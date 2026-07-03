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Mundial 2026: Raúl Jiménez tiene en Jordan Pickford a su portero favorito para marcar

El delantero mexicano guarda un antecedente particular ante el guardameta antes de los octavos de final

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El atacante mexicano convirtió al arquero inglés en la víctima favorita de su carrera europea con seis anotaciones. (Ilustración: Jovani Pérez)
El atacante mexicano convirtió al arquero inglés en la víctima favorita de su carrera europea con seis anotaciones. (Ilustración: Jovani Pérez)

Raúl Jiménez llegará al partido entre México e Inglaterra con una estadística que coloca su nombre en el radar de Jordan Pickford. El delantero mexicano ha enfrentado al guardameta inglés en 12 ocasiones durante su carrera en el futbol europeo y logró marcarle seis veces, todas dentro de la Premier League y en encuentros ante Everton.

El dato adquiere relevancia rumbo al duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde la Selección Mexicana buscará superar a Inglaterra para mantenerse en la competencia. Pickford apunta a ocupar la portería de los “Three Lions”, mientras Jiménez aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Jordan Pickford celebrates their first goal, scored by Harry Kane REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Jordan Pickford celebrates their first goal, scored by Harry Kane REUTERS/Paul Childs

Para el atacante mexicano, el portero inglés se ha convertido en el arquero al que más goles le ha anotado durante su experiencia en Europa. La cifra no surgió de un solo partido ni de una temporada específica: se construyó a lo largo de varios años, con distintas circunstancias, clubes y tipos de definición.

¿Cuándo comenzó la historia entre Jiménez y Pickford?

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Everton - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - November 1, 2021 Wolverhampton Wanderers' Raul Jimenez scores their second goal past Everton's Jordan Pickford Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
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El primer capítulo se registró en agosto de 2018, durante un empate 2-2 entre Wolverhampton y Everton. En aquel duelo, Raúl Jiménez consiguió uno de los goles de Wolves y abrió una secuencia que continuaría en los siguientes enfrentamientos entre ambos equipos.

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Meses después, en febrero de 2019, el mexicano volvió a aparecer frente a Pickford. Wolverhampton visitó Goodison Park y se llevó una victoria de 3-1 sobre Everton. Jiménez anotó el segundo tanto de su equipo en una noche que confirmó su capacidad para influir en partidos de alta exigencia dentro de Inglaterra.

La racha tuvo un nuevo episodio en septiembre de 2019. Everton ganó 3-2 a Wolves, pero Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador. El delantero conectó un remate de cabeza para colocar de forma momentánea el 2-2, antes de que el conjunto local resolviera el partido.

¿De penal, de cabeza o dentro del área? Raúl encontró distintas formas

Soccer Football - Premier League - Fulham v Everton - Craven Cottage, London, Britain - May 10, 2025 Everton's Jordan Pickford looks dejected after Fulham's Raul Jimenez scores their first goal REUTERS/Isabel Infantes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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El cuarto gol del mexicano contra Pickford llegó en julio de 2020. Wolverhampton venció 3-0 a Everton y Jiménez abrió el marcador desde el punto penal. Aquella anotación mostró otra faceta de su repertorio, ya que sus goles ante el arquero inglés no se limitaron a un solo tipo de jugada.

En noviembre de 2021, el delantero volvió a castigar a Everton. Wolves ganó 2-1 y Jiménez aprovechó una falla defensiva para convertir el segundo gol de su equipo. Con ese tanto, el atacante amplió su registro ante Pickford y dejó claro que el historial entre ambos ya tenía un peso importante.

El sexto y más reciente gol llegó con una camiseta diferente. En mayo de 2025, ya como jugador de Fulham, Jiménez abrió el marcador con un cabezazo en Craven Cottage durante el partido que Everton ganó 3-1. Aunque el resultado favoreció al club visitante, el mexicano volvió a superar al guardameta inglés.

¿Puede este antecedente influir en México vs Inglaterra?

(Infobae México: Jovani Pérez)
(Infobae México: Jovani Pérez)

Las estadísticas no juegan por sí solas, pero ayudan a entender por qué Raúl Jiménez puede ser una pieza importante para México. El delantero ha vencido a Pickford con Wolverhampton y Fulham, mediante remates de cabeza, disparos dentro del área y ejecuciones desde los once pasos.

El historial también confirma que Jiménez conoce bien la manera de competir ante defensas inglesas y que ha tenido oportunidades constantes frente a uno de los porteros más reconocidos de la Premier League. Para México, contar con un atacante que ya sabe lo que es marcarle al probable arquero rival puede ser un factor anímico antes de un duelo de eliminación directa.

México se medirá con Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con la obligación de encontrar eficacia frente al arco. Raúl Jiménez tendrá la oportunidad de trasladar un registro construido en clubes al escenario internacional. Si consigue volver a marcarle a Pickford, el antecedente dejará de ser una curiosidad estadística para convertirse en una historia decisiva.

Los seis goles de Raúl Jiménez ante Jordan Pickford

  • Wolves 2-2 Everton | agosto de 2018: Jiménez marcó el empate de Wolverhampton.
  • Everton 1-3 Wolves | febrero de 2019: El mexicano convirtió el segundo gol de Wolves en Goodison Park.
  • Everton 3-2 Wolves | septiembre de 2019: Raúl anotó el 2-2 parcial con un cabezazo.
  • Wolves 3-0 Everton | julio de 2020: El delantero abrió el marcador desde el punto penal.
  • Wolves 2-1 Everton | noviembre de 2021: Jiménez hizo el segundo tanto de Wolverhampton.
  • Fulham 1-3 Everton | mayo de 2025: El atacante mexicano inauguró el marcador con un remate de cabeza en Craven Cottage.

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