo que quizá no sienten tanto y que muchas veces es el propio sistema —el familiar, el social, el de amigos— el que los condiciona. Hay muchas partes de ser joven que están canceladas y que nos parece incómodo que se vean. Es en esta obra que vemos esas partes y que entendemos mejor qué implica ser un adolescente en esta etapa tan importante de la vida.”

PUBLICIDAD

La obra nació de estadísticas sobre suicidio adolescente, pero fue a la raíz del problema

(Cortesía)

Suficiente comenzó a gestarse hace siete años a partir del trabajo clínico de Claudia “Chuff” González, psicóloga, terapeuta y productora de la puesta en escena. Lo que encontró en su práctica profesional fue el punto de partida, aunque el proceso creativo llevó la obra a un lugar distinto al del diagnóstico inicial.

“Lo que es importante de la obra es el sentido de acompañamiento. La obra nació de una idea que tuvo nuestra productora, Claudia Churc González, que además es especialista en psicología y terapeuta. Lo que le llamó mucho la atención fue que descubrió estadísticas muy fuertes sobre el suicidio en adolescentes. Cuando propone crear una obra que hable al respecto, descubrimos en un proceso bastante complejo que de lo que realmente queremos hablar, más allá del suicidio, que evidentemente es un problema, es irnos todavía más a la raíz: que a los jóvenes se les cancela, no se les toma en cuenta. Cuando sienten una cosa extraña, hay un prejuicio muy fuerte ante ellos. Vemos un joven en la calle y es como: ay, no, va a traer problemas. Si se viste raro, va a traer problemas.”

PUBLICIDAD

El actor señala que la adolescencia llega cargada de mandatos que vienen de varios frentes a la vez, y que la obra busca nombrar eso sin resolverlo por el espectador:

"La adolescencia está bañada completamente de un deber ser autoimpuesto e impuesto por el sistema en el que vivimos. Lo que esta obra expresa y lo que a nosotros nos interesa es decirle a los jóvenes: no estás solo, estás acompañado. Al final de cuentas, todas las personas, en el mejor de los escenarios, atravesamos por estos procesos. El sentirse en compañía, y que los papás o personas que ya atravesaron la adolescencia la vean, es recordarnos que es un proceso muy delicado, muy complicado, hay mucha confusión. Estamos intentando descubrir el mundo, agarrar un sentido a nuestra vida y todavía no estamos bien armados. Lo que buscamos es recordar que todo el mundo pasa por ello y que lo mejor que podemos hacer es escuchar, observar y acompañar."

PUBLICIDAD

Mario González-Solís abrió su propio baúl de los recuerdos para construir a Ricardo

(Cortesía)

Para preparar su personaje, Mario González-Solís no buscó distancia sino reconocimiento. Su método parte de tratar a los personajes como personas, no como construcciones ajenas, y de encontrar en la empatía el puente entre su historia y la del papel que interpreta. En este caso, la adolescencia propia fue el material de trabajo.

“Absolutamente, influyó en todo el proceso, en todo el sentido y en la necesidad de contar esto. Yo nunca pienso en los personajes como un ente absolutamente diferente a mí. Me gusta pensarlos como personas y abordarlos desde la empatía. No importa qué tanto se parezca o no la historia de esos personajes a mi historia, sé que puedo empatizar con lo que les está pasando. Y definitivamente, al haber tenido el proceso de la adolescencia y tomar estas decisiones —a qué te vas a dedicar, batallar internamente con cosas de quién te gusta— eso estuvo muy presente.”

PUBLICIDAD

El personaje que interpreta se llama Ricardo, y Mario González-Solís le transfirió sensaciones concretas de esa etapa. Dice que tiene muy presente cómo vivió su propia adolescencia, que fue un proceso particular, como lo es para cada quien.

“Sí tuvimos que hacer un espejo muy fuerte, en lo personal muy fuerte, de recordar mi adolescencia, de saber quién era o quién creía ser y traerlo a la mesa. Creo que a Ricardo le doy mucho de esas sensaciones que tenía. Evidentemente hay puntos donde ya divergen nuestras historias. Es muy profundo y muy honesto el abrirse, el abrir esta puerta, este baúl de los recuerdos, y dejar que lo que tenga que contarse desde ahí se cuente. Como actor fue una cosa muy bonita poder reconectar con eso y sobre todo seguir practicando la empatía, que eso es a lo que nos dedicamos como actores y actrices."

PUBLICIDAD

En su primera temporada, los papás salieron con ganas de escuchar más a sus hijos

La obra ya tuvo una primera temporada. Mario recuerda que los comentarios del público adulto apuntaban todos hacia el mismo lugar: la necesidad de abrir conversaciones en casa que estaban pendientes.

“Esta es nuestra segunda temporada, pero la primera fue hace un par de años. Regresamos después de un par de años y en su momento fue una obra que resonó mucho, sobre todo los papás la recibieron con muchas ganas. Teníamos comentarios de: esto me hizo pensar en que tengo que hablar con mis hijos y escucharlos más. Y el público joven lo que les gustaba era verse reflejados en estos personajes."

Para esta segunda temporada, el actor espera que la obra genere el mismo efecto de comunión que describió al compararlo con el fenómeno del Mundial: algo que convoca y que hace sentir a las personas que no están solas.

“Lo que nos decían mucho era: es que yo tengo amigos así, o yo soy así, o yo soy esa persona en mi grupo de amigos. Lo que yo espero en esta segunda temporada es que sigamos teniendo un público que se sienta visto, que le despierte preguntas y curiosidades. Como ahora que está el mundial y vemos que hay una cosa muy fuerte de comunión, un sentido de unión en la ciudadanía, creo que es muy bello encontrar que cuando algo nos convoca, cuando algo nos hace sentir que no estamos solos en el mundo y que nos importa, ese poder es lo que hace que la comunión ocurra y lo que nos mueve y nos transforma. Siempre pienso que ese también es el poder del teatro: la comunión, el pensar, el abrir la conversación. Eso es lo que espero que ocurra con Suficiente. Nos ocurrió la primera vez y siento que ahora va a atravesar de manera distinta, porque es un nuevo contexto. Dos años al menos es un cambio fuerte."

Suficiente se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Milagro hasta el 19 de julio de 2026.